Perú

José Domingo Pérez implica a Tomás Gálvez en caso Lizeth Marzano: fiscal de la Nación sería uno de los ‘peces gordos’ de Adrián Villar

El fiscal anticorrupción cuestionó que el titular del Ministerio Público no exija celeridad en el caso de la deportista de apnea, quien fue arrollada y abandonada sin ser auxiliada en San Isidro

Guardar
José Domingo Pérez vincula a Tomás Gálvez como uno de los 'peces gordos' a los que aludió Francesca Montenegro, expareja de Adrián Villar. | Mejor con domingo

El caso del atropello mortal de Lizeth Marzano en San Isidro continúa generando ramificaciones en el ámbito judicial y político. Ahora, el fiscal José Domingo Pérez puso en el centro del debate la presunta influencia de altos funcionarios del Ministerio Público en el círculo de defensa de Adrián Villar Chirinos, principal investigado por la muerte de la deportista.

En su programa ‘Mejor con Domingo’, sugirió que Tomás Gálvez, fiscal de la Nación interino, podría estar relacionado con la red de abogados conocidos como los “peces gordos”, mencionados en los chats entre Francesca Montenegro y el conductor, divulgados tras el accidente. “Preguntemos, ¿quién era el abogado de Adrián Villar, el conductor que causó la fatal muerte de Lizeth Marzano? El abogado era Jefferson Moreno. Lo hemos visto presente en la audiencia judicial de impedimento de salida del país del 23 de febrero”, señaló.

Según la reconstrucción de José Domingo Pérez, Jefferson Moreno —primer abogado de Villar— es amigo de José Luis Castillo Alba, quien a su vez mantiene una relación cercana con el titular del Ministerio Público. “Castillo Alba reconoce la amistad con el también abogado Jefferson Moreno. Ahora bien, este abogado, José Luis Castillo Alba, en otra entrevista reconoce que su amigo es el doctor Tomás Gálvez”, detalló citando entrevistas televisivas de archivo.

“Doctor Tomás Gálvez, ¿era usted el pez gordo al que se hacían referencia en este caso?”, lanzó Pérez en tono irónico, insinuando que la defensa de Villar podría haber buscado el respaldo de figuras influyentes en el Ministerio Público. Estas conexiones, según el fiscal, deben ser esclarecidas para determinar si existió algún intento de interferencia o protección indebida en la investigación.

José Domingo Pérez implicó a
José Domingo Pérez implicó a Tomás Gálvez en caso Lizeth Marzano. | Fotocomposición: Infobae Perú

Recordó que el propio Gálvez ha sido crítico con investigaciones anticorrupción y cuestionó que no mostró la misma rigurosidad para exigir celeridad y compromiso a los fiscales a cargo del caso Marzano. “Doctor Tomás Gálvez, ¿por qué no es así de agresivo para pedirles a los fiscales del caso de Lizeth Marzano mayor celeridad, mayor compromiso con su trabajo?”, expresó.

El señalamiento cobra relevancia tras la difusión de los mensajes de WhatsApp en los que Francesca Montenegro, influencer y expareja de Villar, ofrecía al conductor la posibilidad de contactar a abogados “de peso” para la defensa del imputado. “Mi mamá pregunta si quieres que le cuente para ver si te pasa uno de sus peces gordos”, escribió.

Salen a la luz nuevas conversaciones de WhatsApp que revelan un presunto plan de encubrimiento tras el fatal atropello de Lizeth Marzano. Los chats entre el acusado, su madre y su expareja contradicen las declaraciones públicas y sugieren una estrategia para evadir la justicia | Cuarto Poder

“Sabemos a quién se refiere”

El hermano mayor de la víctima, Gino Marzano, se pronunció sobre la cuestionada frase y denunció el interés por “dilatar un proceso para que este sujeto entre a un proceso largo”. Aseguró que conocen a quién se refería la joven influencer. “Esperemos no tener más sorpresas con ese tipo de revelaciones de ‘peces gordos’. ¿Por qué no le dijo, en vez de recomendar eso, ‘por qué no te pones a derecho’?”, agregó ante la prensa.

Por su lado, en una entrevista dominical con la periodista Milagros Leiva, la madre de Francesca negó cualquier intento de influir en el proceso y destacó que se refería a un abogado de peso, no a una autoridad.

Esa es una expresión coloquial, Milagros. Hay ‘peces gordos’ en el periodismo, por ejemplo. Me refería a un abogado de peso que pueda ayudar a Adrián con este proceso, que lo asesore”, explicó Alexandra Denegri.

Temas Relacionados

Adrián VillarTomás GálvezLizeth MarzanoJosé Domingo PérezFrancesca Montenegroperu-politica

Más Noticias

Universitario empató con César Vallejo en amistoso: los golazos de Yuriel Celi y canterano Christopher Loayza

Con un equipo alternativo, los ‘cremas’ enfrentaron a la UCV, dirigida por ‘Chemo’ del Solar, que estuvo cerca de quedarse con la victoria en Campo Mar

Universitario empató con César Vallejo

Aumento de pensión para maestros a S/3.500,70 regresa al Pleno para definir su destino

El dictamen observado por la expresidenta Dina Boluarte vuelve a estar en agenda del Pleno, pero no en el apartado de las medidas que se aprobarán por insistencia

Aumento de pensión para maestros

Antonio Rizola adelantó el regreso de Maguilaura Frías y reveló las voleibolistas de Europa que serán llamadas a la selección peruana

El técnico de la escuadra nacional mencionó a jugadoras como Ángela Leyva, quienes actualmente sobresalen en el voleibol europeo con sus respectivos clubes. El siguiente torneo para la ‘bicolor’ está previsto para julio de este año

Antonio Rizola adelantó el regreso

Las sanciones más comunes detectadas en colegios privados durante 2025, según Indecopi

Las medidas de control de la entidad buscan orientar a las familias sobre sus derechos. Las infracciones se aplicaron a instituciones de distintos niveles y regiones del país

Las sanciones más comunes detectadas

Minem ordena detener la venta de GNV para taxis y vehículos particulares en grifos de Lima tras emergencia en Camisea

Infobae Perú conversó con Martín Mejía Del Carpio director general de Cálidda Perú, quien afirmó que los grifos que vendan GNV a vehículos menores están infringiendo la ley. Reconoció que es posible un incremento del precio de taxis en Lima Metropolitana

Minem ordena detener la venta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tras salir de prisión, Daniel

Tras salir de prisión, Daniel Urresti pide votar por su esposa y expone plan de seguridad de Podemos Perú

Adriana Tudela se arrepiente de censurar a José Jerí: “Viéndolo hacia atrás, no debímos haberlo hecho”

Ética verá denuncia contra Milagros Jauregui por difusión de imágenes de niñas en situación vulnerable en su hogar ‘Casa del Padre’

Gobierno declara emergencia de 14 días en el suministro de gas natural tras fuga y deflagración en Camisea

Sin conciliación y rumbo a una sentencia: Así inició el juicio a Fernando Rospigliosi por difamación a Delia Espinoza

ENTRETENIMIENTO

Telemundo incorpora a Pol Deportes

Telemundo incorpora a Pol Deportes para la cobertura del Mundial: “Sí se cumplen los sueños”

Flavia Laos habla de la posibilidad de ser telonera de BTS tras firmar con HYBE, la misma disquera

Miguel Bosé en Lima: horarios, accesos, recomendaciones y más para el concierto del español

María Pía Copello denuncia estafa con casino que lleva su imagen y la de su esposo: “No se dejen engañar”

Masiel Málaga y ‘Churrito’ Hinostroza reaparecen juntos y niegan el fin de su relación

DEPORTES

Antonio Rizola adelantó el regreso

Antonio Rizola adelantó el regreso de Maguilaura Frías y reveló las voleibolistas de Europa que serán llamadas a la selección peruana

Universitario empató con César Vallejo en amistoso: los golazos de Yuriel Celi y canterano Christopher Loayza

Jean Ferrari señaló la primera preocupación de Mano Menezes tras su desginación como DT de Perú: “Tiene las ideas muy claras”

Jean Ferrari opinó sobre declaraciones de André Carrillo y reveló si Perú será local en altura: “La idea es considerar Juliaca”

Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 3 ida de la Copa Libertadores 2026