Rectora de la UNMSM denunció a estudiantes que tomaron el campus universitario: “para que aprendan que tienen que pagar lo que dañan”

Jeri Ramón, rectora de San Marcos. (UNMSM)

La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jerí Ramón, confirmó que presentó una denuncia penal contra los estudiantes que participaron en la toma del campus universitario el pasado 13 de mayo, durante el aniversario 475° de la casa de estudios.

Según indicó en conversación con Radio Nacional, Ramón basó la denuncia en los daños que habrían ocasionado los estudiantes en la infraestructura universitaria. Según detalló, la acción incluyó el corte de la reja de la puerta tres con una herramienta eléctrica, lo que obligó a que 45.000 alumnos debieran pasar a clases virtuales ante la imposibilidad de ingresar físicamente.

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La rectora de la UNMSM también precisó que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Prevención del Delito, ya fue notificada al Ministerio del Interior y a la Defensoría del Pueblo. La rectora especificó que los rostros de quienes participaron quedaron registrados en las cámaras instaladas recientemente en el cerco perimetral. “Esos rostros ya han sido denunciados para que también ellos aprendan que tienen que pagar lo que dañan en la sociedad”.

Jerí Ramón descarta existencia de una ley a su favor desde el Congreso

Consultada sobre el motivo de la protesta, Ramón descartó que existiera una ley promulgada sobre la reelección de autoridades. Precisó que, aunque existe debate sobre posibles candidaturas, el proceso electoral interno se desarrolla según la normativa vigente y su cronograma.

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Decana Jerí Ramón recibió la semana pasada una condecoración por parte del presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi. Foto: UNMSM

“Si no ha salido la ley, ¿de qué están peleando ellos? Además, hay voto universal. Son alumnos y docentes los que definen quién se sienta en el sillón de rectorado”, afirmó al medio radial.

Acerca del funcionamiento académico y administrativo tras la toma, la rectora indicó que la universidad continúa sus operaciones en formato virtual, mientras que las obras de infraestructura permanecen suspendidas por el bloqueo de accesos.

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Ramón condiciona el diálogo con estudiantes

Pese a que la Universidad ha tenido que cambiar a modalidad virtual varias de sus actividades, Jerí Ramón insistió en que la protesta estudiantil fue ejecutada por un sector minoritario. “Son 100 alumnos los que han hecho estas tomas. No hay más”, especificó. Remarcó que, aunque hubo llamados a la negociación, el levantamiento de la ocupación es condición prioritaria para cualquier mesa de diálogo.

“¿Pero qué diálogo puedo entablar si primero destrozas tu casa y después quieres venir a pedir diálogo?”. Ramón recordó que en ocasiones anteriores, los acuerdos negociados entre la administración y las representaciones estudiantiles se cumplieron desde rectoría, pero volvieron a repetirse tomas y daños materiales.

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Jeri Ramón, rectora de la UNMSM | Foto: Agencia Andina

En el marco del Consejo Universitario, la rectora comunicó la creación de una comisión orientada a acercar posiciones, aun cuando reiteró que el diálogo solo será posible luego de que se liberen las instalaciones: “Que levanten la toma y nos sentamos a dialogar”, afirmó ante la asamblea. Más adelante, se aprobó la formación de una comisión especial para iniciar conversaciones con los estudiantes, definiendo un plazo de 24 horas para avanzar en soluciones.

Este espacio de negociación se abre en respuesta al rechazo estudiantil ante un posible cambio en la normativa de reelección de autoridades. Ramón puntualizó ante Radio Nacional que todavía no ha decidido si postulará a la reelección y que cualquier decisión dependerá de lo que determine su Movimiento político.

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Posible intervención policial en San Marcos

Consultada sobre la posibilidad de una intervención de la Policía Nacional en el campus, la rectora explicó que la actual legislación universitaria impide el ingreso de fuerzas del orden sin una declaración de estado de emergencia por parte del Estado. Detalló: “A la universidad no puede entrar la policía, salvo que estemos en estado de emergencia y el Estado lo defina. Ni la Fiscalía puede entrar a verificar lo que está pasando”.

La autoridad informó que, al cumplirse cinco años de gestión el próximo 26 de julio, la universidad sostiene la continuidad de su funcionamiento administrativo y académico tanto por el aniversario como por convicción institucional. Afirmó sobre la labor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos: “San Marcos tiene que seguir viva. Hagan lo que hagan estos alumnos radicales”.

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