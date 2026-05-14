¿No te tocó devolución del Fonavi? Así te inscribes para los siguientes grupos de pago

Otros ya cobraron. Desde hoy jueves 14 de mayo 66 mil exfonavistas y herederos podrán acercarse a cobrar una nueva devolución del Fonavi. - Crédito Fenaf Perú

La nueva devolución de aportes del Fonavi ya tiene lugar en el Banco de la Nación. Actualmente, los beneficiarios del Reintegro 5 están recibiendo una parte del dinero que se les descontó de sus sueldos para el extinto fondo de vivienda del Estado.

Este pago va para exfonavistas que ya recibieron una parte de la devolución de sus aportes anteriormente (en la lista 1 a la 19). Pero, como se sabe, no todos los exfonavistas que cumplan con las características de beneficiarios de este grupo de pago estarán incluidos.

PUBLICIDAD

Para eso deben haber acreditado que en su momento sí realizaron aporters monetarios al extinto fondo de vivienda del Estado. Así, el primero paso de esto es inscribirse en la página de la Secretaría Técnica del Fonavi y llenar el conocido formulario F-1 (por ahora en mantenimiento): https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavi/.

Fonavistas piden información para poder cobrar sus aportes del Fonavi | Infobae / Ricardo Mc Cubbin

Inscribirte para la devolución de aportes

En entrevista con la vocera de la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc del Fonavi, Miluska Cabrera, a Andina, esta precisó que el padrón para inscribirse en las listas de devolución aún está abierto.

PUBLICIDAD

Como se sabe, ahora han sido escogidos más de 66 mil exfonavistas para ser parte de esta devolución, pero dado que varios otros exaportantes que cumplían con las condiciones del grupo se dieron cuenta que no fueron escogidos (el presupuesto solo dio para pagar a la cantidad ya señalada) han surgido dudas de por qué no todos han sido incluidos.

Además de los recursos limitados para los grupos de pago, se debe apuntar que si un exfonavista no está inscrito para estas devoluciones, no habrá forma de que integre una lista nueva de beneficiarios.

PUBLICIDAD

Así se ve la página de la Secretaría Técnica del Fonavi. - Crédito Captura de la Secretaría Técnica

Pero “cualquier persona que inclusive no haya realizado el trámite, es decir, que no haya registrado su formulario F-1, lo puede hacer a través de la página web del Fonavi. No hay ninguna restricción”, según señala Cabrera.

Asimismo, esta vocera mencionó que el ritmo de devolución de aportes a los exfonavistas va a depender de la Comisión Ad Hoc, pues es la entidad competente para establecer los próximos grupos de pago. Pero también se debe apuntar que depende de que los mismos exfonavistas acrediten sus aportes presentando los documentos requeridos.

PUBLICIDAD

Todo estos trámites son gratuitos. Los exfonavistas que tenga consultas pueden hacerlas a través de la Plataforma Única de Atención Virtual: se accede llamando al 640-8655 de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

El nuevo pago del Fonavi sería el Reintegro 6. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Más de S/3 mil millones pagados

Según Cabrera, la Secretaría Técnica del Fonavi logró concretar en los últimos años la devolución de S/3.675 millones a más de un millón 279 mil fonavistas, desde el grupo 1 al 22, de acuerdo con los padrones oficiales. Asimismo, reiteró que en este caso se destinaron más de S/3.675 millones para los grupos de pago más reintegros.

PUBLICIDAD

De esta manera, enfatizó que la entidad, adscrita a la PCM, continúa en sus esfuerzos de lograr acreditar periodos de aportación de los fonavistas a fin de cumplir con la devolución ordenada por la Ley N° 29625, y el compromiso del Estado de honrar con dicho pago.

Como curiosidad, comentó que la mayoría de los beneficiarios que ya cobraron se ubica en Lima, luego le siguen el Callao y la región Arequipa. Mientras, en el extranjero la mayoría está ubicada en Estados Unidos, declaró a Andina. No obstante, considera que hay un importante número de beneficiarios que no indica el lugar de residencia. “Sería preferible que nos indiquen el lugar de su residencia para tener un mayor control. Sin embargo, sí llegan a formar parte de la lista de beneficiarios porque es su derecho”, añadió.

PUBLICIDAD