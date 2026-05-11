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El genial pase de André Carrillo en la victoria del Corinthians ante Sao Paulo por el Brasileirao 2026

Con una asistencia de alto nivel, ‘La Culebra’ fue clave en el triunfo 3-2 sobre el ‘tricolor’ en la jornada 15 del torneo brasileño, resultado que brinda oxígeno al equipo paulista en su objetivo de salir de la zona de descenso

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El equipo paulista resurge en el Brasileirao tras vencer por 3-2 a Sao Paulo, con una asistencia brillante del peruano, que fue determinante para abrir el camino hacia un triunfo vital en la lucha por la permanencia ( X / @DiarioGols)

La tarde del domingo en el Neo Química Arena marcó un punto de inflexión para Corinthians, que se impuso por 3-2 ante Sao Paulo en un duelo repleto de intensidad y dramatismo. El futbolista peruano André Carrillo fue uno de los protagonistas principales, al aportar una asistencia determinante que facilitó el segundo tanto del equipo dirigido por Fernando Diniz.

El contraste entre ambos conjuntos era notorio: mientras Corinthians necesitaba urgentemente sumar para alejarse del descenso, Sao Paulo llegaba instalado en los puestos de privilegio del campeonato.

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En ese contexto, la precisión y visión de Carrillo, sumadas a una destacada actuación colectiva, permitieron al conjunto local celebrar una victoria que puede marcar el rumbo de su campaña.

El aporte de Carrillo y el desarrollo del partido

André Carrillo – Corinthians – Brasileirao – Perú – deportes – 12 mayo
André Carrillo apareció con talento y precisión en el momento más intenso del clásico paulista, guiando a Corinthians hacia una victoria vital en el Brasileirao. (Corinthians)

Desde el inicio del encuentro, Corinthians mostró una actitud ofensiva y buscó adueñarse del balón. El equipo local, con André Carrillo ubicado por la banda derecha y Rodrigo Garro en la organización del mediocampo, generó las primeras acciones de peligro sobre el arco defendido por Rafael. La apertura del marcador llegó a los 17 minutos, cuando Garro ejecutó un tiro de esquina que Raniele transformó en gol con un certero cabezazo, desatando la celebración en la tribuna.

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Sao Paulo respondió antes del descanso. A los 41 minutos, una pérdida en salida fue capitalizada por Bobadilla, quien asistió a Luciano para el empate parcial. El primer tiempo cerró igualado, reflejando la paridad entre ambos rivales en un clásico clave para la tabla de posiciones.

La segunda mitad trajo el momento más destacado del partido. Apenas iniciado el complemento, Carrillo combinó con Matheuzinho y habilitó al lateral brasileño con un pase preciso, permitiéndole convertir el 2-1 a los 52 minutos. La asistencia del peruano fue reconocida por la prensa local como uno de los gestos técnicos más destacados de la jornada.

Así se gestó la victoria de Corinthians

André Carrillo – Corinthians – Brasileirao – Perú – deportes – 12 mayo
El equipo de Fernando Diniz construyó una victoria valiosa con presión alta, eficacia ofensiva y una actuación decisiva de André Carrillo en el tramo clave del partido. (Corinthians)

El impulso anímico tras el segundo gol favoreció a Corinthians, que amplió la ventaja solo cinco minutos después. Rodrigo Garro filtró un pase al borde del área para Breno Bidon, quien definió con potencia al ángulo y estableció el 3-1. La superioridad del equipo de Diniz se reflejaba en el marcador y en el dominio del juego.

Con el resultado a su favor, Corinthians buscó administrar los tiempos y neutralizar los intentos ofensivos de Sao Paulo. Carrillo se mantuvo activo hasta los 83 minutos, cuando fue sustituido tras cumplir una destacada labor tanto en defensa como en ataque. El control del mediocampo y la agresividad en la presión permitieron al equipo local sostener la diferencia en el tramo final del partido.

La visita encontró un descuento inesperado a pocos minutos del final. Tras un tiro de esquina ejecutado por Cauly, Matheuzinho intentó despejar dentro del área, pero el balón terminó en propia puerta, dejando el 3-2 definitivo. A pesar del susto, Corinthians retuvo el triunfo y sumó tres puntos cruciales.

Próximos desafíos del ‘Timao’

André Carrillo – Corinthians – Brasileirao – Perú – deportes – 12 mayo
Aunque sigue en zona de descenso, Corinthians recuperó confianza tras vencer a Sao Paulo y ahora apuesta por sostener la reacción con André Carrillo como figura. (Corinthians)

Con esta victoria, Corinthians alcanzó los 18 puntos y permanece en el puesto 17 del Brasileirao, aún dentro de la zona de descenso por diferencia de goles, pero con nuevas expectativas para revertir su situación. El entrenador Fernando Diniz valoró la capacidad de reacción de su equipo y subrayó la importancia del aporte de futbolistas como Carrillo y Garro en la generación de juego ofensivo.

El plantel paulista afrontó esta jornada con bajas sensibles, entre ellas la del neerlandés Memphis Depay, ausente por lesión muscular, y la reciente reincorporación de Carrillo tras cumplir una fecha de suspensión. Por su parte, Sao Paulo se mantiene en posiciones de clasificación internacional, aunque no logra consolidar resultados positivos como visitante, condición en la que ha perdido sus últimas tres presentaciones.

El próximo compromiso de Corinthians será por la Copa de Brasil, cuando reciba a Barra el jueves 14 de mayo a las 17:30 (hora peruana). La presencia de Carrillo en el once inicial se perfila como segura, dada su influencia en el esquema de Diniz y el impacto que tuvo en el triunfo ante Sao Paulo. La actuación del peruano refuerza su rol como una de las piezas clave en el objetivo de alejar al club de los puestos de descenso en la liga brasileña.

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