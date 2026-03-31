Perú

“Telonero de Pedro Castillo” y “sobón de Fujimori”: los tensos ataques entre Carlos Espá, Carlos Álvarez y Yohny Lescano

En un bloque del Debate Presidencial 2026, que debía centrarse en educación y tecnología, surgieron frases como “usted está preocupado en los niños del Congreso y yo en los de Puno” y “ya llegó el momento de la jubilación”

Guardar
El candidato Carlos Álvarez Loayza expone sobre la importancia de la innovación tecnológica para el país, pero el debate se caldea cuando lanza una dura acusación contra un oponente, vinculándolo al gobierno de Pedro Castillo y a la búsqueda de un puesto ministerial.

La segunda ronda del debate presidencial 2026 arrancó este lunes 30 de marzo en el Centro de Convenciones de Lima con un tono más confrontacional que propositivo. En un escenario marcado por la expectativa ciudadana sobre temas clave como educación, innovación tecnológica y empleo, los candidatos no solo presentaron sus planes de gobierno, sino que también protagonizaron fuertes intercambios que elevaron la tensión en plena transmisión nacional.

El bloque correspondiente a la segunda terna —integrada por Carlos Espá, Yonhy Lescano y Carlos Álvarez— terminó convirtiéndose en uno de los momentos más polémicos de la jornada. Si bien el formato estaba diseñado para contrastar ideas y fomentar el análisis de propuestas, los ataques personales, las acusaciones directas y las alusiones al pasado político de los candidatos dominaron varios tramos del debate, desviando la atención del eje temático.

Propuestas en educación: entre bonos, satélites y becas ampliadas

Carlos Espá defiende la libertad de elección de las familias con un bono de 7,000 soles, mientras que Yonhy Lescano denuncia la mercantilización de la educación y promete reconstruir 22,000 colegios públicos y comprar un satélite para internet gratuito. Conoce las propuestas clave del debate presidencial.

En su primera intervención, Carlos Espá, del partido SíCreo, centró su propuesta en la libertad de elección educativa y la participación de las familias. Planteó la entrega de un bono educativo para aquellos hogares que opten por colegios privados, argumentando que esto representa un ahorro para el Estado. Además, propuso fortalecer la educación con el apoyo de organizaciones sociales como las APAFAS.

“Si una familia de escasos recursos decide libremente poner a su niño en un colegio particular, lo vamos a reconocer a través de un bono educativo”, sostuvo, al defender su enfoque orientado a reducir la intervención estatal.

Por su parte, Yonhy Lescano, de Cooperación Popular, adoptó una postura distinta al remarcar que la educación es un derecho y no un negocio. En su exposición, insistió en la necesidad de reforzar la educación pública, reconstruir los más de 22 mil colegios en mal estado y apostar por la conectividad a través de un ambicioso proyecto: la compra de un satélite.

“Voy a comprar un satélite de telecomunicación para darle internet gratuito a estudiantes y profesores”, afirmó, destacando la importancia de cerrar la brecha digital en el país.

En tanto, Carlos Álvarez, de País para Todos, puso énfasis en las condiciones estructurales del sistema educativo, vinculando la calidad del aprendizaje con problemas como la anemia infantil y la precariedad de infraestructura. Entre sus principales propuestas, planteó triplicar Beca 18, implementar conectividad en zonas rurales, garantizar la presencia de psicólogos y enfermeras en colegios, y reforzar la enseñanza del inglés.

“No más universidades mediocres donde ven al estudiante como una boleta de pago”, expresó durante su intervención.

Cruce de acusaciones y ataques marcan el debate

Durante el Debate Presidencial organizado por el JNE, el candidato Carlos Espá se dirige a su contrincante, criticando sus 25 años en el Congreso y sugiriendo que es momento de su jubilación o de empezar a "trabajar realmente".

El momento más tenso de la noche llegó durante el intercambio libre, cuando el debate pasó de las propuestas a los cuestionamientos personales. Carlos Álvarez lanzó una acusación directa contra Yonhy Lescano, vinculándolo con el gobierno del expresidente Pedro Castillo.

“Usted ha sido telonero de Pedro Castillo, porque pidió un puesto para ministro de Producción”, afirmó Álvarez, generando inmediatas reacciones en el set.

Lescano respondió elevando el tono y rechazando las acusaciones, al tiempo que cuestionó la trayectoria de sus oponentes. “No voy a permitir que el telonero de Fujimori me venga a dar clases de moral”, replicó, en una intervención que obligó a la moderadora a pedir orden y respeto en reiteradas ocasiones.

Revive el acalorado enfrentamiento verbal donde los candidatos presidenciales debaten sobre la capacitación de maestros, la innovación tecnológica y la lucha contra la corrupción en el sistema educativo, con duras críticas al Congreso y a la SUNEDU.

El intercambio continuó con alusiones sobre la permanencia de Lescano en el Congreso. Espá intervino señalando: “Veinticinco años en el Congreso es tiempo bastante. Ya llegó el momento de la jubilación”, en un comentario que reforzó el clima de confrontación.

A lo largo del bloque, también se registraron críticas al Congreso, cuestionamientos a la reducción del presupuesto de Beca 18 y propuestas para eliminar la SUNEDU, planteadas tanto por Espá como por Álvarez, quienes coincidieron en reformar el sistema de supervisión universitaria.

El debate cerró con intervenciones cruzadas en las que los candidatos insistieron en sus planteamientos, pero mantuvieron el tono confrontacional. La moderación debió intervenir en varias ocasiones para evitar interrupciones y recordar que el eje temático debía centrarse en educación, innovación y tecnología.

El desarrollo de esta segunda ronda continuará en los próximos días, con nuevas ternas y bloques temáticos que seguirán poniendo a prueba no solo las propuestas de los candidatos, sino también su capacidad para sostener un debate en medio de la creciente tensión electoral.

Temas Relacionados

Carlos EspáCarlos ÁlvarezYohny LescanoDebate 2026Debate presidencial 2026peru-politica

Más Noticias

Debate presidencial 2026 EN VIVO: minuto a minuto de los encuentros de hoy lunes 30 de marzo entre candidatos a las Elecciones 2026

El Centro de Convenciones de Lima será escenario, desde este lunes 30 de marzo, de la segunda ronda de debates presidenciales, donde los candidatos expondrán sus propuestas ante millones de electores en materias de empleo y educación

Debate presidencial 2026 EN VIVO: minuto a minuto de los encuentros de hoy lunes 30 de marzo entre candidatos a las Elecciones 2026

Detienen a sujeto con droga valorizada en más de S/ 1,5 millones en el aeropuerto Jorge Chávez: iba rumbo a Londres

El sujeto de 33 años transportaba los estupefacientes en doce chalecos ocultos en su maleta de bodega con escala en Brasil

Detienen a sujeto con droga valorizada en más de S/ 1,5 millones en el aeropuerto Jorge Chávez: iba rumbo a Londres

Resultados del Gana Diario de este 30 de marzo de 2026: ganadores del último sorteo

Esta lotería peruana celebra un sorteo todos los días a las 20:30 horas. Revise si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados del Gana Diario de este 30 de marzo de 2026: ganadores del último sorteo

El precio de la PS5 aumenta a nivel global: cuánto costaría comprarla en Perú

En Europa el aumento ronda los 100 euros, lo que equivale aproximadamente a 400 soles para el mercado peruano

El precio de la PS5 aumenta a nivel global: cuánto costaría comprarla en Perú

Día Internacional de la Visibilidad Trans: la fecha en la que mundo conmemora la lucha y derechos de las personas transgénero

El Día Internacional de la Visibilidad Transgénero se celebra cada 31 de marzo para destacar la existencia, los derechos y los desafíos de las personas trans en la sociedad global, así como para promover el respeto y la igualdad

Día Internacional de la Visibilidad Trans: la fecha en la que mundo conmemora la lucha y derechos de las personas transgénero
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Álvarez llegó al debate presidencial acompañado de El Pollo de “El especial del humor”

Carlos Álvarez llegó al debate presidencial acompañado de El Pollo de “El especial del humor”

Debate presidencial 2026 EN VIVO: minuto a minuto de los encuentros de hoy lunes 30 de marzo entre candidatos a las Elecciones 2026

Fernando Olivera lanza polémica frase en debate presidencial: “Cuando un pueblo sabe, no lo engaña una japonesa, un ladronzuelo, un mitómano”

El fuerte cruce entre Enrique Valderrama y Fernando Olivera: “Señor ‘popper’, usted encarna el polvo de la corrupción”

Fernando Olivera llama ‘sepulturero del APRA’ a Enrique Valderrama: “Si Haya de la Torre resucitara, se vuelve a morir”

ENTRETENIMIENTO

‘La Manada’ no salió al aire: aplazan su retorno hasta después de Semana Santa y usuarios los critican por “falta de respeto”

‘La Manada’ no salió al aire: aplazan su retorno hasta después de Semana Santa y usuarios los critican por “falta de respeto”

Jesús Alzamora confirma por primera vez infidelidad a su esposa María Paz en Colombia: “Le pedí perdón de rodillas, como un perro”

Christian Meier será el telonero de Ed Sheeran en su concierto en el Estadio Nacional

ENHYPEN anuncia su gira Blood Saga e incluye a Perú: concierto será el 8 de julio

Cevichería Las Gaviotas se pronuncia tras muerte de su parqueador en balacera: “No fue ningún tipo de extorsión”

DEPORTES

Los Chankas destacan el inicio de Adrián Quiroz con la selección peruana: “Nunca dejes de creer, los sueños sí se cumplen”

Los Chankas destacan el inicio de Adrián Quiroz con la selección peruana: “Nunca dejes de creer, los sueños sí se cumplen”

Ignacio Buse vs Matteo Berrettini: horario y dónde ver el partido por primera ronda del ATP de Marrakech 2026

¿Cómo se define al campeón de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026?

Programación de semifinales vuelta de la Liga Peruana de Vóley: partidos, horarios y canal TV

Nolberto Solano afronta el cierre de las Eliminatorias a la Copa Asia 2027 buscando ofrecer una mejor imagen con Pakistán