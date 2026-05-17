Violento ataque en bus: chofer y cobrador de TransLima heridos durante intento de extorsión en plena ruta

Atacan a cobrador y chofer de empresa Translima.

La mañana de este sábado 16 de mayo tomó un giro inesperado en una de las rutas principales de TransLima, cuando un hombre armado abordó un bus y, en cuestión de minutos, disparó contra el chofer y el cobrador del vehículo.

Según el reporte de Panamericana Televisión, el incidente ocurrió alrededor de las once, dejando también a una pasajera herida. El ataque se produjo mientras la unidad cumplía su recorrido habitual, sumando preocupación entre los usuarios del transporte público y los trabajadores del sector.

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El jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, confirmó que el detenido es investigado por extorsión y posee antecedentes por robo en los años 2022, 2023 y 2024. Las primeras indagaciones señalan que el atacante se identificó como miembro de la organización criminal conocida como Los Mexicanos, grupo señalado en reiteradas ocasiones por lanzar amenazas extorsivas contra empresas de transporte de Lima.

Durante el operativo, la policía halló un arma de fuego con el número de serie erradicado, cartuchos percutidos y un teléfono celular que podrían aportar información relevante para la investigación.

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El atacante fue reducido en flagrancia y trasladado a un centro médico bajo custodia policial, mientras que los heridos recibieron atención médica inmediata.

Óscar Arriola afirma que el “Monstruo” delatará a otros integrantes de su organización. Infobae Perú / Captura TV - Willax.

Panorama de inseguridad en el transporte

La intervención policial permitió evitar un desenlace más grave, pero también dejó al descubierto la problemática de la reincidencia delictiva. El general Arriola cuestionó que, pese a los antecedentes del detenido, el sujeto continuaba en libertad.

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“No encontramos una explicación de por qué esta persona se encuentra en libertad”, señaló el jefe policial ante los medios, haciendo un llamado a los operadores de justicia para actuar con mayor firmeza frente a casos similares.

El ataque a la unidad de TransLima no es un hecho aislado. Según fuentes policiales consultadas por Panamericana Televisión, la empresa ya había sido blanco de amenazas y agresiones atribuidas a organizaciones criminales dedicadas a la extorsión de empresas de transporte público. Estas acciones buscan amedrentar a conductores, cobradores y propietarios, generando un clima de temor en el sector.

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La investigación policial continúa para determinar si el arma incautada ha sido utilizada en otros delitos y si existen más personas involucradas en la organización criminal. La incautación de elementos clave, como el teléfono celular y los cartuchos percutidos, permitirá reconstruir los hechos y fortalecer el caso judicial.

Medidas y expectativas

El reciente ataque vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en los corredores de transporte de Lima. Los trabajadores de empresas como TransLima enfrentan riesgos crecientes debido a la acción de bandas que utilizan la violencia como método de presión.

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Las autoridades insisten en la importancia de una respuesta judicial efectiva y en la coordinación interinstitucional para proteger la integridad de quienes laboran en el sector.

Según Arriola, la detención del presunto extorsionador representa un avance en la lucha contra la criminalidad en el transporte público, pero también evidencia la urgencia de medidas estructurales para evitar que delincuentes reincidentes regresen a las calles.

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