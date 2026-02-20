¿Te tocan utilidades? Estos tres factores definen si tu empresa debe hacer el pago

¿Te tocan utilidades? Según la Sunafil esto depende de tres datos clave. También te deberán detallar correctamente cómo se da el monto de tu pago. - Crédito Andina

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ha informado que ya está próximo inicio del periodo de distribución del pago de utilidades, el cual corresponde a las compañías que hayan desarrollado actividades, generadoras de rentas de tercera categoría y cuenten con más de 20 trabajadores.

Así, eso es lo que debe considerar un trabajador si quieres saber si lo toca que su empresa le pague utilidades este año. Sunafil habla de tres factores que definen que un empleado deba recibir utilidades. Estos son:

Primero: para recibir utilidades este 2026, debiste estar en planilla el año pasado

Segundo: la empresa donde laboraste debe haber generado utilidades

Tercero: te toca recibir utilidades si la empresa en que laboras tuvo más de 20 trabajadores durante el año pasado y estuvieron en planilla.

Las empresas deben hacer el pago de utilidades según las ganancias que hayan tenido. - Crédito Andina

Utilidades en 2026

Así, si se dan esas tres condiciones, entonces te corresponde el pago de utilidades. Como se sabe, el porcentaje de utilidades a distribuir se determina de acuerdo con la actividad económica de cada empresa.

Así, por ejemplo, estos son los porcentajes por algunos sectores:

Se establece un 10% para empresas pesqueras, de telecomunicaciones e industriales

Se establece un 8% para empresas mineras, de comercio al por mayor y al menor, así como para restaurantes

Se establece un 7,5% para empresas agrarias, según el periodo vigente entre 2024 y 2026.

Sunafil fiscaliza los casos en que empresas incumplen con el pago de utilidades. - Crédito Andina

Denuncias por no pagar utilidades

Asimismo, según datos de Sunafil “entre el 2025 y lo que va del 2026, los trabajadores ingresaron 2 mil 905 denuncias por incumplimientos en el pago de utilidades”. ¿Cómo pueden saber los trabajadores exactamente el monto e informació sobre este depósito?

“Una herramienta que ayuda a los trabajadores a saber cuánto les corresponde es la hoja de liquidación de utilidades, la cual debe ser entregada por los empleadores a sus trabajadores o extrabajadores. Este documento es fundamental porque les permite comprender cómo se determinó el monto que les depositen y verificar que el proceso se realizó de forma correcta”, apunta la entidad fiscalizadora.

Asimismo, la hoja de liquidación debe contener información detallada en la que figuren el nombre o razón social del empleador, nombre completo del trabajador, la renta anual de la empresa antes de impuestos, el número de días laborados por el trabajador, la remuneración del trabajador considerada para el cálculo, el número total de días laborados por todos los trabajadores de la empresa con derecho a percibir utilidades, la remuneración total pagada a toda la planilla y el monto del remanente generado.

Pronto se reciben las utilidades en 2026. - Crédito Andina

También si el empleador incumple con los plazos para el pago de utilidades se expone a sanciones que varían según la gravedad de la infracción, el tamaño de la empresa y el número de trabajadores afectados. “Los montos oscilan entre los S/2 mil 475 y S/143 mil 660, al ser una falta grave”, explica Sunafil.

Como dato, un total de S/2 millones 699 mil 832 soles en multas entre la primera y segunda instancia impuso la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral a las empresas que incumplieron con pagar las utilidades a sus trabajadores, durante el año pasado.