Hernán Barcos dejaría FC Cajamarca para el Torneo Clausura: ¿El ‘Pirata’ es opción en Sporting Cristal?

El 'Pirata' saldría del cuadro cajamarquino a mitad de año y Sporting Cristal asomaría como una posibilidad para recibirlo. (Video: Fútbol Satélite)

El arranque de temporada para FC Cajamarca fue inesperado: el equipo sorprendió con su ascenso y la llegada de varios jugadores con recorrido en la Liga 1. Sin embargo, la actualidad es distinta, ya que ocupa el penúltimo lugar en el Torneo Apertura y varios integrantes del plantel han sido víctimas de amenazas, una situación que ha acelerado la decisión de realizar una purga de futbolistas de cara al Clausura 2026.

Según Diego Rebagliati, el club cajamarquino sufrirá una salida masiva de jugadores en las próximas semanas. “Se va a desarmar mucho FC Cajamarca para el Torneo Clausura, se van varios”, señaló en primera instancia en el programa de YouTube, Fútbol Satélite.

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De la misma manera, el comentarista deportivo sostuvo que “casi todos los que fueron con Hernán Barcos, se vienen a Lima con él, no sé si todos al mismo lugar”. Esto abre la puerta a múltiples movimientos en el mercado de pases, con un grupo significativo de jugadores experimentados buscando nuevos destinos en la capital.

El reciente triunfo contra UTC le permitió a FC Cajamarca ubicarse penúltimo y con opciones de salir de la zona de descenso. - créditos: FC Cajamarca

La situación de Hernán Barcos ha captado la atención. Y es que sería uno de los primeros en abandonar FC Cajamarca y su futuro, según Rebagliati, podría estar vinculado a un regreso a Lima. Eso sí, se descartaría desde ya la opción de Alianza Lima, donde fue referente y goleador en temporadas anteriores.

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“¿Barcos viene a Lima a jugar? A él le gustaría y hay un par de equipos de la Liga 1 que le van a contestar el teléfono. ¿Lima o Callao? De Lima”, dijo Diego Rebagliati.

El debate se centró rápidamente en dos instituciones: Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Julio Peña consultó si ambos equipos estarían interesados en el atacante, aunque Rebagliati dejó la respuesta en suspenso, aludiendo a la información interna de Peña sobre Cristal: “Tú tienes información de Cristal mejor que yo... haz la tarea”.

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Para Peña, la posibilidad de que Barcos refuerce al cuadro ‘celeste’ es real, aunque expresó dudas sobre el momento de la operación: “Su momento en Cristal pudo haber sido antes, no sé si ahora”. El periodista sugirió que podría estar más cerca de disputar la Liga 2 en Lima, pero sin descartar del todo la opción ‘rimense’.

Los únicos clubes de Lima que militan en la Segunda División son Academia Cantolao y San Martín. De hecho, la entidad ‘santa’ ya buscó a Gabriel Costa, pero no llegó a un acuerdo y partió a River Plate de Uruguay.

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El 'Pirata' contó cómo se llevó a cabo su partida del cuadro 'blanquiazul', con el que hubo intento de renovar. (Video: Enfocados)

El motivo del frustrado fichaje de Hernán Barcos a Sporting Cristal para el Torneo Apertura 2026

En el análisis de las razones que impidieron la llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal a comienzos de este año, Diego Rebagliati fue categórico y explicó que la presencia del entrenador brasileño Paulo Autuori resultó determinante para que la operación no se concretara.

“Él tuvo un problema con Autuori en Atlético Nacional. Autuori no lo quiso en su momento. Cuando estuvo la opción de ir (a Sporting Cristal), Autuori dijo que no. En Atlético Nacional no le había gustado algunas cuestiones con Barcos. Ahora ya no está Autuori, así que de repente puede ser por ahí. Cristal está buscando un ‘9’”, detalló.

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Asimismo, el panelista apuntó que Facundo Callejo, actual delantero de Cusco FC, también está en la órbita de la entidad ‘cervecera’, pese a que su situación no es sencilla: “El otro (‘9’) es Callejo, que se ha vuelto a lesionar”.

Peña añadió información sobre la situación contractual del ‘Matador’: “La cláusula ya no es tan grande como a inicios de año, que era de tres ‘palos’, porque ahora el jugador ya no está muy cómodo”. Según el periodista, la interna de la institución ‘dorada’ atraviesa una fuerte división entre los futbolistas extranjeros y los nacionales, lo que podría facilitar la salida de ‘Facu’ en el próximo mercado.

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