Perú

Video registra el momento exacto del choque en la Panamericana Sur que dejó dos muertos en Villa El Salvador

Las imágenes obtenidas por cámaras de seguridad muestran cómo una minivan que realizaba transporte informal se estrella contra la parte trasera de un bus detenido bajo un puente en la Panamericana Sur, dejando dos muertos y doce heridos

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Las cámaras de seguridad instaladas en el kilómetro 17 de la Panamericana Sur, a la altura del paradero informal conocido como Capilla, registraron el momento exacto en el que una minivan impactó violentamente contra la parte trasera de un bus detenido bajo un puente. Las imágenes muestran cómo el bus permanecía parado con las luces de emergencia encendidas se aproximó a gran velocidad y terminó empotrada en la parte posterior del vehículo mayor.

En los registros visuales se observa que el bus estaba detenido en plena vía, un lugar que no está habilitado como paradero autorizado. La minivan, que trasladaba pasajeros desde Pisco hacia Lima, no logró frenar a tiempo e impactó de lleno, dejando la parte delantera completamente destruida.

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Asimismo, se evidencian la rápida reacción de transeúntes y otros conductores, quienes descendieron de sus unidades para intentar auxiliar a los heridos.

Las impactantes imágenes del choque entre una minivan y un bus en la Panamericana Sur que dejó dos muertos. TV PErú

Minivan acumulaba multas por más de 20 mil

La minivan acumulaba multas por un monto de 24.632 soles y tenía al menos veinte papeletas por infracciones previas. El servicio de taxi colectivo, prohibido en varios tramos de la Panamericana Sur, sigue operando pese a las restricciones y controles periódicos.

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El levantamiento de los cuerpos se realizó más de cuatro horas después del accidente. Alrededor de las 9:55 de la mañana la fiscal de turno llegó para autorizar el traslado de las víctimas. Asimismo, se conoció que el conductor del vehículo se dio a la fuga.

Entre las víctimas fatales se encuentra Deivis Herrera Poma, un joven de 21 años, integrante de la selección nacional de ciclismo y miembro del Ejército. Herrera viajaba en el asiento del copiloto y, según confirmaron sus familiares había salido desde Pisco con destino a Lima. La segunda víctima sería un hombre de aproximadamente 50 años, cuya identidad no fue revelada en el momento del reporte.

Accidente en Villa El Salvador: el momento del siniestro que dejó dos fallecidos| Canal N
Accidente en Villa El Salvador: el momento del siniestro que dejó dos fallecidos| Canal N

“Hay conductores que nunca debieron estar al volante”

Carlos Villegas, presidente de la Asociación de Víctimas de Tránsito, expresó su indignación por la falta de fiscalización y sanciones efectivas a los conductores reincidentes tras conocerse la lista de multa que tiene la minivan.

Villegas señaló que en el sector informal, muchas veces no se verifica si los choferes tienen licencia profesional o si cuentan con la capacitación adecuada para conducir vehículos de transporte público. Además, cuestionó la permisividad con la que circulan vehículos con decenas de papeletas y multas acumuladas.

“Estos vehículos van juntando papeletas y nadie les hace nada. A los particulares sí nos obligan a pagar, pero a ellos no. Alguien los protege”, afirmó.

El dirigente también criticó la actitud de las autoridades y el Congreso, a quienes responsabilizó de no aplicar sanciones más severas para quienes causan accidentes graves, incluso cuando existen antecedentes de conducción bajo los efectos del alcohol. “Quieren devolver los brevetes a los choferes borrachos, quieren manejar las papeletas como si el Congreso fuera su chacra”, cuestionó Villegas.

Para Villegas, la situación actual es un “despropósito” que exige respuestas urgentes y sanciones más drásticas. Sin embargo, desde el legislativo tampoco se han promovido leyes para prevenir este tipo de siniestros.

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