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Mirian Patiño empieza a pensar en el retiro y sueña con ser campeona con Universitario: “Tal vez sea mi último año”

La líbero de 36 años dejó en suspenso su continuidad y no descartó retirarse al final de la próxima temporada, priorizando también su proyecto de vida personal

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Mirian Patiño confiesa que dejará el vóley en una o dos temproadas para poder ser madre. YouTube La Roro Network

Mirian Patiño abrió la posibilidad de poner fin a su carrera en el corto plazo, aunque dejó en claro que aún mantiene una gran ambición deportiva: ser campeona con Universitario de Deportes. La líbero habló sobre su presente, su futuro y el momento personal que atraviesa en el podcast ‘Bloqueo y Punto’, donde también abordó temas como las críticas, las lesiones y sus planes fuera del vóley.

La experimentada voleibolista explicó que, pese a su experiencia y títulos previos, aún tiene un objetivo pendiente con el cuadro ‘crema’, al que llegó recientemente y con el que logró un histórico tercer lugar. Patiño destacó su deseo de seguir compitiendo al más alto nivel, aunque reconoció que la lucha por el campeonato depende también del armado de los equipos y del crecimiento constante del torneo.

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“Claro que quiero llegar a la final y ganar el título. Eso también va a depender de los refuerzos, que también vengan a sumarnos, porque cada año la liga mejora. Cada año, todos los equipos se refuerzan muy bien, van viendo el mercado, de cómo se está moviendo la liga. Yo estoy feliz de haber obtenido ese tercer lugar con Universitario. Yo he campeonado cinco veces en la liga, pero me encantaría campeonar también con el equipo de mis amores”, señaló.

Mirian Patiño ya comienza a proyectar su retiro tras muchos años de éxito en el vóley peruano.
Mirian Patiño ya comienza a proyectar su retiro tras muchos años de éxito en el vóley peruano. Crédito: Prensa U

Patiño también se refirió a los comentarios que recibe sobre su rendimiento, asegurando que prefiere mantenerse al margen de las polémicas y enfocarse en su carrera. Fue elegida como la mejor líbero de la última temporada, aunque su designación generó debate entre algunos sectores que consideraban a otras jugadoras como principales candidatas al premio.

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“Yo respeto bastante las críticas. Hay algunas personas que le va a gustar una líbero, hay otras personas que le va a gustar como yo juego. Es subjetivo. Aparte, no veo necesario ponerme a pelear con cada persona que habla, va a llegar mi momento en que ya me retire y esas personas van a ser felices y bueno, que lo sean”, comentó.

La posibilidad de un retiro cercano

El tema que más llamó la atención fue su reflexión sobre el retiro, en medio de un proceso marcado por lesiones y decisiones personales sobre su futuro familiar. En ese sentido, Mirian Patiño dejó abierta la posibilidad de colgar las zapatillas al final de la próxima temporada.

“Yo ya tuve una conversación con Fabrizio Acerbi y con Alfonso Dulanto (su pareja y representante), porque yo quería salir este año embarazada, porque yo quería salir este año embarazada. Ahora se me complicó también el tema de mi lesión… me dijeron que tenía que operarme. Entonces, yo digo que posiblemente sea este el último año, o este y uno más. De ahí no más, porque también está el tema de la edad de salir embarazada y es mi deseo”, explicó.

Patiño recordó un reciente episodio físico que la llevó a replantear sus planes: una lesión en el tobillo durante un entrenamiento que la obligó a parar y someterse a evaluaciones médicas. Sin embargo, pese a ello, decidió no abandonar al equipo y continuar compitiendo. Como lo seguirá haciendo por, al menos, una temporada más.

Mirian Patiño celebrando su galardón individual junto a su familia.
Mirian Patiño celebrando su galardón individual junto a su familia. Crédito: Prensa U

¿Se retiraría sin campeonar?

Consultada sobre la posibilidad de retirarse sin lograr el título con Universitario, la líbero fue clara en mantener la puerta abierta a distintas posibilidades, aunque reiteró su objetivo deportivo.

“Por eso dije de repente sea mi último año”, afirmó, dejando claro que su decisión final dependerá de cómo evolucione su estado físico y de sus objetivos personales, sin descartar una temporada adicional en la élite del vóley peruano.

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