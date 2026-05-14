Perú

Rectora de la UNMSM denunció a estudiantes que tomaron el campus universitario: “para que aprendan que tienen que pagar lo que dañan”

Jerí Ramón aseguró no entender el motivo de la protesta de estudiantes de San Marcos y afirmó que solo habrá diálogo con ellos si levantan la toma del campus universitario

Guardar
Google icon
Jeri Ramón
Jeri Ramón, rectora de San Marcos. (UNMSM)

La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jerí Ramón, confirmó que presentó una denuncia penal contra los estudiantes que participaron en la toma del campus universitario el pasado 13 de mayo, durante el aniversario 475° de la casa de estudios.

Según indicó en conversación con Radio Nacional, Ramón basó la denuncia en los daños que habrían ocasionado los estudiantes en la infraestructura universitaria. Según detalló, la acción incluyó el corte de la reja de la puerta tres con una herramienta eléctrica, lo que obligó a que 45.000 alumnos debieran pasar a clases virtuales ante la imposibilidad de ingresar físicamente.

PUBLICIDAD

La rectora de la UNMSM también precisó que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Prevención del Delito, ya fue notificada al Ministerio del Interior y a la Defensoría del Pueblo. La rectora especificó que los rostros de quienes participaron quedaron registrados en las cámaras instaladas recientemente en el cerco perimetral. “Esos rostros ya han sido denunciados para que también ellos aprendan que tienen que pagar lo que dañan en la sociedad”.

Jerí Ramón descarta existencia de una ley a su favor desde el Congreso

Consultada sobre el motivo de la protesta, Ramón descartó que existiera una ley promulgada sobre la reelección de autoridades. Precisó que, aunque existe debate sobre posibles candidaturas, el proceso electoral interno se desarrolla según la normativa vigente y su cronograma.

PUBLICIDAD

Decana Jerí Ramón recibió la semana pasada una condecoración por parte del presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi. Foto: UNMSM
Decana Jerí Ramón recibió la semana pasada una condecoración por parte del presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi. Foto: UNMSM

Si no ha salido la ley, ¿de qué están peleando ellos? Además, hay voto universal. Son alumnos y docentes los que definen quién se sienta en el sillón de rectorado”, afirmó al medio radial.

Acerca del funcionamiento académico y administrativo tras la toma, la rectora indicó que la universidad continúa sus operaciones en formato virtual, mientras que las obras de infraestructura permanecen suspendidas por el bloqueo de accesos.

Ramón condiciona el diálogo con estudiantes

Pese a que la Universidad ha tenido que cambiar a modalidad virtual varias de sus actividades, Jerí Ramón insistió en que la protesta estudiantil fue ejecutada por un sector minoritario. “Son 100 alumnos los que han hecho estas tomas. No hay más”, especificó. Remarcó que, aunque hubo llamados a la negociación, el levantamiento de la ocupación es condición prioritaria para cualquier mesa de diálogo.

“¿Pero qué diálogo puedo entablar si primero destrozas tu casa y después quieres venir a pedir diálogo?”. Ramón recordó que en ocasiones anteriores, los acuerdos negociados entre la administración y las representaciones estudiantiles se cumplieron desde rectoría, pero volvieron a repetirse tomas y daños materiales.

Jeri Ramón
Jeri Ramón, rectora de la UNMSM | Foto: Agencia Andina

En el marco del Consejo Universitario, la rectora comunicó la creación de una comisión orientada a acercar posiciones, aun cuando reiteró que el diálogo solo será posible luego de que se liberen las instalaciones: “Que levanten la toma y nos sentamos a dialogar”, afirmó ante la asamblea. Más adelante, se aprobó la formación de una comisión especial para iniciar conversaciones con los estudiantes, definiendo un plazo de 24 horas para avanzar en soluciones.

Este espacio de negociación se abre en respuesta al rechazo estudiantil ante un posible cambio en la normativa de reelección de autoridades. Ramón puntualizó ante Radio Nacional que todavía no ha decidido si postulará a la reelección y que cualquier decisión dependerá de lo que determine su Movimiento político.

Posible intervención policial en San Marcos

Consultada sobre la posibilidad de una intervención de la Policía Nacional en el campus, la rectora explicó que la actual legislación universitaria impide el ingreso de fuerzas del orden sin una declaración de estado de emergencia por parte del Estado. Detalló: “A la universidad no puede entrar la policía, salvo que estemos en estado de emergencia y el Estado lo defina. Ni la Fiscalía puede entrar a verificar lo que está pasando”.

La autoridad informó que, al cumplirse cinco años de gestión el próximo 26 de julio, la universidad sostiene la continuidad de su funcionamiento administrativo y académico tanto por el aniversario como por convicción institucional. Afirmó sobre la labor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos: “San Marcos tiene que seguir viva. Hagan lo que hagan estos alumnos radicales”.

Temas Relacionados

UNMSMSan MarcosJerí RamónCongresoperu-noticias

Más Noticias

Gregorio Pérez elogió a Héctor Cúper, pero descartó que jugadores de Universitario no soporten su exigencia: “No hay que desmerecer”

El técnico uruguayo también contó que conoce al argentino personalmente y respondió si lo recomendó a la ‘U’

Gregorio Pérez elogió a Héctor Cúper, pero descartó que jugadores de Universitario no soporten su exigencia: “No hay que desmerecer”

Plan de Buen Gobierno sobreestima en más de 18 mil los mineros formalizados en su propuesta para 2031

La web de verificación de información PerúCheck advierte que el plan de Buen Gobierno incurre en un error al confundir la inscripción en el Reinfo con la formalización minera efectiva

Plan de Buen Gobierno sobreestima en más de 18 mil los mineros formalizados en su propuesta para 2031

Perú podría cerrar 2026 con el crecimiento más alto de la región, pero antes tendrá que saltar este ‘bache’

El país proyecta un crecimiento del 2,9% para 2026, apoyado en la estabilidad de su sistema financiero y reservas internacionales, según Mapfre Economics

Perú podría cerrar 2026 con el crecimiento más alto de la región, pero antes tendrá que saltar este ‘bache’

SBS y ONP lanzan sistema para que más personas accedan a pensión sin cumplir con todos los aportes o requisitos

La nueva plataforma permitirá a los afiliados acceder fácilmente al Pilar Semicontributivo y gestionar su pensión, incluso si no completaron todos los años de aporte requeridos

SBS y ONP lanzan sistema para que más personas accedan a pensión sin cumplir con todos los aportes o requisitos

Reelección de Jeri Ramón en la UNMSM depende de que Congreso y Ejecutivo oficialicen una ley en menos de 48 horas

Sin una aprobación del Parlamento y una promulgación exprés del presidente José María Balcázar antes de este sábado, la saliente rectora quedará automáticamente fuera de la carrera electoral

Reelección de Jeri Ramón en la UNMSM depende de que Congreso y Ejecutivo oficialicen una ley en menos de 48 horas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Reelección de Jeri Ramón en la UNMSM depende de que Congreso y Ejecutivo oficialicen una ley en menos de 48 horas

Reelección de Jeri Ramón en la UNMSM depende de que Congreso y Ejecutivo oficialicen una ley en menos de 48 horas

Renuncia integrante de la Comisión de Gracias Presidenciales por “acoso y discriminación” por su origen chotano

Francis Paredes: Estas son las pruebas que incriminan a la congresista en la red criminal ‘Operadores del Oriente’

¿Se puede revertir la decisión de Tomás Gálvez de archivar la investigación contra Patricia Benavides?

Segunda vuelta presidencial: el antivoto, la economía y la inseguridad serían claves para conocer al nuevo huésped de Palacio

ENTRETENIMIENTO

Fans peruanos celebran el anuncio histórico de BTS, Madonna y Shakira en el show de medio tiempo de la final del Mundial

Fans peruanos celebran el anuncio histórico de BTS, Madonna y Shakira en el show de medio tiempo de la final del Mundial

Melcochita defiende su relación pese a marcada diferencia de edad: “Tengo derecho a rehacer mi vida”

Grupo 5 hizo vibrar a México por primera vez: así fue su presentación en Oaxaca

Gabriel Meneses le dedica tierno mensaje a Sirena Ortiz por estar con él tras sufrir grave accidente: “Se quedó toda la noche”

Pamela López explota contra Christian Cueva tras pedido de tenencia: “Sobre mi cadáver me vas a quitar a mis hijos”

DEPORTES

Gregorio Pérez elogió a Héctor Cúper, pero descartó que jugadores de Universitario no soporten su exigencia: “No hay que desmerecer”

Gregorio Pérez elogió a Héctor Cúper, pero descartó que jugadores de Universitario no soporten su exigencia: “No hay que desmerecer”

Fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: altas, bajas y los pases de los 11 equipos antes del inicio de la temporada

La dura confesión de Thaisa Mc Leod sobre su cambio físico: “No podía verme al espejo, no podía seguir faltándome el respeto”

Se conoció que San Martín se contactó con Maguilaura Frías y Leslie Leyva para ficharlas en la Liga Peruana de Vóley

‘Chiquito’ Flores encantado con la llegada de Héctor Cúper a Universitario, pero apuntó contra el plantel: “El tema son los jugadores, no el DT”