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Debate presidencial 2026 EN VIVO: estos son los candidatos que participan hoy 31 de marzo minuto a minuto

Doce candidatos participan en la jornada clave del debate presidencial en el Centro de Convenciones de Lima. El evento se centra en propuestas sobre empleo y educación con transmisión en vivo a nivel nacional

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Momentos antes del inicio del Debate Presidencial, los candidatos se reúnen en el escenario para la fotografía oficial. Los comentaristas de noticias analizan sus atuendos y las expectativas del encuentro político. | Canal N

La noche del 31 de marzo se consolida como un momento clave dentro del calendario electoral peruano, con el desarrollo del debate presidencial 2026 en vivo, que tiene lugar en el Centro de Convenciones de Lima. En este escenario, doce candidatos se presentan ante millones de ciudadanos para exponer sus propuestas en una jornada decisiva centrada en empleo, educación e innovación, temas que concentran las principales preocupaciones del electorado de cara a las Elecciones 2026.

Desde las 20:00 horas, el recinto abre sus puertas a un evento que no solo está marcado por la confrontación de ideas, sino también por una rigurosa organización que garantiza equidad entre los participantes.

Carlos Espá defiende la libertad de elección de las familias con un bono de 7,000 soles, mientras que Yonhy Lescano denuncia la mercantilización de la educación y promete reconstruir 22,000 colegios públicos y comprar un satélite para internet gratuito. Conoce las propuestas clave del debate presidencial.
05:56 hsHoy

Cada intervención está estrictamente cronometrada, permitiendo que todos los postulantes tengan las mismas oportunidades para desarrollar sus planteamientos, responder preguntas y replicar a sus adversarios. El formato en ternas, diseñado por las autoridades electorales, busca fomentar el contraste directo de propuestas y ofrecer una visión comparada de los planes de gobierno.

En esta jornada participan figuras con distintas trayectorias políticas y profesionales, lo que añade diversidad al debate y enriquece la discusión pública. Los candidatos que forman parte del bloque B de este martes 31 de marzo son Herbert Caller, Antonio Guevara, Demetrio Sánchez, Paul Jaimes, Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, María Soledad Pérez Tello, Mario Vázquez, Charlie Carrasco, Vladimir Cerrón, Francisco Sagasti y Roberto Chiabra, quienes representan un amplio espectro ideológico dentro del panorama político nacional.

Debate presidencial
Martes 31 de marzo - JNE
05:56 hsHoy

La expectativa crece conforme avanza la jornada, no solo por la importancia de los temas abordados, sino por los nombres que forman parte de este bloque. Entre los candidatos que participan este martes 31 de marzo figuran:

  • Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)
  • Antonio Guevara (Partido Morado)
  • Demetrio Sánchez (Juntos por el Perú)
  • Paul Jaimes (Perú Libre)
  • Keiko Fujimori (Fuerza Popular)
  • Rafael López Aliaga (Renovación Popular)
  • María Soledad Pérez Tello (Partido Popular Cristiano)
  • Mario Vázquez (Alianza para el Progreso)
  • Charlie Carrasco (Somos Perú)
  • Vladimir Cerrón (Perú Libre)
  • Francisco Sagasti (Partido Morado)
  • Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso)
05:56 hsHoy

¿A qué hora empieza el debate?

Desde las 20:00 horas, cada uno de ellos dispone de tiempos estrictamente cronometrados para presentar sus propuestas, responder preguntas y replicar a sus contendores, en un formato que prioriza la equidad y evita interrupciones. La dinámica en ternas permite que el intercambio sea más ágil y directo, generando momentos de contraste que resultan clave para el análisis ciudadano.

Once candidatos presidenciales sentados en un escenario de debate, con sus retratos y banderas peruanas en pantallas gigantes detrás. El logo del JNE está proyectado en el suelo
Once candidatos a la Presidencia de la República se reunieron en la primera fecha del ciclo de debates organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, presentando sus propuestas para las elecciones de 2026. (JNE)

El eje temático de esta jornada está orientado a dos pilares fundamentales: el empleo y la educación. En el ámbito laboral, los candidatos presentan propuestas relacionadas con la generación de puestos de trabajo, la formalización de la economía y el impulso al emprendimiento. En tanto, en educación, las intervenciones giran en torno a la mejora de la calidad educativa, la reducción de brechas y la incorporación de tecnología en los procesos de enseñanza.

La jornada del 31 de marzo forma parte de la segunda ronda de debates presidenciales, iniciada el 30 de marzo y que se extenderá hasta el miércoles. Este bloque representa una etapa crucial del proceso electoral, ya que permite a los candidatos consolidar su posicionamiento y reforzar su conexión con el electorado en la recta final de la campaña.

Foto grupal de los candidatos
Doce candidatos participan en el Debpate Presidencial JNE del 30 de marzo. (JNE)
05:55 hsHoy

¿Cuándo será la última fecha de debate presidencial?

En paralelo, la organización ha reforzado las medidas de seguridad y ha establecido reglas claras para garantizar la transparencia del evento. Cada detalle ha sido cuidadosamente planificado para asegurar que todos los participantes compitan en igualdad de condiciones, fortaleciendo la legitimidad del proceso democrático.

El JNE precisó que las siguientes fechas se desarrollarán el miércoles 1 de abril, con el bloque C respectivamente, para completar el ciclo oficial de debates presidenciales.

Candidatos a la presidencia de Perú posan durante un debate este miércoles, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar
Candidatos a la presidencia de Perú posan durante un debate este miércoles, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

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