Aeropuerto de Chinchero acumula retrasos y deudas: Contraloría advierte contratista pretende aplazarlo “sin sustento” hasta 2028

Kuntur Wasi - Chinchero aeropuerto

El proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero vuelve a enfrentar observaciones vinculadas a los plazos de ejecución, el financiamiento pendiente y las obligaciones económicas con comunidades campesinas de la zona de influencia directa. Un reciente informe de la Contraloría General expuso una serie de riesgos que comprometen la continuidad de las obras y el cumplimiento del calendario contractual previsto por el Estado.

Las advertencias alcanzan tanto al consorcio encargado de la construcción como al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El órgano de control identificó retrasos en componentes clave de la infraestructura, cambios no sustentados en el cronograma oficial y limitaciones presupuestales para sostener las actividades programadas durante 2026.

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El documento también expone incumplimientos relacionados con pagos pendientes a proveedores pertenecientes a comunidades campesinas de Chinchero, situación que podría derivar en conflictos sociales dentro del área donde se ejecuta uno de los proyectos aeroportuarios más importantes del país.

Contraloría cuestiona ampliación del plazo contractual

El órgano de control cuestionó la ampliación del cronograma hasta 2028, así como pagos pendientes por más de US$ 895 mil a proveedores de comunidades indígenas de Chinchero. Difusión

La Contraloría General advirtió que el contratista responsable de las obras del Aeropuerto Internacional de Chinchero presentó una proyección que extiende la culminación del proyecto desde diciembre de 2026 hasta diciembre de 2028. Según el Informe de Hito de Control n.° 5815-2026-CG/MPROY-SCC, el cambio representaría un desfase de 712 días respecto al plazo establecido en el contrato.

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El informe precisa que, en febrero de este año, el consorcio entregó un cronograma bimensual con modificaciones en la duración de distintas actividades vinculadas al Terminal de Pasajeros y al cerco perimétrico, considerados componentes centrales de las obras principales.

La Contraloría señaló que esta decisión contraviene las disposiciones contractuales. El documento recuerda que cualquier cronograma actualizado debe mantener las mismas exigencias del programa inicial. Además, indica que, frente a retrasos significativos, corresponde al supervisor exigir un plan revisado acompañado de un informe técnico que sustente las medidas destinadas a recuperar el ritmo de ejecución.

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Retrasos afectan obras principales del terminal y cerco perimétrico

Contraloría detectó que el contratista proyecta extender la culminación del aeropuerto de diciembre de 2026 a diciembre de 2028. Difusión

Contraloría detectó que el contratista proyecta extender la culminación del aeropuerto de diciembre de 2026 a diciembre de 2028. Difusión

Durante una visita de inspección efectuada en marzo, la comisión de control verificó un retraso de 27 % en los trabajos correspondientes al Terminal de Pasajeros y al cerco perimétrico.

El informe sostiene que el avance observado resulta insuficiente para cumplir con el plazo contractual vigente. La comisión también detectó que el contratista suspendió de manera unilateral labores en el terminal, conservando únicamente actividades relacionadas con la estructura metálica del techo.

En paralelo, se constató la paralización de trabajos en el cerco perimétrico. Ambas actividades fueron catalogadas como críticas para el desarrollo integral del proyecto aeroportuario.

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La Contraloría remarcó que cualquier suspensión de labores requiere una instrucción previa y expresa del ingeniero supervisor. Según el informe, la paralización registrada carece de sustento contractual.

Siete adendas elevaron costo del proyecto aeroportuario

El contrato de Estado a Estado suscrito con la República de Corea para ejecutar el nuevo aeropuerto sufrió siete modificaciones mediante adendas aprobadas en los últimos años.

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Estas variaciones incrementaron el monto total de inversión del proyecto. De acuerdo con el informe de control, la inversión actualizada asciende a S/ 3 067 602 848.

Las observaciones formuladas por la Contraloría se producen en medio de una etapa clave para la ejecución física del terminal aéreo, infraestructura considerada estratégica para el transporte en Cusco y para la conectividad turística de la región.

MTC enfrenta déficit de más de S/ 65 millones

Otro aspecto identificado por la comisión de control corresponde a las limitaciones financieras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para cubrir los gastos programados del proyecto durante el presente ejercicio fiscal.

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La Contraloría indicó que el déficit presupuestal alcanza S/ 65 358 641. El informe detalla que el MTC programó gastos por S/ 477 422 367, mientras que el presupuesto asignado asciende a S/ 412 063 726.

Según el órgano de control, esta diferencia podría afectar el cumplimiento oportuno de las obligaciones económicas asumidas por la entidad, además de comprometer la disponibilidad de recursos para nuevos compromisos previstos dentro del año fiscal.

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La advertencia también apunta al riesgo de afectar la continuidad de la ejecución física de las obras en caso de persistir la insuficiencia presupuestal.

La Contraloría también alertó sobre retrasos en los pagos que el contratista mantiene con proveedores pertenecientes a comunidades campesinas del área de influencia directa del proyecto.

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El monto pendiente asciende a US$ 895 562 y compromete a proveedores de las comunidades indígenas de Ayllopongo, Racchi Ayllu y Yanacona, ubicadas en el distrito de Chinchero, provincia de Urubamba.

Un informe elaborado en febrero de 2026 por la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) indicó que la acumulación de deudas con las comunidades constituye una situación recurrente durante los últimos años.

Frente a este escenario, la Contraloría señaló que corresponde al MTC adoptar medidas destinadas a garantizar el cumplimiento de los pagos a proveedores locales y evitar posibles conflictos sociales que afecten el desarrollo de las obras principales.

Los resultados del informe de control, correspondiente al período comprendido entre el 6 y el 21 de abril de 2026, fueron remitidos al Viceministerio de Transportes para la adopción de acciones correctivas relacionadas con la continuidad del proyecto aeroportuario en Cusco.