Debate presidencial 2026 EN VIVO: minuto a minuto de los encuentros entre candidatos presidenciales a las Elecciones 2026 hoy lunes 30 de marzo

Candidatos que participan en el debate presidencial de este lunes 30 de marzo

La segunda ronda de debates presidenciales comienza este lunes 30 de marzo y se extenderá hasta el miércoles, marcando un momento clave en el proceso electoral de las Elecciones 2026. En este ciclo, los candidatos expondrán sus propuestas en sesiones que se realizarán en el Centro de Convenciones de Lima, bajo estrictas medidas de seguridad y con transmisión nacional en horario estelar. El formato está diseñado para confrontar ideas sobre empleo y educación busca ofrecer a la ciudadanía una visión comparada de los principales programas de gobierno.

El evento de este lunes reunirá a los postulantes de doce fuerzas políticas, quienes serán agrupados en ternas para garantizar el contraste de posturas y la profundidad del intercambio. Los encuentros están programados para las 20:00, con una duración aproximada de dos horas y media. Según la organización, cada participación estará cronometrada para asegurar la equidad y evitar interrupciones.

Temas clave del segundo debate presidencial

Durante la jornada de este lunes, los candidatos abordarán Educación, Innovación y Tecnología y Empleo, Desarrollo y Emprendimiento.. Cada bloque temático contará con preguntas permitiendo que los postulantes detallen propuestas concretas y cifras proyectadas para el próximo quinquenio.

Este lunes empieza la segunda edición del debate presidencial 2026. | Andina

Candidatos presentes en la jornada del lunes

La lista de los 12 aspirantes y sus partidos que participarán este lunes:

Carlos Jaico (Perú Moderno)

George Forsyth (Somos Perú)

Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)

Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)

Alex González (Demócrata Verde)

Carlos Espá (Sí Creo)

Yonhy Lescano (Cooperación Popular)

Walter Chirinos (PRIN)

Ronald Atencio (Venceremos)

Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021)

Carlos Álvarez (País para Todos)

Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)

Ternas y duelos programados para este lunes

Los organizadores han dispuesto que los candidatos se enfrenten en dos bloques de tres candidatos. Los grupos son los siguientes:

Primer encuentro de ternas

Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), Walter Chirinos Purizaga (Partido Político PRIN), Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021)

Carlos Espá (Partido Sí Creo), Yonhy Lescano (Partido Político Cooperación Popular), Carlos Álvarez (Partido País Para Todos)

Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos), Carlos Jaico (Perú Moderno), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)

George Forsyth (Partido Democrático Somos Perú), Alex Gonzáles (Partido Demócrata Verde), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)

Segundo encuentro de ternas

Alex Gonzáles (Partido Demócrata Verde), Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), Carlos Espá (Partido Sí Creo)

George Forsyth (Partido Democrático Somos Perú), Yonhy Lescano (Partido Político Cooperación Popular), Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos)

Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Carlos Álvarez (Partido País Para Todos), Walter Chirinos Purizaga (Partido Político PRIN)

Carlos Jaico (Perú Moderno), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad), Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021)

El esperado encuentro entre Fernando Olivera y Lucía Valderrama

Uno de los momentos más anticipados de la noche será el cruce entre Fernando Olivera y Enrique Valderrama, dada la histórica rivalidad ideológica y los antecedentes de debates intensos en procesos anteriores. Olivera, recordado por su confrontación mediática con Alan García en 2026, buscará capitalizar su experiencia, mientras que Valderrama intentará consolidar su perfil como alternativa joven.

Fernando Olivera narra cómo afrontó el sorteo para debatir con Alan García en 2016 y anticipa el cruce con Valderrama| TV Perú

Dinámica del debate

La dinámica del debate contempla las iguientes etapas

1. Primer bloque: Educación, innovación y tecnología

Un minuto de exposición y 2 minutos y medio para comentarios y preguntas.

2. Segundo bloque: Preguntas ciudadanas

Intervenciones desde distintas regiones con 1 minuto y 30 segundos de respuesta.

3. Tercer bloque: Empleo, desarrollo y emprendimiento

Un minuto de exposición y 2 minutos y medio para intercambio.

4. Cuarto bloque: Mensaje final

Un minuto para dirigirse al país.

Dónde ver el debate presidencial y horarios

El debate presidencial se realizará a las 20:00 en el Centro de Convenciones de Lima, con transmisión en vivo por televisión nacional y plataformas digitales habilitadas por el Jurado Nacional de Elecciones; TV Perú, el canal 552 de Movistar TV, y otros canales nacionales de señal abierta y cable.

Tendencias regionales tras el debate presidencial

La última encuesta nacional de Datum, publicada tras la primera ronda de debates, revela diferencias marcadas en la preferencia electoral según regiones: Keiko Fujimori lidera en el norte con 27% de intención de voto, Roberto Sánchez encabeza el centro con 22%, y Rafael López Aliaga se posiciona primero en el sur con 19%. El estudio confirma que el desempeño en los debates influyó en la distribución regional de apoyos, reflejando una competencia fragmentada y sin un claro favorito a nivel nacional.