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Giuseppe Benignini, exnovio de Michelle Soifer, cuenta que estuvo a punto de morir en atentado en República Dominicana

El recordado ‘Principito’ se mostró sorprendido por lo que había pasado y aseguró que salió del país para resguardar su integridad

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Un hombre de piel clara, cabello oscuro recogido y barba incipiente, con camisa negra, mira hacia un lado contra un fondo blanco con un diseño botánico
Giuseppe Benignini, exnovio de Michelle Soifer, cuenta su experiencia al estar cerca de perder la vida en un atentado en República Dominicana.

El modelo venezolano Giuseppe Benignini, conocido como “El Principito”, relató que estuvo a punto de perder la vida en un atentado armado en República Dominicana. El también expareja de Michelle Soifer describió que la experiencia lo dejó en estado de shock y lo empujó a abandonar el país por temor a que su familia resulte afectada.

De acuerdo con el testimonio del propio Benignini, la situación se desencadenó tras recibir una invitación del restaurante Pantera 101 para trabajar como modelo e influencer. Una vez concluida su labor, el joven y el fotógrafo que lo acompañaba se dirigieron hacia su vehículo. Pocos minutos después de subir al auto, ambos fueron interceptados por desconocidos armados.

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El modelo relató que los agresores lo encañonaron y lo amenazaron de muerte. Frente a la inminencia del peligro, Benignini tomó la decisión de realizar una maniobra evasiva para huir del lugar.

El recordado ‘Principito’ se mostró sorprendido por lo que había pasado y aseguró que salió del país para resguardar su integridad | TikTok

“No sé cómo Dios nos salvó de algo trágico, porque esa calle estaba atrancada, no sé ni por dónde nos metimos. Fue algo de película que yo llegué temblando. ¡Qué feo! Nunca en mi vida había vivido algo como esto”, expresó el venezolano al describir el momento en que logró escapar.

El impacto emocional fue inmediato. Benignini confesó que pensó en su hija y en la posibilidad de no volver a verla. Tras el ataque, presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades y se mostró visiblemente afectado por la violencia experimentada en República Dominicana.

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Acusa a Alofoque de ser el responsable del atentado

En medio de la conmoción, Giuseppe Benignini señaló como posible responsable del atentado a Santiago Mathías, conocido en el ambiente público como “Alofoque”. El venezolano manifestó que Mathías, figura reconocida en el entorno del entretenimiento dominicano, tendría una fijación con su persona.

“No sé por qué, yo no le he hecho nada a él”, afirmó Benignini, agregando: “Yo sí tengo muchas cosas que perder. Se los juro por mi hija, que es lo más sagrado para mí; casi nos matan. ¡Qué cosa tan fea!”.

Hombre con cabello largo recogido y barba ligera, vestido con una camisa negra desabrochada y collar, hablando y mirando hacia la derecha
Giuseppe Benignini, exnovio de Michelle Soifer, revela que casi muere en un atentado en República Dominicana y acusa a Santiago Matías.

La gravedad del episodio y el temor a nuevas agresiones llevaron al modelo a tomar una decisión drástica. Benignini anunció que regresaría a su país para proteger a sus seres queridos.

“Yo me voy para mi país. Tengo una hija, una mujer, una familia que me espera. No voy a arriesgar mi vida por un contenido. Perdonen, pero en este país hay mucha maldad. Sé que no son todos, pero muchas cosas me han pasado aquí”, sostuvo el modelo, mostrando su indignación y preocupación por la seguridad en el país caribeño.

Giuseppe Benignini insistió en que su prioridad es evitar que su hija quede huérfana y reiteró que no piensa exponer a su familia a riesgos innecesarios. El incidente ha generado inquietud entre sus seguidores y reabrió el debate sobre la seguridad de los influencers y figuras públicas en la región.

Giuseppe Benignini puedo haber acabado con su vida
Giuseppe Benignini (Foto: Instagram)

El entorno de Michelle Soifer no se ha pronunciado públicamente sobre el atentado contra su expareja, mientras que autoridades dominicanas continúan investigando lo ocurrido. La denuncia presentada por Benignini quedó registrada y se espera que aporte elementos que permitan esclarecer el caso y determinar si existen antecedentes o amenazas previas contra el modelo venezolano.

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