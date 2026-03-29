Marisol Pérez Tello estará frente a Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga en el próximo debate y revela qué les dirá

Marisol Pérez Tello fue una de las lideresas del PPC durante varios años, antes de renunciar al partido y fundar Lo Justo - crédito LUM

La candidata presidencial de Primero La Gente, Marisol Pérez Tello, señaló este domingo que buscará evidenciar responsabilidades en el próximo debate frente a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, quienes encabezan las preferencias electorales.

La postulante explicó en diálogo con RPP que no pretende atacar de manera directa a sus rivales, sino mostrar su papel en la situación actual del país.

“Golpear sería ir a atacar a una persona. Yo solamente voy a poner en evidencia que la situación del Perú es su responsabilidad, que además es absolutamente real. Y lo puedes hacer casi en cualquier tema, porque si hablas de inseguridad, son responsables de todas las leyes que favorecen el crimen organizado, de todas”, afirmó.

Pérez Tello participará este 31 de marzo en los bloques de Educación, Tecnología e Innovación, así como en el de Empleo, junto a la candidata fujimorista y el exalcalde de Lima, quienes han intercambiado críticas en los últimos días.

“Son temas sociales, pero que están íntimamente relacionados a los temas económicos, porque si no, no le vamos a poder poner el seis por ciento a la educación, que es mi compromiso y un mandato constitucional, si no tenemos un crecimiento importante en la economía peruana”, sostuvo.

La candidata sostiene que existe un rechazo sostenido entre la población hacia la permanencia de estos líderes en el poder

“Siempre ha habido de parte de los ciudadanos, y yo me incluyo, un rechazo absoluto a que ellos permanezcan en el poder, porque son responsables de la situación económica que vive el país y de la situación de inseguridad que vive el país”, continuó.

Pérez Tello agregó que habrá “cero” sororidad en el intercambio que tendrá con la hija y heredera política del fallecido dictador Alberto Fujimori. “Si yo quiero ayudar a las mujeres, tengo que ayudar al 50% de mujeres en el Perú que no veo representadas ni en Dina Boluarte ni en Keiko. Si quiero ayudar a las mujeres en el Perú, tengo que hacer que una representante de ellas encarne en realidad todos los valores que la mujer peruana tiene”, dijo.

“La mujer peruana es una mujer, para empezar, trabajadora. (Y de Keiko) desconozco mayormente. Yo sí, yo trabajo todos los días hace 40 años y además tengo el orgullo, la satisfacción y la responsabilidad de tener a 42 familias que dependen de mi trabajo, de mi responsabilidad y mis decisiones”, agregó.

Pérez Tello afirma que no habrá “sororidad” con Keiko Fujimori, porque considera que no representa a las mujeres peruanas ni sus valores de trabajo y responsabilidad

Sondeo

Según la última encuesta de Ipsos para Perú21, la intención de voto ubica a la lideresa de Fuerza Popular en primer lugar con 11%, sin variación. López Aliaga aparece en segundo lugar con 9%, con ligera caída.

Carlos Álvarez, de País para Todos, sube a 7% y pasa al tercer puesto, mientras que Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, alcanza 5% y asciende al cuarto lugar. Alfonso López Chau (Ahora Nación) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) registran 4% y descienden en el ranking.

El 21% planea votar en blanco, nulo o viciado, mientras que el 13% aún no define su voto.