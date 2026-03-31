Perú

Alcalde de Yanahuara, principal figura de Renovación Popular en Arequipa, es captado con supuesta coima en billetes en su oficina

Un video difundido muestra al alcalde de Yanahuara recibiendo dinero en su oficina de parte de un empresario del rubro publicitario. La grabación, que data de diciembre de 2025, ha generado pedidos de expulsión del burgomaestre

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Alcalde
Un video revela al alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger, recibiendo un fajo de billetes en su despacho, en presencia del empresario Roberto Aguirre

El alcalde del distrito de Yanahuara, Sergio Bolliger, identificado como el principal referente de Renovación Popular en Arequipa, aparece en un video difundido este martes donde se le observa recibiendo un fajo de billetes en su oficina, en presencia de un empresario vinculado al sector de paneles publicitarios.

El material, según un informe publicado por el medio digital El Búho, corresponde a diciembre de 2025 y muestra una conversación en la que Bolliger requiere el pago del presunto soborno. El empresario Roberto Aguirre, implicado en el caso, confirmó la entrega del dinero, aproximadamente S/5,000.

En el clip, ambos discuten acuerdos anteriores de apoyo político y económico relacionados con la instalación de paneles en el distrito e incluyen menciones a otros empresarios y autoridades, entre ellos, Víctor Hugo Rivera Chávez, alcalde provincial y representante del partido Alianza para el Progreso en Arequipa.

“Dice que Víctor Hugo no se va a ir ni candidato ni nada. Va a apoyar con la condición, como tiene su cuota de poder en Acuña, le va a dar un ministerio”, se escucha en parte del registro.

RP
La grabación corresponde a diciembre de 2025 y muestra una conversación sobre una presunta deuda pendiente y acuerdos previos de apoyo político y económico

El material también muestra intercambios sobre la situación financiera de Aguirre. “Yo acabo de perder una camioneta, porque he tenido un problema y he tenido que esto. Yo lo acabo de perder y he dicho: ‘Yo estoy jodido’“, afirma en otro momento.

Tras la publicación del video, el candidato al Senado por Renovación Popular, Ricardo Ramírez, envió una carta dirigida a Rafael López Aliaga, líder del partido y actual aspirante presidencial, así como a la legisladora Norma Yarrow Lumbreras, quien lo acompaña en la fórmula.

El aspirante solicita en la misiva la expulsión inmediata de Bolliger “a raíz de los graves hechos que han sido difundidos” por los medios. “Consideramos que corresponde actuar con celeridad, contundencia y coherencia política, disponiendo su separación inmediata del partido mientras se esclarecen los hechos y las investigaciones pertinentes”, señaló.

Aguirre sostuvo que los 5.000 soles corresponden a una deuda, no a un pago irregular. Bolliger no ofreció declaraciones públicas sobre el caso y la Municipalidad Distrital de Yanahuara tampoco ha emitido comentarios al respecto.

López Aliaga, quien figura en las preferencias electorales junto a la candidata Keiko Fujimori, ha propuesto una consulta popular para proponer cadena perpetua a funcionarios involucrados en actos de corrupción.

Tras la difusión del material, Ricardo Ramírez, candidato al Senado por Renovación Popular, solicitó la expulsión inmediata de Bolliger del partido
Tras la difusión del material, Ricardo Ramírez, candidato al Senado por Renovación Popular, solicitó la expulsión inmediata de Bolliger del partido

“Necesitamos ochenta mil firmas para que quien robe dinero público, ya sea político, congresista, alcalde, gobernador o cualquier persona que se apropie de recursos del Estado, reciba cadena perpetua”, expresó durante sus mitines.

“No ingresé en política para robar ni para obedecer a gente corrupta. Mi decisión implica dejar de lado muchos aspectos de mi vida privada y personal. (…) Frente a la corrupción, debemos buscar el bien para los hijos de toda la población”, sostuvo.

El exalcalde de Lima registra 13,3 % de los votos válidos, de acuerdo con la encuesta de la empresa Datum, mientras que la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) suma 18,5 %.

Más de 27 millones de peruanos están convocados a las urnas el próximo 12 de abril para renovar a sus autoridades nacionales, entre ellas la Presidencia, un cargo marcado por la crisis y la convulsión, al haber pasado por la jefatura de Estado ocho mandatarios en cerca de diez años.

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