¿Adiós a los conciertos en la Costa Verde? La advertencia de la Marina de Guerra ante este tipo de eventos

Foto: Arena 1

La Marina de Guerra del Perú ha emitido una advertencia sobre los riesgos que representan los locales de conciertos ubicados en la Costa Verde frente a la posibilidad de un tsunami, según declaraciones del capitán de navío Amílcar Velázquez, capitán del puerto del Callao, en diálogo con Exitosa.

El oficial señaló que algunos de estos recintos se han edificado sin autorización en terrenos ganados al mar, y enfatizó que en situaciones de emergencia la evacuación sería peligrosa por la limitada infraestructura de escape disponible, además del elevado aforo habitual de estos eventos.

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Un circuito de riesgo en la Costa Verde

De acuerdo con la entrevista realizada por Exitosa, la Marina de Guerra del Perú mantiene su postura de no oponerse al desarrollo de espectáculos masivos, pero ha subrayado la necesidad de que estos eventos se realicen bajo estrictas normas de seguridad.

Los puentes Villena y Mellizo conectan el malecón de Miraflores con el circuito de playas de la Costa Verde. (Municipalidad de Miraflores)

Velázquez informó que los terrenos donde se levantaron varios recintos para conciertos fueron concedidos inicialmente a la Municipalidad de San Miguel en 2019, con el objetivo de desarrollar parques y jardines para uso público. Sin embargo, en 2020 y 2021 se modificó el uso de estos espacios y se construyeron locales para eventos sin autorización de la autoridad marítima.

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El capitán precisó que la concesión otorgada fue por treinta años, exclusivamente para áreas verdes, pistas y ciclovías, no para espectáculos. En 2023, la Marina de Guerra del Perú canceló la concesión del área acuática debido a la construcción irregular de espacios para multieventos, quedando estas instalaciones sin autorización vigente.

Zonas críticas y rutas de evacuación por distrito

Según el reporte transmitido por Exitosa y las declaraciones de Velázquez, estos son los distritos donde existen escenarios y recintos para conciertos en la Costa Verde que generan preocupación:

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San Miguel : Terrenos originalmente destinados a parques y jardines, actualmente ocupados por locales para eventos. No cuentan con la autorización de la Marina de Guerra para actividades diferentes al uso público original.

: Terrenos originalmente destinados a parques y jardines, actualmente ocupados por locales para eventos. No cuentan con la autorización de la Marina de Guerra para actividades diferentes al uso público original. Magdalena del Mar : Presencia de estructuras para espectáculos en zonas cercanas a los acantilados, con acceso restringido y rutas de escape limitadas.

: Presencia de estructuras para espectáculos en zonas cercanas a los acantilados, con acceso restringido y rutas de escape limitadas. San Isidro : áreas donde se han realizado eventos masivos en espacios próximos al litoral, también sujetas a observación por parte de la Marina.

: áreas donde se han realizado eventos masivos en espacios próximos al litoral, también sujetas a observación por parte de la Marina. Miraflores : Espacios utilizados para conciertos y actividades recreativas que, por su ubicación sobre terrenos ganados al mar, se incluyen en la alerta de riesgo.

: Espacios utilizados para conciertos y actividades recreativas que, por su ubicación sobre terrenos ganados al mar, se incluyen en la alerta de riesgo. Barranco : Zonas con locales habilitados para eventos culturales y artísticos, localizadas en áreas susceptibles frente a un eventual tsunami.

: Zonas con locales habilitados para eventos culturales y artísticos, localizadas en áreas susceptibles frente a un eventual tsunami. Chorrillos: Sectores donde se han levantado estructuras temporales y permanentes para espectáculos masivos, considerados por la autoridad como puntos vulnerables.

Composición: Infobae Perú

Riesgo ante emergencias y alertas previas

En la entrevista con Exitosa, Velázquez destacó que el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el IGEMET han reportado que la zona es geológicamente inestable. Frente a una emergencia como un tsunami, la evacuación se dificultaría por la existencia de solo dos rutas de escape hacia la parte superior de los acantilados, lo que representa un peligro mayor considerando la cantidad de asistentes que pueden llegar a concentrarse. El capitán advirtió: “Imagínese, hay eventos que reúnen un promedio de treinta mil, cuarenta mil personas en ese tipo de espectáculos”.

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El tráfico vehicular en la Costa Verde, especialmente durante eventos, se vuelve lento y puede obstaculizar la salida de miles de personas. Velázquez recordó un episodio de 2003, cuando una emergencia llevó a los asistentes a subir por los acantilados al no contar con rutas de evacuación adecuadas.

Acciones y notificaciones a autoridades

De acuerdo con lo informado a Exitosa, la Marina de Guerra del Perú ha cursado oficios a la Municipalidad de Lima, alertando sobre el peligro de seguir realizando espectáculos en estos espacios. El propio municipio elaboró en 2019 un informe que advertía sobre el riesgo de organizar eventos en la zona. La alerta también fue remitida al Ministerio del Interior, responsable de otorgar garantías para la realización de espectáculos públicos.

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Además, se ha notificado a INDECOPI, entidad encargada de la protección al consumidor, para que evalúe la situación desde la perspectiva de la seguridad de los asistentes. Otras instituciones, como la Fiscalía de Prevención del Delito, han sido informadas sobre la posible exposición de la población a un escenario de tragedia.

Exigencia de cumplimiento normativo

El capitán Velázquez enfatizó durante la conversación con Exitosa que la Marina de Guerra del Perú no se opone al desarrollo de actividades culturales ni al crecimiento del país, pero exige que todo evento cumpla con los estudios geofísicos y estructurales necesarios, así como con la normativa vigente y la coordinación con las autoridades competentes. “Nuestro deber es alertar al resto de autoridades para que se evalúe y se hagan estos espectáculos de forma responsable”, sostuvo el oficial.

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La advertencia de la Marina de Guerra del Perú pone en relieve la urgencia de revisar las condiciones de seguridad y legalidad en los recintos para eventos masivos en la Costa Verde, ante el riesgo latente que implica la amenaza de un tsunami y la capacidad limitada de respuesta en caso de desastre.