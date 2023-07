Katherine Ampuero justifica su contratación en EsSalud, pese a que criticó a Rosa Gutiérrez: “No se trata de trabajar para ella”

Katherine Ampuero critica posible salida de Rosa Gutiérrez en EsSalud|A

Los fuertes rumores de la destitución de la presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud), Rosa Gutiérrez, continúan creciendo en torno del Ministerio de Trabajo y el Palacio de Gobierno. Sin embargo, la recién incorporada a la institución, Katherine Ampuero, exprocuradora y abogada, afirmó que no existe un comunicado en el interior.

Te puede interesar: EsSalud incorporó a Katherine Ampuero en la gestión de Rosa Gutiérrez, pese a que la calificó de “incapaz”

“La información que nosotros tenemos es que no hay un anuncio oficial por parte del Ejecutivo desde el día de hoy. [...] No puedo confirmar algo que no sabemos”, mencionó la letrada e indicó que Gutiérrez continúa realizando sus actividades.

Como se recuerda, EsSalud anunció la incorporación Ampuero para proteger los intereses de los 13 millones de los asegurados. Sin embargo, una semana antes, también la abogada criticó la designación de Gutiérrez Palomino e incluso la calificaba como “incapaz” por el manejo del dengue.

“Convocarnos a nosotros, si tienes rabo de paja, evidentemente es un suicidio político. Realmente ese era un gran mensaje a la lucha contra la corrupción, que ya estamos cansados en el país. [...] Ese fue el punto que nos ha unido”, manifestó.

Katherine Ampuero critica posible salida de Rosa Gutiérrez en EsSalud|EsSalud

Exprocuradora responde por su incorporación a EsSalud

Ampuero afirmó que siempre ha sido crítica con las autoridades de turno. Además, que su acercamiento con la gestión de Gutiérrez cuando fue convocada con su equipo, pero afirma que buscó tener un encuentro con la ahora presidenta.

Te puede interesar: Rosa Gutiérrez es vinculada con mafia del Gobierno Regional de Áncash, según colaborador eficaz

“Yo he sido muy crítica, no solamente en el Twitter, sino en las entrevistas. [...] he hecho algunas críticas en ejercicio a mi libertad de opinión y ahí, obviamente, tenemos el derecho de criticar a nuestras autoridades de turno”, se defendió.

Asimismo, argumentó que se trata de un trabajo para el Estado peruano y no para la gestión de Rosa Gutiérrez. Esto a raíz de su comentario en Twitter que la llevó a ser cuestionada por diversos usuarios.

EsSalud: Katherine Ampuero fue contratada por Rosa Gutiérrez, pese a que calificó de “incapaz” su gestión|EsSalud

“No se trata aquí de trabajar para Rosa Gutiérrez, se trata aquí de trabajar para EsSalud”, respondió ante las olas de críticas.

En ese entonces, la exprocuradora cuestionaba que el ministro de Trabajo pida “paciencia” ante la nueva presidenta ejecutiva. Por ello, lo calificaba como irresponsable. “[...] Con la salud y la vida de miles de asegurados no se juega ni experimenta señor ministro. Rosa Gutiérrez ya demostró incapacidad en @Minsa Peru”, se lee.

Rosa Gutiérrez niega salida

Cada hora que pasaba, el pedido de renuncia de parte del ministro de Trabajado, Fernando Varela, se hacía más fuerte luego de tener una reunión con la presidenta Dina Boluarte. No obstante, a través de sus redes, Gutiérrez publicaba sus actividades oficiales en la región San Martín.

Te puede interesar: Rosa Gutiérrez habría sido destituida como presidenta ejecutiva de EsSalud a una semana de asumir el cargo

“A los amigos de la prensa, basta de especulaciones, de mentiras. Por hacerle frente a la corrupción, ¿quién pretende desestabilizarme? ¿Qué hay detrás? Soy una mujer luchadora, de carácter firme y transparente”, escribió Gutiérrez.

Rosa Gutiérrez es destituida como presidenta ejecutiva de EsSalud a una semana de asumir el cargo|Composición Infobae

Gutiérrez reemplazó a Aurelio Orellana tras el escándalo del pago irregular a la empresa Aionia Technology Corporation S.A.C. Una destitución que habría tomado la presidenta Boluarte. Sin embargo, a menos de una semana, ya se suma una nueva salida, a lo que sería la número siete desde la gestión de Pedro Castillo.

Escenarios que solo ponen en peligro la calidad de atención de los millones de asegurados, quienes se conoce que deben esperar meses para obtener una cita o ser atendidos.

¿Una salida esperada?

La salida de la presidenta ejecutiva ya era pedida desde diferentes sectores, uno de ellos desde el Legislativo. Congresistas habían reunido firmas para la renuncia de Gutiérrez Palomino.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Fernando Varela, informaba que había pesado la experiencia de la doctora. Al igual que hubo varios profesionales convocados, pero finalmente se decidió por la designación de Gutiérrez.