Marisol Pérez Tello arremete contra Fujimori y Rafael López Aliaga en la primera terna del debate: “No seas mentiroso, no seas ociosa”

Durante el debate presidencial, la candidata Marisol Pérez Tello encara directamente a sus oponentes, recordándoles investigaciones por corrupción, el caso Odebrecht y lavado de activos, mientras defiende su propia postura política de centro.

En la quinta fecha del debate presidencial, Marisol Pérez Tello protagonizó un tenso intercambio al enfrentar en la primera terna a Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, convirtiendo el bloque temático sobre educación, desarrollo y emprendimiento en un escenario de confrontación directa a los líderes de Fuerza Popular y Renovación Popular, a quienes atribuyó la raíz de la actual crisis política y criminal del país por las decisiones asumidas por sus bancadas en el Congreso.

Durante la discusión, el eje central fijado oficialmente para la terna giraba en torno a la educación, el desarrollo y el emprendimiento. No obstante, fue aprovechado por Pérez Tello como plataforma para señalar a sus rivales como responsables directos del “caos” y la impunidad que, según ella, aquejan al país.

Según la intervención de Pérez Tello durante la señal en vivo: “el país está como está, efectivamente en caos, por decisiones políticas miserables, interesadas y, por supuesto, abusivas, que se han tomado desde el Congreso avalando al Ejecutivo, tanto por Renovación Popular como por el fujimorismo. Así que son responsables. Eso impide la persecución del crimen organizado. Se ha retrocedido en los derechos de las mujeres, se ha terminado con la calidad en la educación y se ha espantado a los jóvenes.”

Pérez Tello acusa a Fuerza Popular y Renovación Pópular de frenar lucha contra criminalidad

La exministra de Justicia Marisol Pérez Tello abrió la terna con una declaración frontal de responsabilidades, estableciendo un nexo entre la crisis política actual y los bloques parlamentarios liderados por Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Al sostener que las “decisiones políticas miserables” avaladas por sus bancadas impiden la persecución del crimen organizado y deterioran el ejercicio de derechos civiles, Pérez Tello articuló la coyuntura de la inseguridad y las dificultades en el sistema educativo como consecuencia directa de la actuación legislativa reciente.

La tensión se eleva en el debate presidencial 2026. Mientras los candidatos exponen sus planes, Marisol Pérez Tello confronta directamente a Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, recordándoles los principios de 'no ser mentiroso, ocioso ni ladrón'.

Keiko Fujimori respondió de inmediato a las acusaciones planteadas por Pérez Tello durante el debate, negando cualquier vinculación de sus acciones políticas con la supuesta crisis e imputando a la candidata “malgastar el tiempo al atacar repitiendo las mismas mentiras de la izquierda”.

“Doctora Pérez, yo tengo correa ancha para las críticas, pero no para las mentiras. La verdad que no sé qué le ha pasado. La veo tan llena de odios y malgasta su valioso tiempo en atacarme repitiendo las mismas mentiras de la izquierda. Creo que parar tanto tiempo con ellos le ha envenenado su corazón”, respondió Fujimori.

Pérez Tello señala a Fujimori y López Aliaga por exceso de ministros en los últimos 10 años

Durante su segunda intervención, Marisol Pérez Tello profundizó en su crítica al Congreso, precisando que desde julio de 2017 han pasado por el gabinete 345 ministros, de los cuales 18 han sido titulares de Educación, y atribuyó esta inestabilidad al modo de operar de los partidos liderados por Fujimori y López Aliaga. Para la candidata, este patrón de recambios muestra la falta de continuidad en las políticas públicas y la fragilidad de las reformas educativas.

En su intervención, Marisol Pérez Tello critica la alta rotación ministerial, responsabilizando a Keiko Fujimori y López Aliaga. A su vez, se compromete a erradicar la anemia y la desnutrición infantil con medidas concretas y resultados medibles.

Pérez Tello afirmó: “Desde el 28 de julio del 2017 hasta ahora, hay trescientos cuarenta y cinco ministros y dieciocho ministros de Educación, fina cortesía de la señora Keiko Sofía Fujimori y del señor López Aliaga.

Este señalamiento busca establecer una relación causal entre los relevos ministeriales y la falta de una política educativa sostenida, aspecto que la candidata consideró fundamental para la recuperación nacional.

“No seas mentiroso, no seas ociosa”

Marisol Perez Tello criticó en un debate a Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga por, según ella, pretender “negar la memoria y la historia” al buscar garantizar impunidad en el país. “No seas mentiroso, no seas ociosa. Y a esos ochenta y ocho congresistas a los que quieren llevar a repetir el plato, no sean ladrones”, afirmó.

La tensión se eleva en el debate presidencial 2026. Mientras los candidatos exponen sus planes, Marisol Pérez Tello confronta directamente a Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, recordándoles los principios de 'no ser mentiroso, ocioso ni ladrón'.

Durante su intervención, la candidata recordó que, en su opinión, tanto Fujimori como López Aliaga pretenden ignorar los hechos que figuran en los libros escolares y llamó a no ser “mentirosos” ni “ociosos”, en referencia directa a ambos rivales. Además, se dirigió a los ochenta y ocho congresistas señalados por buscar la reelección, pidiéndoles que no sean “ladrones”.

Hacia el cierre de su participación, Perez Tello enfatizó la importancia de proteger a los niños “del vicio y del alcohol” e insistió en que el país no puede progresar dejando atrás a los desconectados de las nuevas tecnologías.

Pérez Tello recuerda a López Aliaga la denuncia a su candidato

Marisol Pérez Tello respondió públicamente a las acusaciones del candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien la vinculó con el caso Odebrecht, negando cualquier investigación en su contra y reprochando que el partido de su adversario sí está implicado en procesos de corrupción.

Durante el debate presidencial, la candidata Marisol Pérez Tello encara directamente a sus oponentes, recordándoles investigaciones por corrupción, el caso Odebrecht y lavado de activos, mientras defiende su propia postura política de centro.

“Solamente quiero recordarle al señor que tendría que ir investigando a su candidato por Arequipa, que tiene una denuncia grave de corrupción, que yo no tengo ninguna investigación por el tema de Odebrecht. En cambio, su partido sí”, sostuvo.

En su declaración, Pérez Tello recordó que Renovación Popular recibió un millón de dólares de las constructoras OAS y Odebrecht, e instó a López Aliaga a atender los cuestionamientos internos antes de atribuirle responsabilidades ajenas.

La candidata por Primero la Gente también señaló que existe una denuncia grave de corrupción contra el candidato de Renovación Popular en Arequipa, y precisó que el propio López Aliaga enfrenta tres investigaciones activas por los casos Alas Peruanas y lavado de activos. Explicó que no pertenece a la izquierda ni a la derecha, sino que se considera de centro y humanista, afirmando: "no cambio mi cara en función de la elección“.

Con respecto a su oponente, Pérez Tello declaró: "Con tres elecciones y la experiencia que usted tiene, ya tiene que aprender a ser derrotada y que el noventa por ciento del país no la quiere“. Concluyó su intervención solicitando la oportunidad de “tener un país que se pueda encontrar”.

Propuestas de Marisol Pérez Tello para recuperar la calidad educativa

Más allá del señalamiento de responsabilidades políticas, Pérez Tello planteó que su propuesta de gobierno tiene como eje la recuperación de la educación pública como motor de cambio social. En el debate, afirmó: “La educación pública va a ser el eje. Tenemos una apuesta por una educación pública que libera, iguala y hermana, y es la mejor arma para luchar contra el machismo, el racismo, la discriminación, el populismo y la mentira. Vamos a cuidar el capital humano y a los maestros. Por supuesto, garantizamos ciencia, tecnología e innovación, porque un país educado no se somete. Un país educado elige su destino.”

Marisol Pérez Tello es la candidata presidencial de Primero La Gente, uno de los rostros conocidos de la política de los últimos diez años. - Crédito Composición Infobae/Rebel Rebel Photo /Mari Sarria

En ese contexto, la candidata subrayó que cualquier reforma educativa exige primero resolver los problemas estructurales de nutrición y acceso para la infancia. La erradicación de la anemia y la desnutrición se presentó como un compromiso ineludible, aparejado a la garantía de recursos concretos, medición de resultados e implementación de tecnologías para una nueva política pedagógica.

A través de sus intervenciones en la primera terna del debate presidencial, Marisol Pérez Tello no solo expuso su propuesta educativa, sino que trascendió el marco temático para colocar en el centro del debate la responsabilidad política de sus contendores directos en la crisis que enfrenta el país.