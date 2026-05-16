Perú

Estado de emergencia continúa en cinco distritos de Lima por lluvias intensas y riesgo de desbordes

El Gobierno oficializó la extensión de la medida por 60 días en Carabayllo, Chaclacayo, Cieneguilla, Lurigancho y San Juan de Lurigancho, ante el peligro que representan las precipitaciones extremas

Guardar
Google icon
Fotografía de archivo en donde se ven residentes de Lima (Perú) afectados por lluvias. EFE/ Paula Bayarte
Fotografía de archivo en donde se ven residentes de Lima (Perú) afectados por lluvias. EFE/ Paula Bayarte

El Poder Ejecutivo dispuso la prórroga del estado de emergencia en cinco distritos de Lima ante el riesgo que presentan las lluvias intensas y la posibilidad de desbordes e inundaciones.

La medida, publicada el sábado 16 de mayo en el boletín de Normas Legales de El Peruano, se oficializó mediante el Decreto Supremo N.° 074-2026-PCM y responde a la necesidad de proteger a los habitantes de zonas que enfrentan condiciones críticas causadas por fenómenos naturales.

PUBLICIDAD

El decreto, firmado por el presidente José María Balcázar, amplía la emergencia en Carabayllo, Chaclacayo, Cieneguilla, Lurigancho y San Juan de Lurigancho, distritos que han sido identificados como altamente vulnerables. La extensión de la medida tendrá una duración de 60 días calendario, a partir del 19 de mayo de 2026.

Las precipitaciones extremas han provocado daños en infraestructura, viviendas y servicios básicos, lo que motivó la intervención del Estado en coordinación con los gobiernos locales y entidades especializadas.

PUBLICIDAD

El decreto también busca facilitar la ejecución de acciones de reducción de riesgos, respuesta y rehabilitación, según precisó el Gobierno.

Trabajos de enrocado en la ribera del río Rímac
Maquinaria pesada trabaja en distintos tramos del río Rímac para ampliar la caja hidráulica y reducir el riesgo de desbordes durante las lluvias. - Crédito: Municipalidad Metropolitana de Lima

Cómo se implementará la medida

De acuerdo con el Decreto Supremo N.° 074-2026-PCM, la prórroga responde al peligro inminente de desastres naturales asociados a lluvias intensas, una situación que afecta a Lima y a otras regiones del país.

El Ejecutivo determinó que la continuidad del estado de emergencia permitirá mantener operativas las acciones destinadas a salvaguardar la vida y la seguridad de los ciudadanos.

La medida extiende las disposiciones de los decretos supremos anteriores —N.° 005-2026-PCM y N.° 039-2026-PCM— y se complementa con la declaración de emergencia en 134 distritos de regiones como Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Piura y Tumbes. En todos los casos, la prioridad es reducir el impacto de los fenómenos climáticos y reforzar los sistemas de prevención y respuesta.

El Gobierno asignó la responsabilidad de coordinar las intervenciones al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), en conjunto con los gobiernos regionales y locales, así como con los ministerios y otras entidades públicas y privadas.

El decreto establece que las autoridades deberán continuar con la implementación de trabajos destinados a disminuir el impacto de las lluvias y fortalecer las condiciones de seguridad en las zonas afectadas.

El financiamiento de estas acciones se realizará con los recursos de los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin recurrir a fondos adicionales del Tesoro Público, según especifica la normativa.

De esta manera, el Ejecutivo busca garantizar la continuidad de las intervenciones sin generar compromisos económicos extraordinarios.

El dispositivo legal fue emitido bajo las facultades que la ley otorga al Poder Ejecutivo para atender situaciones de emergencia producidas por fenómenos naturales. 

La vigencia del estado de emergencia en los distritos afectados se mantendrá mientras prosigan las acciones de prevención, atención y reducción de riesgos frente a las precipitaciones intensas.

En tanto, la decisión de prorrogar el estado de emergencia en Lima se enmarca en una respuesta más amplia ante la temporada de lluvias que afecta a diversas partes del país.

El Decreto Supremo N.° 074-2026-PCM detalla que las entidades responsables deberán priorizar las acciones de prevención y respuesta durante el periodo de prórroga. El objetivo es mitigar el impacto de los eventos climáticos, asegurar la continuidad de los servicios esenciales y proteger a los grupos más vulnerables.

Temas Relacionados

Estado de emergenciaLluvia en LimaCarabaylloChaclacayoLuriganchoCieneguillaSJLperu-noticias

Más Noticias

Verónica Linares sorprende con fuerte revelación sobre la ruptura de Federico Salazar y Katia Condos: “Sé muchas cosas hace tiempo”

Tras 30 años juntos, la ruptura de Federico y Katia sigue generando comentarios. La periodista revela que conocía detalles del quiebre antes de que se hiciera público.

Verónica Linares sorprende con fuerte revelación sobre la ruptura de Federico Salazar y Katia Condos: “Sé muchas cosas hace tiempo”

Sector construcción crece en 13,3%, su mayor alza desde 2013

El avance de la economía peruana durante el primer trimestre estuvo impulsado por el dinamismo de las actividades no primarias, mientras que la inversión privada alcanzó su mayor expansión trimestral en más de una década

Sector construcción crece en 13,3%, su mayor alza desde 2013

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

Conocida como “la ciudad de las iglesias” Ayacucho es popular a nivel nacional por su gran valor histórico y cultural

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

PJ rechaza archivar investigación contra fiscal que habría sido cómplice de Patricia Benavides

Se trata del fiscal Álvaro Castañeda, quien habría aceptado redactar la denuncia contra los jueces que otorgaron una medida cautelar a la anterior JNJ. Esta denuncia habría sido de interés de la exfiscal de la Nación

PJ rechaza archivar investigación contra fiscal que habría sido cómplice de Patricia Benavides

Estos son los puestos con mayores pretensiones salariales en 2026

El reporte también revela una brecha salarial de género de 9,21% y muestra que la participación femenina disminuye conforme aumenta el nivel jerárquico de los puestos laborales

Estos son los puestos con mayores pretensiones salariales en 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ rechaza archivar investigación contra fiscal que habría sido cómplice de Patricia Benavides

PJ rechaza archivar investigación contra fiscal que habría sido cómplice de Patricia Benavides

ONPE al 100%: ¿Qué falta para el conteo final y dar los resultados oficiales del Senado 2026?

Resultados ONPE al 100%: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la segunda vuelta tras finalizar el conteo oficial

PJ autoriza levantar el secreto de las comunicaciones de Juan José Santiváñez por organización criminal

Delia Espinoza es incorporada al proceso competencial de la JNJ contra el PJ: TC acepta su pedido

ENTRETENIMIENTO

Matthew McConaughey dejó Hollywood y vivió como un desconocido en Perú, sin electricidad ni fama

Matthew McConaughey dejó Hollywood y vivió como un desconocido en Perú, sin electricidad ni fama

Matthew McConaughey, Will Smith y otras estrellas de Hollywood que encontraron refugio en Perú lejos de la fama

Matthew McConaughey y las razones por las que decidió refugiarse en Perú por 22 días

¿Stephanie Salas hizo desplante a Laura Huarcayo?: Por qué la actriz y novia de Humberto Zurita retiró el brazo de la conductora

Corte Suprema acepta revisar el caso Jefferson Farfán vs. Melissa Klug: Pago de 300 mil dólares queda en suspenso

DEPORTES

Mirtha Uribe aclaró supuesta agresión física contra Fabiana Rojas: “Ella generaba discordia en el grupo”

Mirtha Uribe aclaró supuesta agresión física contra Fabiana Rojas: “Ella generaba discordia en el grupo”

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Cusco por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Diego Rebagliati reveló que Hernán Barcos jugará en Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026: “Necesita a gritos su liderazgo”

Partidos de hoy, sábado 16 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por Torneo Apertura de Liga 1 2026