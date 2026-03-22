Asociación de Jueces rechaza decisión de la JNJ contra José Domingo Pérez: “Puede favorecer la impunidad”

No ratificación de Pérez desata críticas: jueces advierten riesgo institucional

La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) cuestionó la no ratificación del fiscal José Domingo Pérez y advirtió un deterioro en las garantías de los procesos de evaluación dentro del sistema de justicia. A través de un pronunciamiento, alertó que este tipo de decisiones puede afectar la lucha contra la corrupción y la confianza institucional.

En el documento, los jueces expresaron su “profunda preocupación por el grave deterioro de las garantías” en los procesos disciplinarios. Según indicaron, separar magistrados sin criterios claros o con motivaciones cuestionables debilita el sistema de justicia.

Además, señalaron que la no ratificación no debe convertirse en un mecanismo que termine favoreciendo la impunidad o la criminalidad organizada. En esa línea, consideraron que las decisiones de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) resultan cuestionables por su impacto y el contexto en que se producen.

“Se compromete la confianza en la justicia”: críticas por salida de Pérez

Rechazo a la ratificación

El pronunciamiento reafirma la postura histórica de JUSDEM en contra del sistema de ratificación de magistrados. La asociación sostiene que este mecanismo puede convertirse en una herramienta de presión sobre jueces y fiscales.

“Reiteramos nuestra posición de rechazo a la ratificación de magistrados”, señala el documento. También advierte que, en el contexto actual, este tipo de procesos puede afectar la independencia judicial.

Junta Nacional de Justicia. (Foto: Agencia Andina)

Asimismo, remarcaron que la estabilidad en el cargo no debe depender de coyunturas políticas ni intereses particulares, ya que ello compromete el derecho ciudadano a una justicia autónoma.

JUSDEM también cuestionó el incumplimiento de estándares internacionales sobre debido proceso. “Es inaceptable que decisiones de esta trascendencia se proyecten sobre la base de estándares ambiguos”, indicaron.

Pérez cuestiona a la JNJ

Tras conocerse su salida, José Domingo Pérez criticó la decisión de la Junta Nacional de Justicia y aseguró que era previsible.

“No esperaba una decisión distinta de una JNJ que ha dado muestras de estar alejada de lo que establece la Constitución y la ley”, afirmó.

José Domingo Pérez se pronuncia tras decisión de la JNJ

El exfiscal también defendió su trayectoria. “No tengo ninguna sanción; que tenga procesos disciplinarios no significa que haya sido sancionado”, precisó.

Además, denunció presiones vinculadas a los casos que investigó. “Hay un nivel de acoso y hostigamiento (…) luego de haber acusado a Keiko Fujimori se movió una maquinaria de opresión en contra de los fiscales”, sostuvo.

La evaluación de la JNJ

La Junta Nacional de Justicia decidió por unanimidad no ratificar a José Domingo Pérez tras evaluar su desempeño como fiscal anticorrupción.

El organismo concluyó que no se alcanzó el nivel de confianza necesario para su continuidad. Esta evaluación no se limita a sanciones, sino que considera la conducta, el desempeño y el respeto al marco normativo.

En ese sentido, la JNJ determinó que los elementos analizados no permitían una valoración favorable para su permanencia. La decisión será comunicada al Ministerio Público para su ejecución.