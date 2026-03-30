Perú

Keiko Fujimori lidera en el norte, Roberto Sánchez en el centro y Rafael López Aliaga en el sur, según encuesta de Datum postdebate

La encuesta de Datum tras el debate muestra que la lideresa de FP lidera el norte (16,2%), el candidato de Juntos por el Perú el centro (15,2%) y el exalcalde el sur (9,6%)

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Keiko Fujimori
Keiko Fujimori registra 16,2% en el norte y 16,5% en Lima/Callao, consolidando su presencia en esas regiones

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, figura como la candidata con mayor respaldo en la región norte del país, según la más reciente encuesta de Datum realizada después del último debate presidencial y difundida este domingo por Cuarto Poder.

La hija y heredera política del fallecido dictador Alberto Fujimori (1990-2000) obtiene 16,2% en el norte y 16,5% en Lima y Callao.

En la región centro, el legislador Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, concentra la mayor preferencia con 15,2% y también muestra presencia en el ámbito rural, donde registra 10,5%. Rafael López Aliaga, aspirante de Renovación Popular, encabeza en el sur con 9,6%, alcanza 17,4% en Lima y Callao y suma 13,2% en el segmento urbano.

Carlos Álvarez, representante de País para Todos, registra 8,6% en el norte y 8,0% en oriente, mientras que Alfonso López Chau, de Ahora Nación, se ubica con 10,7% en el centro y 7,8% en el sur. Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, marca 7,9% en Lima y Callao y 6,4% en el ámbito urbano.

Sondeo Datum
El 12,3% de los encuestados opta por otras candidaturas, el 12,2% elige voto blanco, nulo o viciado y el 11,7% permanece indeciso

El estudio, realizado entre el 25 y 27 de marzo tras la primera ronda de debates televisados y con 2.000 entrevistas presenciales a nivel nacional, coloca a Fujimori a la cabeza de la intención de voto con 13%, por delante de López Aliaga, quien llega a 11,7%.

Álvarez, por su parte, avanza al tercer lugar en las preferencias electorales y supera a Alfonso López Chau y Jorge Nieto.

Datum indica que 12,3% de los encuestados elige otras candidaturas, mientras que las opciones ninguno, blanco o viciado suman 12,2%. El grupo indeciso representa 11,7%. La ficha técnica señala que el estudio abarcó zonas urbanas y rurales de todo el país, con personas de 18 a 70 años de todos los niveles socioeconómicos. El nivel de confianza alcanza 95%.

Este sondeo coincide con otro realizado por Ipsos y difundido por Perú21, donde la lideresa de Fuerza Popular mantiene la ventaja con 11% de intención de voto para las elecciones del 12 de abril, frente al 9% que registra el exalcalde de Lima.

Alrededor de 27 millones de peruanos están llamados a votar el 12 de abril por presidente y dos vicepresidentes para el periodo 2026-2031, así como a los representantes del Senado, de la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.

Encabeza la encuesta de Datum con 13% a nivel nacional, destacando especialmente en el norte (16,2%) y en Lima y Callao (16,5%)
Encabeza la encuesta de Datum con 13% a nivel nacional, destacando especialmente en el norte (16,2%) y en Lima y Callao (16,5%)

Sin embargo, es altamente probable que la elección presidencial se defina en una segunda vuelta el 7 de junio próximo.

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