Perú

El fuerte cruce entre Enrique Valderrama y Fernando Olivera: “Señor ‘popper’, usted encarna el polvo de la corrupción”

Lo que empezó como un debate sobre innovación tecnológica terminó en un crudo intercambio de agravios personales. La vieja enemistad entre el aprismo y el ‘oliverismo’ estalló en vivo durante la cuarta fecha del evento organizado por el JNE

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Durante el debate presidencial organizado por el JNE, el candidato Enrique Valderrama del Partido Aprista acusó duramente a Fernando Olivera de representar la corrupción y lo vinculó al gobierno de Alejandro Toledo. La discusión escaló rápidamente, obligando a la intervención de los moderadores | Canal N

Lo que debía ser una exposición técnica sobre la brecha digital y la infraestructura escolar en el Perú se transformó, en cuestión de segundos, en el escenario de una de las agresiones verbales más crudas en lo que va del desarrollo de los debates presidenciales. El candidato del Partido Aprista Peruano, Enrique Valderrama, rompió la neutralidad del bloque de Educación para atacar la integridad personal de Fernando “Popy” Olivera, quien ya no contaba con tiempo para defenderse.

Señor ‘Popper’ Olivera, perdón, Popi Olivera, usted encarna la corrupción en el país. Polvo de la corrupción, en la cual se regodeó durante el gobierno de su jefe, de su patrón, [Alejandro] Toledo”, disparó Valderrama, utilizando un juego de palabras que aludía directamente a un supuesto consumo de sustancias, mientras los moderadores intentaban, sin éxito, interrumpir su alocución.

La confrontación subió de tono cuando Valderrama acusó a Olivera de haber sido cómplice silencioso de los delitos atribuidos al expresidente Alejandro Toledo. “Usted se puso de rodillas a pesar de saber que era un mal padre, que no reconocía a su hija”, añadió el aprista, en referencia al caso de Zaraí Toledo.

Ante la mirada atónita de los panelistas, Valderrama continuó con una ráfaga de ataques directos. El candidato aprista cerró su intervención con una frase que silenció por un momento el set: “Una nueva justicia en el Perú no te va a enviar a prisión, pero sí te va a enviar a un centro de rehabilitación”.

Fuerte cruce entre Enrique Valderrama y Fernando Olivera. | JNE
Fuerte cruce entre Enrique Valderrama y Fernando Olivera. | JNE

“¡Ladrón!”

Fernando Olivera, visiblemente afectado por las alusiones personales, no se quedó atrás. Fuera de su tiempo oficial y mientras los micrófonos de los moderadores intentaban retomar el control del bloque, se escuchó al líder de la escoba gritar repetidamente: “¡Ladrón, ladrón! Herrera te denunció”.

Intentó recordar los antecedentes judiciales de miembros del partido de la estrella, calificándolos de “organización criminal” y acusando a Valderrama de representar lo más oscuro de la política tradicional. Sin embargo, el tiempo de Olivera ya se había agotado en su exposición previa sobre la inversión del 1 % del PBI en tecnología, por lo que sus réplicas quedaron registradas solo como ruidos de fondo en la transmisión oficial.

La moderación del JNE tuvo que intervenir para recordar que los agravios se descuentan del tiempo de intervención. “Hemos venido a escuchar propuestas de país, evitemos los agravios”, invocó el periodista Pedro Tenorio, aunque para ese momento el daño a la imagen del debate ya estaba consumado.

Enrique Valderrama utilizó sus segundos restantes para arremeter contra su contrincante. | JNE
Enrique Valderrama utilizó sus segundos restantes para arremeter contra su contrincante. | JNE

Propuestas opacadas por el “clinch” político

Antes del estallido del conflicto, ambos candidatos habían esbozado algunas metas para el sector. Valderrama propuso un “shock de institutos tecnológicos” y la creación de 50,000 becas anuales, mientras que Olivera defendió la descentralización de la educación superior para que cada región produzca “conocimiento útil para su propio desarrollo”. No obstante, la conversación en redes sociales se centró exclusivamente en el intercambio de insultos.

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