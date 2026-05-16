Estado de emergencia continúa en cinco distritos de Lima por lluvias intensas y riesgo de desbordes

Fotografía de archivo en donde se ven residentes de Lima (Perú) afectados por lluvias. EFE/ Paula Bayarte

El Poder Ejecutivo dispuso la prórroga del estado de emergencia en cinco distritos de Lima ante el riesgo que presentan las lluvias intensas y la posibilidad de desbordes e inundaciones.

La medida, publicada el sábado 16 de mayo en el boletín de Normas Legales de El Peruano, se oficializó mediante el Decreto Supremo N.° 074-2026-PCM y responde a la necesidad de proteger a los habitantes de zonas que enfrentan condiciones críticas causadas por fenómenos naturales.

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El decreto, firmado por el presidente José María Balcázar, amplía la emergencia en Carabayllo, Chaclacayo, Cieneguilla, Lurigancho y San Juan de Lurigancho, distritos que han sido identificados como altamente vulnerables. La extensión de la medida tendrá una duración de 60 días calendario, a partir del 19 de mayo de 2026.

Las precipitaciones extremas han provocado daños en infraestructura, viviendas y servicios básicos, lo que motivó la intervención del Estado en coordinación con los gobiernos locales y entidades especializadas.

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El decreto también busca facilitar la ejecución de acciones de reducción de riesgos, respuesta y rehabilitación, según precisó el Gobierno.

Maquinaria pesada trabaja en distintos tramos del río Rímac para ampliar la caja hidráulica y reducir el riesgo de desbordes durante las lluvias. - Crédito: Municipalidad Metropolitana de Lima

Cómo se implementará la medida

De acuerdo con el Decreto Supremo N.° 074-2026-PCM, la prórroga responde al peligro inminente de desastres naturales asociados a lluvias intensas, una situación que afecta a Lima y a otras regiones del país.

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El Ejecutivo determinó que la continuidad del estado de emergencia permitirá mantener operativas las acciones destinadas a salvaguardar la vida y la seguridad de los ciudadanos.

La medida extiende las disposiciones de los decretos supremos anteriores —N.° 005-2026-PCM y N.° 039-2026-PCM— y se complementa con la declaración de emergencia en 134 distritos de regiones como Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Piura y Tumbes. En todos los casos, la prioridad es reducir el impacto de los fenómenos climáticos y reforzar los sistemas de prevención y respuesta.

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El Gobierno asignó la responsabilidad de coordinar las intervenciones al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), en conjunto con los gobiernos regionales y locales, así como con los ministerios y otras entidades públicas y privadas.

El decreto establece que las autoridades deberán continuar con la implementación de trabajos destinados a disminuir el impacto de las lluvias y fortalecer las condiciones de seguridad en las zonas afectadas.

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El financiamiento de estas acciones se realizará con los recursos de los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin recurrir a fondos adicionales del Tesoro Público, según especifica la normativa.

De esta manera, el Ejecutivo busca garantizar la continuidad de las intervenciones sin generar compromisos económicos extraordinarios.

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El dispositivo legal fue emitido bajo las facultades que la ley otorga al Poder Ejecutivo para atender situaciones de emergencia producidas por fenómenos naturales.

La vigencia del estado de emergencia en los distritos afectados se mantendrá mientras prosigan las acciones de prevención, atención y reducción de riesgos frente a las precipitaciones intensas.

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En tanto, la decisión de prorrogar el estado de emergencia en Lima se enmarca en una respuesta más amplia ante la temporada de lluvias que afecta a diversas partes del país.

El Decreto Supremo N.° 074-2026-PCM detalla que las entidades responsables deberán priorizar las acciones de prevención y respuesta durante el periodo de prórroga. El objetivo es mitigar el impacto de los eventos climáticos, asegurar la continuidad de los servicios esenciales y proteger a los grupos más vulnerables.

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