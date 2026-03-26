“La señora K sigue mintiendo”: José Domingo Pérez reacciona al ver a Keiko Fujimori durante el debate presidencial

Pérez cuestionó a Keiko Fujimori por justificar cambios en la ley de colaboración eficaz, relacionándolos con la muerte de un colaborador, hecho que aún se investiga

El retirado fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, quien acusó a la candidata presidencial Keiko Fujimori, analizó este miércoles en vivo la participación de la lideresa de Fuerza Popular en la tercera tanda del debate presidencial, donde se presentó el último grupo de 12 candidatos.

Fujimori tuvo un cara a cara con el exministro Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, uno de los postulantes con mayor crecimiento en intención de voto en los últimos días, así como a Mesías Guevara, representante del Partido Morado.

Pérez, a quien la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió por unanimidad no ratificar como fiscal anticorrupción, opinó en su programa digital ‘Mejor con Domingo’ que el primer bloque “lo ganó largamente Mesías Guevara”, quien afirmó que “hay un pacto mafioso” que legisla a favor de la criminalidad.

“Lamentablemente, Jorge Nieto no ha querido identificarlo con esos términos, divagaba que hay una coalición de intereses, ese es el pacto mafioso. La señora Fujimori nuevamente le miente al país. No olvidemos que Fernando Rospigliosi (de Fuerza Popular y actual presidente del Congreso) fue ministro de Alejandro Toledo, quien hoy está preso en un penal por coimero; él es parte de su equipo de trabajo que está señalado”, sostuvo.

Keiko Fujimori llegó al debate como una de las candidatas con mayor intención de voto y enfrenta su cuarto intento de lograr la presidencia

El magistrado también cuestionó la postura de Fujimori al “justificar” las llamadas leyes procrimen, como la que modificó el proceso de colaboración eficaz, al sugerir que José Miguel Castro, exgerente municipal, colaborador eficaz y testigo principal en el juicio contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán (2011-2014), fue asesinado, a pesar de que su deceso aún se investiga.

“A mí me gustaría saber si la señora ya tiene el resultado de la investigación por la muerte de un colaborador en el caso Lava Jato, pero ese hecho no ha sido la justificación para que se modifique. La modificación a la ley se dio antes de esa trágica muerte”, afirmó.

Castro, quien fue hallado sin vida en su vivienda en junio de 2025, figuraba como testigo principal en el caso de corrupción por los supuestos aportes irregulares de Odebrecht y OAS, en el que también estaba presuntamente implicado, y por el que el Ministerio Público solicitaba 25 años de prisión en su contra.

“Mesías Guevara definitivamente ha ganado este espacio. Le agradezco haberme mencionado. A la señora Fujimori le recordaron quién era la señora K, y sigue mintiendo, porque ella indica que a los 14 años vivía en Palacio. Ella, a esa edad, estaba viviendo en el Pentagonito, en el SIN, donde estaba su tío Vladimiro Montesinos”, añadió Pérez.

El exfiscal respondió así a una declaración de la lideresa de Fuerza Popular, quien recordó que a esa edad, “cuando vivía en Palacio”, presenció un ataque terrorista, tras lo cual su padre, el exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), le dijo que “vaya al colegio porque con esa imagen vencen al terror”.

José Domingo Pérez sostuvo que Mesías Guevara fue el ganador del primer bloque del debate presidencial

Fujimori llegó al debate electoral en el primer lugar en intención de voto, con un empate técnico con el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, al tener alrededor del 12 % de las preferencias.

Es la cuarta vez que la hija del fallecido autócrata busca la Presidencia, después de haber perdido en la segunda vuelta de las tres elecciones anteriores frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Pérez cumple actualmente una suspensión por seis meses impuesta por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC) por presuntas infracciones administrativas graves en su labor al frente de dicha acusación por lavado de activos de Fujimori.

El fiscal fue sancionado por la ANC por haber presuntamente presentado una acusación sin la imputación debidamente fundamentada a nivel fáctico, jurídico y probatorio.