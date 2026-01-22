José Domingo Pérez se convierte en streamer y estrena ‘Mejor con Domingo’ tras ser suspendido como fiscal provincial

José Domingo Pérez presentó su programa digital ‘Mejor con Domingo’ tras ser suspendido del Ministerio Público

El fiscal anticorrupción José Domingo Pérez debutó este martes como streamer con el lanzamiento de su programa digital ‘Mejor con Domingo’, transmitido por las plataformas de la Escuela Jurídica INCEGA, tras su suspensión del Ministerio Público.

“Vamos a aprender a partir de lo que ustedes propongan, analizando redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, desde un enfoque jurídico. Acá todos y todas son bienvenidos, sobre todo los jóvenes”, expresó en su estreno, donde aclaró que su espacio no admite “odios”.

Durante la transmisión, el abogado exploró la posibilidad de investigar al jefe de Estado en ejercicio y comentó la actuación del Tribunal Constitucional (TC) respecto a la inmunidad presidencial, en el contexto del escándalo que rodea al mandatario interino José Jerí por sus encuentros extraoficiales con un empresario chino.

El programa incluyó bloques para responder inquietudes de la audiencia, analizar videos virales y revisar casos destacados de corrupción y lavado de activos, tanto en Perú como en el exterior.

El espacio busca analizar temas jurídicos de actualidad en redes sociales y plataformas digitales, con énfasis en la participación juvenil y sin tolerancia a discursos de odio

En uno de los segmentos, Pérez recordó que “las campañas políticas en el país se financiaron con dinero de procedencia ilícita de la empresa (brasileña) Odebrecht”, en referencia al proceso que afrontó la candidata presidencial y lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“El dinero sucio, el dinero manchado, el dinero contaminado por la corrupción ingresó a las campañas políticas”, agregó luego de que un juzgado archivó de forma definitiva el proceso por lavado de activos y organización criminal contra la política, causa anulada hace un año.

La resolución correspondió al juez Wilson Verastegui, del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien ejecutó una sentencia previa del Constitucional.

El estreno del programa incluyó concursos dirigidos a estudiantes de Derecho y un saludo a sus excompañeros del equipo especial Lava Jato que integró y que fue recientemente disuelto por el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez.

El estreno contó con concursos para estudiantes de Derecho y un reconocimiento al trabajo en equipo de la Fiscalía y del disuelto grupo Lava Jato

“El trabajo que se ha realizado es en equipo y, por casualidades u oportunidades de la vida o del destino, me tocó la cara. Pero detrás de mí hay un grupo de personas que de manera silenciosa, esforzada y con mucho sacrificio han laborado por el bien general, en una labor que es de la Fiscalía, su facultad constitucional, que es perseguir el delito”, afirmó.

Medida

La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público suspendió preventivamente al fiscal durante seis meses tras hallarlo responsable de presuntas faltas graves en el caso ‘Cócteles’, que se abrió contra Fujimori y otros dirigentes del partido Fuerza Popular por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016.

Entre los supuestos aportantes irregulares a las campañas de Fujimori estuvieron Odebrecht y varios conglomerados económicos peruanos, lo que llevó al Ministerio Público a considerar que se había conformado una “organización criminal”, por lo que también se debía ordenar la disolución de Fuerza Popular.