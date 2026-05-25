Perú

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

Conocida tradicionalmente como “Huamanga”, Ayacucho presenta un clima seco con fuertes vientos

Guardar
Google icon
Conocer el pronóstico del tiempo puede ayudarte a planificar mejor tu día y evitar contratiempos. (Wikimedia)
Conocer el pronóstico del tiempo puede ayudarte a planificar mejor tu día y evitar contratiempos. (Wikimedia)

El clima en Ayacucho influye directamente en la vida cotidiana y las actividades económicas, como la agricultura y el comercio, que son pilares de la región. Para los locales, anticipar lluvias intensas o días soleados ayuda a gestionar cultivos y mercados, mientras que para los turistas, conocer el pronóstico es esencial para aprovechar al máximo eventos culturales o caminatas en zonas turísticas.

En este contexto, el pronóstico del clima de Ayacucho para este martes, 26 de mayo es:

Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con lluvia ligera por la tarde.

Además se espera que la temperatura máxima sea de 22ºC mientras que la mínima de 9ºC.

PUBLICIDAD

La alta radiación solar, común en la altitud andina, también requiere precauciones como el uso de protector solar, especialmente en días despejados. Por ello, estar informado sobre el clima no solo mejora la planificación, sino que también contribuye a una conexión más auténtica y segura con la riqueza cultural y natural de Ayacucho.

El clima de Ayacucho capital

El clima de Ayacucho suele mantenerse templado y dividirse en temporada seca y de lluvias. (Wikimedia)
El clima de Ayacucho suele mantenerse templado y dividirse en temporada seca y de lluvias. (Wikimedia)

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) el clima en la ciudad de Ayacucho es templado y seco, con una altitud aproximada de 2,700 metros sobre el nivel del mar y presenta dos estaciones principales:

Una temporada de lluvias que comprende de noviembre a marzo, en la que las precipitaciones pueden superar los 120 mm mensuales y una temporada seca que abarca de abril a octubre, donde la presencia de lluvias es mínima y predominan los cielos despejados. Las temperaturas a lo largo del año se mantienen relativamente estables; las máximas diarias suelen oscilar entre 23°C y 25°C y las mínimas entre 9°C y 11°C.

PUBLICIDAD

En el contexto de los años recientes, el evento climático de El Niño ha generado variaciones en los patrones habituales de lluvia y temperatura en la región, incrementando la frecuencia y magnitud de lluvias intensas que pueden alterar la rutina local.

¿Qué puedo visitar en Ayacucho?

Ayacucho es conocida por su gran valor cultural e histórico de diferentes épocas de Perú (Wikimedia)
Ayacucho es conocida por su gran valor cultural e histórico de diferentes épocas de Perú (Wikimedia)

Ayacucho, conocida como la "Ciudad de las Iglesias", es un destino turístico en Perú que combina historia, cultura y paisajes andinos, por lo que recibe miles de visitantes nacionales y extranjeros cada año, de acuerdo con el sitio especializado en turismo, Perú Travel, las principales atracciones de la ciudad son:

Plaza Mayor de Ayacucho: el corazón de la ciudad, rodeado de arquitectura colonial, casonas históricas y la Catedral de Ayacucho. Es un punto de encuentro vibrante, especialmente durante festividades como la Semana Santa. Su entorno refleja el legado colonial, con balcones de madera y arcos de piedra. Es ideal para disfrutar de la vida local y observar eventos culturales.

Catedral de Ayacucho: ubicada en la Plaza Mayor, esta iglesia del siglo XVII es un ícono del barroco andino, con altares dorados y una fachada imponente. Es un centro espiritual y artístico, con interiores que albergan obras de arte religioso y un papel clave en la Semana Santa.

Iglesias coloniales: Ayacucho cuenta con más de 30 iglesias, como la Iglesia de Santo Domingo, San Francisco de Asís, La Merced y la Compañía de Jesús, cada una con detalles barrocos y churriguerescos únicos. Representan el rico patrimonio religioso y artístico de la ciudad, con altares tallados y retablos que narran la historia colonial.

Museo de la Memoria: Dedicado a preservar la memoria del conflicto armado interno (1980-2000), este museo ofrece una mirada conmovedora a la historia reciente de Ayacucho. Es un espacio educativo que honra a las víctimas y fomenta la reflexión sobre la paz y la resiliencia.

Complejo Arqueológico de Wari: A 22 km de la ciudad, este sitio fue la capital de la cultura Wari (600-1100 d.C.), con restos de templos, calles y sistemas hidráulicos. Es una ventana al pasado preincaico, mostrando la sofisticación de esta civilización andina.

Mirador de Acuchimay: un mirador natural a pocos kilómetros de la ciudad, que ofrece vistas panorámicas de Ayacucho y los Andes circundantes. Es Ideal para caminatas, fotografía y disfrutar de la belleza de la región andina.

Temas Relacionados

Clima en AyacuchoPronóstico del tiempo en AyacuchoClima en PerúÚltimas actualizacionesClima en PerúClima en Ayacucho

Más Noticias

Marco Huamán en la mira de equipos del extranjero tras ganar el Apertura con Alianza Lima: “Están preguntando por él”

El joven lateral peruano fue uno de los jugadores más destacados a lo largo de primer torneo del año. Incluso se ganó su llamado a la selección peruana de Mano Menezes. Conoce todos los detalles

Marco Huamán en la mira de equipos del extranjero tras ganar el Apertura con Alianza Lima: “Están preguntando por él”

El desgaste físico le pasó factura a Ignacio Buse en Roland Garros 2026: disputó ocho partidos en diez días

El peruano rindió siete parciales en cuestión de tres jornadas. La temperatura en París y el nivel del ruso Rublev lo despacharon en primera ronda

El desgaste físico le pasó factura a Ignacio Buse en Roland Garros 2026: disputó ocho partidos en diez días

Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 25 de mayo

La moneda europea experimentó una caída respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 25 de mayo

Paga con Yape o Plin y en una a dos horas obtén tu pasaporte: así es ahora el trámite, según Migraciones

La implementación de pagos digitales y la eliminación de citas virtuales en las sedes habilitadas agilizan la obtención de documentos para ciudadanía, con atención presencial y verificación inmediata de requisitos

Paga con Yape o Plin y en una a dos horas obtén tu pasaporte: así es ahora el trámite, según Migraciones

Matteo Pérez se coronó campeón con Dinamo Zagreb y celebró con la bandera de Perú: ¿acaso es un ‘guiño’ a la selección nacional?

El futbolista crecido en las canteras del FC Bayern experimentó un curso glorioso con el club más grande Croacia. Ganó la Prva HNL y la Hrvatski Nogometni Kup, configurando un histórico doblete

Matteo Pérez se coronó campeón con Dinamo Zagreb y celebró con la bandera de Perú: ¿acaso es un ‘guiño’ a la selección nacional?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Domingo Pérez querella a fujimorista Rosangella Barbarán por acusarlo de ordenar la muerte de mascotas de PPK

José Domingo Pérez querella a fujimorista Rosangella Barbarán por acusarlo de ordenar la muerte de mascotas de PPK

Roberto Sánchez está a favor de mantener a Julio Velarde en el BCR, afirma Pedro Francke

Sicario señala que regidora pagó por mantener vigilado al alcalde de Veintiséis de octubre antes de su asesinato

Roberto Sánchez prepara denuncia contra quienes participaron de “complot” contra Pedro Castillo: “Han confesado su delito”

Rosangella Barbarán encaró al secretario de Juntos Por el Perú detrás de cámaras en el Debate Técnico 2026

ENTRETENIMIENTO

Un anillo guardado en Canadá, una violinista y el Coliseo Romano: Jota Benz reveló todos los detalles de su pedida de mano a Angie Arizaga

Un anillo guardado en Canadá, una violinista y el Coliseo Romano: Jota Benz reveló todos los detalles de su pedida de mano a Angie Arizaga

Jota Benz descarta hacer las paces con Jazmín Pinedo tras conflictos públicos: “No me nace”

Ricardo Montaner prepara un reencuentro emotivo y envía mensaje a su público peruano para su concierto

Natalie Vértiz contó como vivió su casting para Victoria’s Secret: “Hay que arriesgarse y eso fue lo que yo hice”

Suheyn Cipriani en la preliminar del MGI All Stars: fecha y hora del desfile de traje de baño, gala y sin maquillaje

DEPORTES

Marco Huamán en la mira de equipos del extranjero tras ganar el Apertura con Alianza Lima: “Están preguntando por él”

Marco Huamán en la mira de equipos del extranjero tras ganar el Apertura con Alianza Lima: “Están preguntando por él”

El desgaste físico le pasó factura a Ignacio Buse en Roland Garros 2026: disputó ocho partidos en diez días

Matteo Pérez se coronó campeón con Dinamo Zagreb y celebró con la bandera de Perú: ¿acaso es un ‘guiño’ a la selección nacional?

Ola extrema de calor en Roland Garros: niña recogebolas se descompensó durante partido de Ignacio Buse

El gesto de Andrey Rublev con Ignacio Buse en Roland Garros: saludo y reconocimiento al peruano tras un duro partido