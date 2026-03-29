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“Sin esa norma, Odebrecht se habría llevado toda la plata del Perú”: Marisol Pérez Tello defiende DU 003 y arremete contra Katherine Ampuero

La candidata de Primero la Gente se pronunció sobre su gestión en el Ministerio de Justicia. Calificó de “negligente” a la exprocuradora, apoyándose en un fallo judicial que cuestiona los embargos del caso Lava Jato

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Marisol Pérez Tello defendió su gestión al frente del Ministerio de Justicia. | Fotocomposición: Infobae Perú
Marisol Pérez Tello defendió su gestión al frente del Ministerio de Justicia. | Fotocomposición: Infobae Perú

A pocos días del debate presidencial decisivo, la candidata de Primero la Gente, Marisol Pérez Tello, se refirió a uno de los episodios más polémicos de su gestión como ministra de Justicia: la relación con la constructora brasileña Odebrecht y la destitución de la exprocuradora Katherine Ampuero. En una reciente entrevista con RPP, no solo reivindicó su labor, sino que calificó de “negligente” el desempeño de la entonces procuradora ad hoc.

Para la exministra, la narrativa que la señala como una figura “pro-Odebrecht” es una construcción basada en el desconocimiento técnico. Su defensa se centró en el Decreto de Urgencia 003, firmado en febrero de 2017, al que calificó como el único “candado” efectivo que impidió la fuga de capitales de la empresa corrupta en el momento más crítico de la investigación.

El argumento central de Pérez Tello es que, tras la confesión de Odebrecht en diciembre de 2016, el Estado peruano se encontraba desprotegido legalmente para retener el dinero de la constructora. “Odebrecht son delincuentes. Se hubieran llevado toda la plata del Perú si yo no hubiera impedido que el dinero saliera entre diciembre y julio. No tendríamos de qué discutir”, afirmó de manera tajante.

Fotografía de archivo de la sede de la constructora Odebrecht en Sao Paulo (Brasil). EFE/Sebastião Moreira
Fotografía de archivo de la sede de la constructora Odebrecht en Sao Paulo (Brasil). EFE/Sebastião Moreira

Según detalló, gracias a la aplicación del DU 003, el Perú logró asegurar 700 millones de soles para el cobro de reparaciones civiles, además de otros 270 millones adicionales. La candidata explicó que esta norma obligó a los implicados a colaborar con la justicia para poder movilizar sus activos, lo que permitió que exmandatarios como Alejandro Toledo terminaran enfrentando a la justicia.

Esa norma ha sido reivindicada por los hechos: hay plata que cobrar y un tema sobre la mesa que discutir”, puntualizó, recordando además que dicho decreto fue posteriormente convertido en ley con el respaldo de la bancada fujimorista en el Congreso.

En relación a Katherine Ampuero, quien fue destituida por Pérez Tello en julio de 2017 y ahora es candidata al Senado por Renovación Popular, mencionó que su salida no estuvo relacionada a la intención de proteger al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

“Yo voté a una negligente, no puedo menos que estar feliz”, sentenció Pérez Tello. Para sustentar esta afirmación, citó un fallo judicial: “El juez que revoca esa medida, el colegiado que revoca esa medida, la califica a Ampuero de negligente porque no aplicó el 003”. Según la exministra, el embargo trabado por Ampuero en aquel entonces fue técnicamente defectuoso y puso en riesgo la recuperación del dinero.

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Candidata presidencial arremetió contra la exprocuradora y postulante al Senado.

Asimismo, acusó a la exprocuradora de haber “construido su carrera política sobre la base de mentiras”. Enfatizó que el procurador que sucedió a Ampuero, Jorge Ramírez, fue quien finalmente ejecutó las medidas más duras contra el patrimonio de PPK, demostrando que no hubo un esquema de protección desde el Ministerio de Justicia.

Respecto a su relación con PPK, Pérez Tello admitió tenerle aprecio, pero subrayó que la justicia debe actuar sin miramientos. “Creo que las puertas giratorias te ponen en riesgo siempre. Uno tiene que saber qué decides: o esto o aquello. Las dos cosas no se pueden”, dijo, en clara alusión a otros candidatos que mantienen intereses en universidades o concesiones estatales.

“Chambeo hace 40 años”

Finalmente, ante los ataques de sus contendientes que la califican de “caviar”, Pérez Tello respondió con su trayectoria personal. “Soy empresaria, he dado trabajo toda mi vida y adicionalmente soy militar. Respeto a los buenos militares, no a los que ensucian el uniforme”.

Con este deslinde técnico y político, Marisol Pérez Tello busca llegar al debate del martes con una posición de fuerza, contrastando su experiencia ejecutiva frente a las investigaciones fiscales que pesan sobre sus principales rivales, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. “Si caviar es defender derechos humanos, institucionalidad y la ley, díganme como quieran”, concluyó.

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