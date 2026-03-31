“Telonero de Pedro Castillo” y “sobón de Fujimori”: los tensos ataques entre Carlos Espá, Carlos Álvarez y Yohny Lescano

El candidato Carlos Álvarez Loayza expone sobre la importancia de la innovación tecnológica para el país, pero el debate se caldea cuando lanza una dura acusación contra un oponente, vinculándolo al gobierno de Pedro Castillo y a la búsqueda de un puesto ministerial.

La segunda ronda del debate presidencial 2026 arrancó este lunes 30 de marzo en el Centro de Convenciones de Lima con un tono más confrontacional que propositivo. En un escenario marcado por la expectativa ciudadana sobre temas clave como educación, innovación tecnológica y empleo, los candidatos no solo presentaron sus planes de gobierno, sino que también protagonizaron fuertes intercambios que elevaron la tensión en plena transmisión nacional.

El bloque correspondiente a la segunda terna —integrada por Carlos Espá, Yonhy Lescano y Carlos Álvarez— terminó convirtiéndose en uno de los momentos más polémicos de la jornada. Si bien el formato estaba diseñado para contrastar ideas y fomentar el análisis de propuestas, los ataques personales, las acusaciones directas y las alusiones al pasado político de los candidatos dominaron varios tramos del debate, desviando la atención del eje temático.

Propuestas en educación: entre bonos, satélites y becas ampliadas

Carlos Espá defiende la libertad de elección de las familias con un bono de 7,000 soles, mientras que Yonhy Lescano denuncia la mercantilización de la educación y promete reconstruir 22,000 colegios públicos y comprar un satélite para internet gratuito. Conoce las propuestas clave del debate presidencial.

En su primera intervención, Carlos Espá, del partido SíCreo, centró su propuesta en la libertad de elección educativa y la participación de las familias. Planteó la entrega de un bono educativo para aquellos hogares que opten por colegios privados, argumentando que esto representa un ahorro para el Estado. Además, propuso fortalecer la educación con el apoyo de organizaciones sociales como las APAFAS.

“Si una familia de escasos recursos decide libremente poner a su niño en un colegio particular, lo vamos a reconocer a través de un bono educativo”, sostuvo, al defender su enfoque orientado a reducir la intervención estatal.

Por su parte, Yonhy Lescano, de Cooperación Popular, adoptó una postura distinta al remarcar que la educación es un derecho y no un negocio. En su exposición, insistió en la necesidad de reforzar la educación pública, reconstruir los más de 22 mil colegios en mal estado y apostar por la conectividad a través de un ambicioso proyecto: la compra de un satélite.

“Voy a comprar un satélite de telecomunicación para darle internet gratuito a estudiantes y profesores”, afirmó, destacando la importancia de cerrar la brecha digital en el país.

En tanto, Carlos Álvarez, de País para Todos, puso énfasis en las condiciones estructurales del sistema educativo, vinculando la calidad del aprendizaje con problemas como la anemia infantil y la precariedad de infraestructura. Entre sus principales propuestas, planteó triplicar Beca 18, implementar conectividad en zonas rurales, garantizar la presencia de psicólogos y enfermeras en colegios, y reforzar la enseñanza del inglés.

“No más universidades mediocres donde ven al estudiante como una boleta de pago”, expresó durante su intervención.

Cruce de acusaciones y ataques marcan el debate

Durante el Debate Presidencial organizado por el JNE, el candidato Carlos Espá se dirige a su contrincante, criticando sus 25 años en el Congreso y sugiriendo que es momento de su jubilación o de empezar a "trabajar realmente".

El momento más tenso de la noche llegó durante el intercambio libre, cuando el debate pasó de las propuestas a los cuestionamientos personales. Carlos Álvarez lanzó una acusación directa contra Yonhy Lescano, vinculándolo con el gobierno del expresidente Pedro Castillo.

“Usted ha sido telonero de Pedro Castillo, porque pidió un puesto para ministro de Producción”, afirmó Álvarez, generando inmediatas reacciones en el set.

Lescano respondió elevando el tono y rechazando las acusaciones, al tiempo que cuestionó la trayectoria de sus oponentes. “No voy a permitir que el telonero de Fujimori me venga a dar clases de moral”, replicó, en una intervención que obligó a la moderadora a pedir orden y respeto en reiteradas ocasiones.

Revive el acalorado enfrentamiento verbal donde los candidatos presidenciales debaten sobre la capacitación de maestros, la innovación tecnológica y la lucha contra la corrupción en el sistema educativo, con duras críticas al Congreso y a la SUNEDU.

El intercambio continuó con alusiones sobre la permanencia de Lescano en el Congreso. Espá intervino señalando: “Veinticinco años en el Congreso es tiempo bastante. Ya llegó el momento de la jubilación”, en un comentario que reforzó el clima de confrontación.

A lo largo del bloque, también se registraron críticas al Congreso, cuestionamientos a la reducción del presupuesto de Beca 18 y propuestas para eliminar la SUNEDU, planteadas tanto por Espá como por Álvarez, quienes coincidieron en reformar el sistema de supervisión universitaria.

El debate cerró con intervenciones cruzadas en las que los candidatos insistieron en sus planteamientos, pero mantuvieron el tono confrontacional. La moderación debió intervenir en varias ocasiones para evitar interrupciones y recordar que el eje temático debía centrarse en educación, innovación y tecnología.

El desarrollo de esta segunda ronda continuará en los próximos días, con nuevas ternas y bloques temáticos que seguirán poniendo a prueba no solo las propuestas de los candidatos, sino también su capacidad para sostener un debate en medio de la creciente tensión electoral.