Perú

JEE Lima Centro 1 proclamó los resultados descentralizados de las elecciones presidenciales: ¿qué significa?

Los Jurados Electorales Especiales se encuentran en la fase final de revisión de las actas observadas y, hasta el momento, los candidatos que pasarían a segunda vuelta son Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

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En audiencia pública, se realiza la proclamación descentralizada de resultados de cómputo de la elección de presidente de la República. Latina

Jurados Electorales Especiales, Lima y La Libertad dieron un avance decisivo en la organización de la segunda vuelta presidencial tras concluir la proclamación de resultados en sus principales distritos.

El proceso avanzó luego de que los Jurados Electorales Especiales (JEE) completaran la resolución de actas observadas y las audiencias de recuento de votos. En este marco, el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 realizó este lunes una audiencia pública para proclamar los cómputos en Cercado de Lima, Jesús María y Breña, alcanzando la totalidad de actas procesadas.

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En Lima, el JEE Lima Centro 1 oficializó los resultados tras verificar el 100 % de las actas en su jurisdicción: en Cercado de Lima se instalaron y recibieron 1.030 mesas; en Jesús María, 431; y en Breña, 355. Esto da un total de 1.816 mesas, todas con sus respectivas actas remitidas.

Cinco personas en chalecos rojos con el logo del JNE sentadas en una mesa roja con laptops y documentos, frente a banners de 'Recuento de Votos EG2026'
Miembros del Jurado Electoral Especial (JEE) realizan una audiencia pública de recuento de votos para las Elecciones Generales 2026, revisando actas observadas en Lima Centro 1. (JNE)

Resultados oficiales por distrito y regiones

La proclamación se desarrolla en todo el país ante representantes de partidos políticos y medios. Según Perú21, el JEE Lima Centro 2 realizará su audiencia pública a las 4:30 p.m., mientras que el JEE Lima Sur 2 y el JEE Trujillo —con sede en La Libertad— desarrollarán procedimientos similares hasta horas de la noche.

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La fase final de los cómputos electorales implicó la revisión y procesamiento de 61 actas observadas, sin anulaciones, y solo 5 de ellas derivaron en recuento de votos. El resto fue procesado satisfactoriamente. Estos procedimientos corresponden al recuento de votos que se extendieron hasta el jueves siete de mayo, fecha límite fijada por el Jurado Nacional de Elecciones.

Una vez finalizadas estas etapas, los JEE solicitarán el reporte definitivo del 100 % de cómputos a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE). Con ese informe, cada órgano emitirá el Acta Descentralizada de Proclamación de Resultados de Cómputo de la Elección de presidente y vicepresidentes, documento que formaliza los resultados en cada circunscripción.

Vocera de JEE Lima Centro 1 termina de leer el acta que proclama resultados descentralizado de la elección presidencial. Latina

ONPE continua con el proceso de conteo de votos

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) deberá continuar con el cierre del conteo de votos a nivel nacional, restando el 0,36 % para completar el total nacional. Según el último corte, con el 99,64 % de los votos contabilizados, Roberto Sánchez mantiene una ventaja menor a 15 mil votos frente a Rafael López Aliaga. Restan ingresar 332 actas, incluidas 82 de Lima Metropolitana —que representan cerca de 18 mil votos—, y de las cuales poco más de 3.600 votos podrían corresponder a López Aliaga.

Las proclamaciones simultáneas en los diferentes JEE constituyen el paso previo para la organización y el desarrollo de la segunda vuelta electoral presidencial, prevista próximamente conforme a los lineamientos establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones.

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