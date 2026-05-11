Perú

El gran gesto de Caín Fara, jugador de Universitario, con Camote, el perro al que golpearon hasta desfigurarle el rostro

El defensor rosarino vio el caso del can en Instagram, donó dinero para sus internamientos y cirugías múltiples, y prometió una camiseta con las firmas de todo el plantel de Universitario para un sorteo benéfico a favor del refugio

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Primer plano del futbolista Caín Fara en un campo verde, con una imagen circular superpuesta de un perro marrón herido siendo examinado por manos enguantadas.
El futbolista Caín Fara muestra su apoyo al perrito Camote, que aparece en un círculo superior recibiendo atención, destacando la conexión entre el deporte y el bienestar animal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un perro golpeado, sin agua ni comida, abandonado en una chacra con el rostro desfigurado. Ese fue el caso que llegó a Caín Fara, defensa argentino de Universitario de Deportes, y que lo llevó a escribirle por Instagram a Gabriela Aréstegui Oscorima, fundadora del albergue HusiPet en Carabayllo. El jugador donó dinero para las cirugías del animal, al que los rescatistas llaman Camote, y prometió una camiseta firmada por todo el plantel crema para recaudar más fondos.

“Pensé que estaba viendo mal. Cuando verifiqué la bandeja de mensajes me quedé sorprendida de que sí era Caín Fara”, relató Arestegui Oscorima. El futbolista le explicó que es amante de los animales y que apoya a distintos albergues de rescate en perfil bajo. “No podría ser ajeno a este caso y al albergue, que ve casos netamente críticos”, le dijo el jugador, según la fundadora.

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Cuenta que es la primera vez que un futbolista contacta al refugio. “Él, siendo una gran estrella, puede lograr grandes cambios. Imagínate si todos como él se unen por una sola causa”, señaló.

Primer plano de Camote, un perro de pelaje marrón y negro, recostado sobre almohadillas blancas, con la cabeza y parte superior del cuerpo visibles, mostrando signos de lesión
El perro callejero Camote, gravemente desfigurado por maltrato, descansa sobre un lecho blanco mientras recibe atención, simbolizando la urgente necesidad de protección animal. (HusiPets)

Camote fue llevado a una chacra para cuidar terrenos, donde sufrió golpes y privación de alimentos y agua hasta que las agresiones le desfiguraron el rostro. Actualmente atraviesa internamientos y cirugías múltiples en una clínica veterinaria, con los gastos cubiertos en parte por la donación del futbolista.

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Aréstegui contó que se interpuso una denuncia por los hechos, pero las autoridades no han aplicado la Ley 30407, norma peruana de protección y bienestar animal que sanciona los actos de crueldad contra animales domésticos con pena privativa de libertad de hasta tres años.

Así es el trabajo con los perros rescatados en HusiPets de Carabayllo. Facebook

“Camote es, lastimosamente, uno de varios casos que tenemos donde se pone la denuncia pero no ejercen la ley para dar justicia a los animalitos que son víctimas de maltrato”, señaló la fundadora.

Sobre el albergue

HusiPet opera desde 2018 en el jirón Nicolás de Piérola 118, en el distrito limeño de Carabayllo. El refugio alberga actualmente 16 perros y 12 gatos, todos rescatados en estado crítico. Su modelo de financiamiento es propio: cada animal tiene un emprendimiento asociado. Benito, un perro con el rostro desfigurado, vende panetones; Patitas, otro can con lesiones similares, comercializa chocotejas de cacao puro bajo la marca Patitejas; y Lázaro, un perro con paraplejia, vende lentes de contacto de uso humano. El albergue también gestiona una tienda virtual con productos de petshop, juguetería para niños y artículos de belleza.

Para apoyar al albergue, las donaciones se realizan al Yape / Plin: 935055605 a nombre de Gabriela Aréstegui. Y a la cuenta BCP Soles es 19103308747067/ número de cuenta interbancaria 00219110330874706750.

“En muchos casos sale por nuestra cuenta cubrir los gastos, o por medio de donaciones o ventas de nuestros productos”, indicó Aréstegui Oscorima. La camiseta prometida por Fara, con las firmas de todo el plantel de Universitario, será sorteada para generar ingresos adicionales al refugio.

Cinco perros con abrigos coloridos (azul, morado, rosa, verde) parados sobre un suelo de cemento, con una pared de ladrillo y un cuenco de comida al fondo
Varios perros rescatados en estado crítico, ahora vestidos y cuidados, se recuperan en las instalaciones del albergue HusiPets en Carabayllo, recibiendo la atención necesaria para su bienestar. (Facebook)

Fara llegó a Universitario en diciembre de 2025 como el primer fichaje del club para la temporada 2026, proveniente del Club Atlético Atlanta de la segunda división argentina. El zaguero de 31 años, nacido en Rosario, acumula títulos en Argentina —con Tigre en 2021— y en Ecuador —con Aucas en 2022— y disputa esta temporada la Copa Libertadores con el tricampeón peruano.

Ley de protección a los animales

La Ley 30407, conocida como Ley de Protección y Bienestar Animal en Perú, establece un marco jurídico que reconoce a los animales como seres sensibles que merecen trato digno y protección frente al sufrimiento innecesario. Esta norma prohíbe explícitamente el abandono y los actos de crueldad, imponiendo responsabilidades directas a los propietarios para garantizar la alimentación, salud y condiciones de vida adecuadas de sus mascotas o animales en cautiverio.

Bajo este amparo legal, el maltrato animal dejó de ser una simple falta administrativa para convertirse en un delito castigado por el Código Penal. Quienes causan lesiones o la muerte a un animal enfrentan penas de cárcel que oscilan entre los tres y cinco años, además de la inhabilitación para tener animales a cargo. Esta legislación representa un avance significativo en la justicia civil, pues busca erradicar la violencia y fomentar una cultura de respeto por la vida animal en todo el país.

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