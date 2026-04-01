Rafael López Aliaga vuelve a llegar tarde al debate presidencial frente a Keiko Fujimori y Marisol Pérez Tello

El candidato no estaba presente al inicio de la transmisión en el Centro de Convenciones de Lima, sede del evento

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, volvió a llegar tarde este martes a la segunda ronda de debates presidenciales en la que se enfrenta a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular.

Cuando la transmisión ya había iniciado, el automóvil que transportaba al aspirante todavía no había llegado al Centro de Convenciones de Lima, lugar donde se realiza el evento de cara a las próximas elecciones generales del 12 de abril.

La semana pasada, el exalcalde de Lima, ubicado en segundo lugar según los últimos sondeos electorales, también llegó diez minutos tarde al primer ciclo de intercambios y tampoco participó en la fotografía oficial.

López Aliaga aparece, según la programación, en el primer grupo del debate junto a la hija y heredera política del fallecido dictador Alberto Fujimori (1990-2000), y Marisol Pérez Tello, candidata de Primero la Gente.

El primer grupo del debate incluye a López Aliaga, Keiko Fujimori y Marisol Pérez Tello

Tras las primeras tandas de la semana pasada, en las que los temas fueron la lucha contra la inseguridad y la corrupción, esta semana los candidatos conversan sobre empleo, desarrollo y emprendimiento y educación, innovación y tecnología.

Fujimori encabeza un simulacro de votación difundido el pasado domingo, con 18,5 % de votos válidos, y esta es su cuarta presentación como candidata presidencial, después de haber perdido en la segunda vuelta de las tres elecciones anteriores frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

La política es seguida por el exalcalde capitalino, con 13,3 % de los votos válidos, de acuerdo con el simulacro elaborado por la empresa Datum.

Una vez en su podio, López Aliaga sostuvo que el país carece de seguridad, agua, educación, comida, salud, transporte público y otros servicios, situación que adjudicó a la “corrupción o a la mezquindad política”.

Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular y principal rival de López Aliaga, lidera los sondeos con 18,5% de votos válidos

“Mi gobierno ha ahorrado 80 mil millones de soles, lo que representa un tercio de los ingresos del Perú, junto con la inversión directa de la empresa privada en la refacción de colegios, la entrega de tablets para niños, jóvenes, universitarios e institutos, además de internet satelital, fundamental para la educación actual, y alimentos, ya que no se puede exigir buen rendimiento a quienes no están bien alimentados”, dijo.

Más de 27 millones de peruanos están convocados a las urnas el próximo 12 de abril para renovar a sus autoridades nacionales, entre ellas la Presidencia, un cargo marcado por la crisis y la convulsión, al haber pasado por la jefatura de Estado ocho mandatarios en cerca de diez años.