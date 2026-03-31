Debate presidencial 2026 EN VIVO: estos son los candidatos que participan hoy 31 de marzo minuto a minuto

Momentos antes del inicio del Debate Presidencial, los candidatos se reúnen en el escenario para la fotografía oficial. Los comentaristas de noticias analizan sus atuendos y las expectativas del encuentro político. | Canal N

La noche del 31 de marzo se consolida como un momento clave dentro del calendario electoral peruano, con el desarrollo del debate presidencial 2026 en vivo, que tiene lugar en el Centro de Convenciones de Lima. En este escenario, doce candidatos se presentan ante millones de ciudadanos para exponer sus propuestas en una jornada decisiva centrada en empleo, educación e innovación, temas que concentran las principales preocupaciones del electorado de cara a las Elecciones 2026.

Desde las 20:00 horas, el recinto abre sus puertas a un evento que no solo está marcado por la confrontación de ideas, sino también por una rigurosa organización que garantiza equidad entre los participantes.