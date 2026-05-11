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El último adiós a Juan Martínez, vigilante que perdió la vida tras ser arrollado por conductora ebria

La familia de Juan Martínez despidió al trabajador de seguridad, cuya muerte, provocada por una conductora ebria con licencia vencida, generó reclamos por justicia y cuestionamientos a la respuesta de las autoridades

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En medio de escenas de profundo dolor, familiares y amigos dieron el último adiós al vigilante de seguridad que falleció tras ser atropellado por una conductora en estado de ebriedad en Trujillo. Los asistentes vistieron polos pidiendo justicia y exigieron la máxima sanción para la responsable.| TV Perú

La ciudad de Trujillo se encuentra conmocionada tras el fallecimiento de Juan Martínez, el vigilante que perdió la vida luego de ser atropellado mientras trabajaba en la urbanización El Golf. La familia, amigos y vecinos participaron en el sepelio, marcado por el dolor y la indignación ante lo que consideran una cadena de irregularidades en el proceso judicial que involucra a la conductora Maricsa Alfaro Serna.

Martínez, de 54 años, fue embestido por un vehículo conducido por Alfaro Serna, quien manejaba con 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre, según confirmó el dosaje etílico practicado tras el accidente. Además, la mujer tenía la licencia de conducir vencida desde 2022. Estos factores, según la familia y sus abogados, constituyen agravantes suficientes para solicitar la detención preventiva de la acusada, algo que no ocurrió en un primer momento.

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Tras el fallecimiento de Martínez, la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia de La Libertad recalificó la acusación de lesiones culposas a homicidio culposo. El Ministerio Público solicitó cinco años y cuatro meses de prisión para Alfaro Serna, además de una reparación civil de 329.280 soles y la inhabilitación definitiva para conducir vehículos. Pese a la gravedad de los hechos y la existencia de pruebas contundentes, como el alto nivel de alcohol en sangre y la falta de licencia vigente, la acusada permaneció en su domicilio bajo comparecencia restringida.

Trujillo reclama justicia en el sepelio de Juan Martínez, el vigilante atropellado por una conductora ebria
Trujillo reclama justicia en el sepelio de Juan Martínez, el vigilante atropellado por una conductora ebria| Exitosa Noticias

El abogado de la familia y un exconsejero regional señalaron que, hasta la noche previa al sepelio, no existía una orden de vigilancia ni medidas de coerción para evitar una eventual fuga de la acusada.

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Esperan prisión preventiva

La situación se agaravó luego de que el vigilante luche por su vida por varios días. La próxima audiencia, programada para el 28 de mayo, será clave para determinar si la acusada afrontará prisión preventiva, como exige la familia y buena parte de la comunidad.

El jefe de la Región Policial La Libertad calificó esta concentración de alcohol como altísima y recalcó el riesgo que representa para la seguridad vial. La defensa y los deudos destacan que ambos elementos, junto con otros indicios, debieron justificar medidas más estrictas desde el inicio de la investigación.

Mientras la familia de Juan Martínez atraviesa el duelo, el pedido de justicia se mantiene como un eje central. Reclaman que la muerte del vigilante no quede impune y que el proceso judicial avance con transparencia y rigor.

Fallece vigilante embestido por camioneta en El Golf de Trujillo y crecen pedidos de justicia. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)
Fallece vigilante embestido por camioneta en El Golf de Trujillo y crecen pedidos de justicia. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

En otro momento, el abogado de la acusada anunció su renuncia tras la recalificación del delito y la solicitud de prisión, lo que añadió incertidumbre al desenlace del caso.

Como se recuera, el trabajador había dejado este oficio para dedicarse al área de seguridad con el fin de sostener a su familia y cuidar a su padre de 92 años, enfermo de Alzheimer. Testigos señalaron que la conductora, lejos de auxiliarlo, intentó abandonar la escena, pero fue impedida por un repartidor de delivery. El impacto le provocó graves fracturas y una hemorragia interna, por lo que permaneció cinco días en cuidados intensivos antes de fallecer.

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