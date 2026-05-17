Perú

Lima será sede del Foro GLI Latam 2026, el principal encuentro sobre inversión con enfoque de género en la región

Dirigentes, empresarias y especialistas compartirán experiencias y visión sobre cómo la innovación, el financiamiento y las alianzas contribuyen al desarrollo inclusivo de América Latina

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La imagen muestra las siluetas de una mujer y un hombre caminando sobre una cinta roja ondulada, simbolizando la desigualdad de oportunidades y los desafíos que enfrentan ambos géneros en el entorno profesional. La composición visual destaca la brecha de género y la necesidad de avanzar hacia la equidad en el trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad de Lima se prepara para albergar el Foro GLI Latam 2026, el principal encuentro regional sobre inversión con enfoque de género, que reunirá a líderes de diferentes sectores entre el 26 y el 28 de mayo de 2026. El evento, organizado por Pro Mujer, convocará a referentes del sector financiero, organismos multilaterales, gobiernos, empresas, academia, emprendedoras y representantes de la sociedad civil, con el objetivo de debatir cómo la inversión, la innovación y las alianzas están redefiniendo la economía en América Latina.

Según informó Infobae, el Foro GLI Latam se consolida como una plataforma estratégica para movilizar capital, innovación y políticas públicas orientadas a cerrar brechas de género y fortalecer economías más inclusivas y sostenibles. La edición anterior, realizada en Ciudad de México en 2025, convocó a más de 1.700 participantes de 33 países, generando una hoja de ruta que resalta la transformación de sistemas, el fortalecimiento de alianzas y el empoderamiento de las mujeres como ejes para un desarrollo económico con impacto.

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Promoción de políticas para igualdad salarial, reducción de la brecha de género en empleo - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Activistas promueven la igualdad de salario entre hombres y mujeres- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pro Mujer, organización social con 35 años de trayectoria, lidera la organización del foro y destaca la importancia de la inversión con enfoque de género como herramienta estratégica para transformar el acceso a recursos y priorizar nuevos modelos económicos. Según declaraciones de Carmen Correa, CEO de Pro Mujer, recogidas por Infobae: “Hoy no se trata solo de impulsar la inversión con enfoque de género como una alternativa, sino de entenderla como una condición necesaria para construir economías más resilientes, innovadoras e inclusivas en América Latina”.

El lema de la edición 2026, “Nuevos horizontes: tecnología, territorio y poder colectivo”, subraya la intención de visibilizar cómo la innovación tecnológica, la economía territorial y las alianzas pueden escalar soluciones con impacto real en la región. El foro pondrá énfasis en el papel de las mujeres rurales, en el contexto del Año Internacional de la Mujer Agricultora, destacando su rol clave en el desarrollo económico y la seguridad alimentaria en América Latina.

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Promoción de políticas para igualdad salarial, reducción de la brecha de género en empleo - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Activistas promueven la igualdad de salario entre hombres y mujeres- (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de Perú como sede responde al momento de oportunidad para el país, que busca consolidar agendas vinculadas a la inclusión financiera, el emprendimiento, la sostenibilidad y el desarrollo territorial. Las mujeres desempeñan un papel central en la economía peruana, tanto en las cadenas productivas rurales como en sectores emergentes relacionados con tecnología e innovación.

Entre las participantes confirmadas figuran Carolina Trivelli, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos y ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social; América Arias Antón, representante de UNFPA en Perú; Carolina Suárez, CEO de Latimpacto; Catalina Jiménez, directora para América Latina de Desarrollo Internacional Desjardins; Fabiola Cáceres, senior manager de Fundación Belcorp; Elizabeth Acuña, partner en EWA Capital; y Marlene Molero Suárez, CEO y cofundadora de ELSA. Estas líderes aportarán su experiencia desde la política pública, la inversión de impacto, la innovación financiera y el desarrollo empresarial con perspectiva de género.

Promoción de políticas para igualdad salarial, reducción de la brecha de género en empleo - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Activistas promueven la igualdad de salario entre hombres y mujeres- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acelerar una transformación

El foro aspira a conectar actores locales con líderes regionales e internacionales, promoviendo alianzas y soluciones que permitan escalar el impacto positivo en la región. Como afirmó Carmen Correa: “El Foro GLI Latam busca acelerar una transformación que ya está en marcha en la región: la de un modelo económico que reconoce el valor de invertir en mujeres no solo por igualdad, sino por su impacto directo en el crecimiento, la productividad y la ampliación de oportunidades económicas”.

La realización del Foro GLI Latam 2026 en Lima representa una oportunidad para que Perú se posicione como actor relevante en la conversación regional sobre inversión de impacto y desarrollo con igualdad de género, y proyecta a la ciudad como un punto de encuentro para líderes que buscan avanzar desde el diagnóstico hacia la acción.

Pro Mujer reafirma su compromiso como organización líder en América Latina en la promoción de la igualdad de género y el desarrollo sostenible, tras más de tres décadas de trabajo en la región.

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