“Cortina de humo”: acusan a José Jerí de filtrar requisas a expresidentes en Barbadillo para desviar cuestionamientos

Alejandro Toledo, Pedro Castillo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra fueron sorprendidos por personal policial, quienes hallaron objetos como televisores, radio, refrigeradora y otros

Pedro Castillo, Martín Vizcarra, Ollanta
Pedro Castillo, Martín Vizcarra, Ollanta Humala y Alejandro Toledo se encuentran encarcelados en Barbadillo. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

La reciente requisa en el penal de Barbadillo, donde se encuentran recluidos los expresidentes Pedro Castillo, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra, desató una ola de críticas y sospechas sobre la motivación real detrás del operativo. Diversas voces, tanto de los propios internos como de sus abogados, denunciaron que la intervención no solo expuso los privilegios de los exmandatarios, sino que habría sido utilizada como maniobra para desviar la atención pública de los cuestionamientos que enfrenta el actual jefe de Estado, José Jerí.

El operativo, ejecutado por la Dirección de Seguridad Penitenciaria del INPE con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), se llevó a cabo el domingo en el penal situado en el distrito de Ate, dentro de las instalaciones de la Diroes de la Policía Nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, Pedro Castillo es el mayor beneficiado en términos de comodidades. En su celda, los agentes hallaron un televisor, una bicicleta para hacer ejercicios, una radio, refrigeradora y una cocina completamente implementada. El reglamento del INPE establece que los artículos electrónicos deben autorizarse para uso colectivo, pero en Barbadillo fueron destinados para uso personal, una irregularidad para la que se ha solicitado el acta de autorización correspondiente al Consejo Técnico Penitenciario al director del penal, Héctor Sandoval.

Por su parte, Martín Vizcarra contaba con una radio, una refrigeradora y un ventilador, mientras que en la habitación de Ollanta Humala se encontró un microondas. En el caso de Alejandro Toledo, en cambio, no se informó sobre el hallazgo de algún objeto ‘irregular’.

Martín Vizcarra junto a los
Martín Vizcarra junto a los expresidentes Pedro Castillo, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, quienes cumplen prisión en el Penal de Barbadillo, acusados de corrupción y otros delitos. Foto: Composición Infobae Perú

Apuntan a José Jerí

El exmandatario Vizcarra no solo relató que la requisa en su habitación fue exhaustiva, sino que cuestionó públicamente si se aplicaron tratamientos similares al expresidente Alberto Fujimori durante los dieciséis años que permaneció en Barbadillo.

“Fujimori tenía hasta una huerta que cultivaba con todas sus herramientas, incluyendo un tractor. Yo he tenido tres requisas en menos de 24 horas, con fotos publicadas al día siguiente en la prensa. ¡La orden viene de arriba! Reto a Jerí para que venga la próxima requisa a mi habitación, a ver si con ello disminuye la extorsión y el sicariato, hoy desbordados en el país”, señaló.

Tuit de Martín Vizcarra.
Tuit de Martín Vizcarra.

El abogado de Ollanta Humala, Wilfredo Pedraza, calificó los hechos como una “indignante y tendenciosa filtración”, y denunció que en menos de veinticuatro horas se realizaron hasta tres revisiones en las celdas, además de la difusión de fotografías en medios.

Pedraza fue más allá y sugirió que la decisión no partió de los trabajadores penitenciarios, sino de instancias superiores, cuestionando: “¿La presidenta del INPE, el ministro de Justicia, el presidente Jerí? Pediremos las explicaciones, aunque es claro que burdamente quieren distraer la atención pública”.

Tuit de Wilfredo Pedraza, abogado
Tuit de Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala.

A esta controversia se suma el hallazgo de que las cámaras de seguridad del penal no se encuentran operativas y la revisión de los registros de visitas que reciben los expresidentes, especialmente de congresistas. La falta de transparencia sobre los permisos para los artículos electrónicos y la aparente selectividad de los operativos incrementaron las sospechas sobre la gestión penitenciaria y el uso político de las requisas.

Suben tarifas de ingreso a

Felipe Chávez tuvo accidentada práctica

"Abominable": Congresista Milagros Jáuregui expuso

Patito Feo está de vuelta:

Revelan que José Jerí realizó
"Abominable": Congresista Milagros Jáuregui expuso

Patito Feo está de vuelta:

Felipe Chávez tuvo accidentada práctica

