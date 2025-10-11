Perú

Sunafil alcanza a casi 400 mil personas con orientación laboral y asistencia técnica en Perú

La entidad fortalece la capacitación y el diálogo social para promover derechos y seguridad en el trabajo a nivel nacional

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Sunafil está en la búsqueda de profesionales recién egresados que requieran realizar sus prácticas profesionales en una entidad del Estado | Foto composición. Infobae Perú

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) brindó capacitación y asistencia técnica a cerca de 400,000 personas en el último año, enfocado en la orientación laboral y el cumplimiento de los derechos de los trabajadores en el Perú.

Según información oficial, entre el 14 de octubre de 2024 y la actualidad, Sunafil atendió a 397.862 beneficiarios, una cifra que refleja el alcance de estas acciones preventivas y formativas.

Entre los beneficiarios, se contabilizan tanto trabajadores como empleadores. La entidad indicó que gran parte de las intervenciones se destinó a que los empleadores conozcan y cumplan las normas laborales, evitando incurrir en infracciones y sanciones.

Al mismo tiempo, se orientó a trabajadores sobre sus derechos fundamentales, la formalización, los derechos sociolaborales y la seguridad y salud en el trabajo.

Impacto de la orientación laboral y el alcance de las mesas de diálogo

Sunafil detalló que 48,029 personas recibieron orientación relativa a derechos fundamentales en el empleo, 47,405 sobre formalización laboral, 144,666 respecto a derechos sociolaborales y 157,762 en temas de seguridad y salud ocupacional.

El superintendente Michael Guevara Varela lideró este proceso, priorizando el enfoque preventivo en la labor fiscalizadora. “Les damos la oportunidad a las empresas a que subsanen los incumplimientos y, sobre todo, a que cumplan con sus trabajadores, que es nuestro principal objetivo”, declaró Guevara Varela.

Como parte de esta política, se organizaron 874 mesas de trabajo con organizaciones sindicales y gremios empresariales, como la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)Confederación de Trabajadores del Perú (CTP)Sociedad Nacional de Industrias (SNI)Confiep y otros.

Estos encuentros han buscado facilitar el diálogo social bipartito y la cooperación entre los actores laborales para fortalecer el sistema de inspección del trabajo.

Las reuniones también han impulsado el uso de la Plataforma de Diálogo Social, instrumento digital disponible desde el año pasado, que permite a sindicatos, gremios y empleadores dar seguimiento a sus casos y solicitudes en tiempo real.

Formación continua y retos para la formalización

Sunafil informó que 7.908 personas participaron en cursos de capacitación presenciales y virtuales dirigidos a temas clave del entorno laboral, como riesgos psicosociales, promoción de la salud mental y derechos de las trabajadoras del hogar.

Estas actividades complementan el trabajo de orientación técnica, permitiendo que tanto empleados como empleadores accedan a información especializada para mejorar sus condiciones laborales y fortalecer la formalidad.

Funciones de Sunafil

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Su función principal consiste en supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito nacional.

Entre sus competencias se encuentran la inspección de centros laborales, la orientación a trabajadores y empleadores, la prevención de riesgos en el entorno de trabajo y la promoción de la formalización laboral.

Sunafil desarrolla acciones de verificación, investigación y sanción ante posibles infracciones, además de promover el diálogo social y la solución de conflictos laborales.

Cuenta con inspectores y equipos especializados para atender denuncias, realizar campañas de sensibilización y ofrecer asistencia técnica.

La entidad opera a nivel nacional, utilizando plataformas digitales y canales presenciales para asegurar la protección de los derechos laborales y el bienestar de los trabajadores en el país.

Temas Relacionados

SunafilOrientación laboralConvocatoria de trabajoOferta laboralperu-noticias

