Ataques, reclamos y negativa a responder: el tenso debate presidencial entre Rafael López Aliaga, José Williams y Álex Gonzales

Los candidatos presidenciales José Williams, Rafael López Aliaga y Alex Gonzales se enfrentan en el debate del JNE. Escucha sus propuestas para combatir la criminalidad y sé testigo del momento en que Gonzales acusa directamente a López Aliaga con una lista de denuncias.

Durante el primer Debate Presidencial 2026, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los candidatos Rafael López Aliaga (Renovación Popular), José Williams (Avanza País) y Álex Gonzales (Democracia Directa) protagonizaron un intercambio donde las estrategias de defensa y el ataque personal opacaron, por momentos, los planes de gobierno.

El exmilitar y héroe nacional, José Williams, abrió el fuego con un tono marcial, prometiendo un “estado de guerra contra la delincuencia” y la creación de una Guardia Nacional. Su enfoque, centrado en el control fronterizo y el rastrillaje permanente, buscó posicionarlo como la opción de mano dura institucional.

Por su parte, Rafael López Aliaga centró su discurso en la economía de guerra administrativa. El líder de Renovación Popular insistió en que el Estado es un “botín” y propuso reducir los ministerios de dieciocho a solo seis. Según sus cálculos, esta poda generaría un ahorro de 80 mil millones de soles anuales.

“Vamos a priorizar ese ahorro para la inteligencia policial... inteligencia que derrotó a Sendero Luminoso y que ahora va a derrotar al terrorista urbano”, afirmó López Aliaga, quien además propuso medidas extremas como cárceles en la selva sin luz ni internet y el retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para aplicar la pena de muerte.

Durante el Debate Presidencial, el candidato Rafael López Aliaga expone su plan de seguridad, que incluye la creación de cárceles en la selva sin luz ni internet, la expulsión de extranjeros ilegales y el retiro de la Corte Interamericana para aplicar la pena de muerte.

La calma técnica se rompió con la intervención de Álex Gonzales. Desde su primer minuto, el candidato de Democracia Directa arremetió contra sus contendores, calificándolos como representantes de una “vieja clase política tradicional putrefacta”. Posteriormente, se centró en López Aliaga, a quien acusó de tener una “lista interminable de denuncias” y de ser el responsable de una supuesta deuda de bonos por cuatro mil millones de soles.

“¿Quién le puede creer a un mentiroso? Responda, López”, lanzó Gonzales, provocando la primera intervención de los moderadores, quienes le exigieron evitar “palabras denigratorias e infamantes”.

Durante el debate presidencial, el candidato Alex Gonzales del Partido Demócrata Verde lanza duras críticas a un oponente, acusándolo de haber dejado a Lima como una "potencia mundial del crimen" y de ser un "mentiroso".

La negativa a responder y el silencio de López Aliaga

Uno de los momentos más tensos de la noche ocurrió cuando la periodista Claudia Chiroque cuestionó directamente a López Aliaga sobre su gestión como alcalde de Lima. La moderadora le recordó que, pese a su compromiso, no logró cerrar “Las Malvinas”, epicentro de la reventa de celulares robados.

La respuesta del candidato de Renovación Popular sorprendió a la audiencia: “Mire, prefiero no usar mis treinta segundos todavía”, sentenció, negándose a responder la pregunta técnica. Ante la insistencia de la periodista sobre qué haría con dicho foco delictivo, López Aliaga guardó silencio: “Prefiero no usar mis treinta segundos”.

Durante el Debate Presidencial, el candidato Rafael López Aliaga es cuestionado sobre su promesa incumplida de cerrar el mercado Las Malvinas, un conocido centro de venta de celulares robados. Su respuesta sorprende al preferir no usar su tiempo para contestar.

Este vacío informativo fue aprovechado por sus rivales. José Williams cuestionó la viabilidad de las promesas de López Aliaga, como el traslado de la capital a Junín: “Nos dice que las propuestas no tienen dinero para poder realizarse. Sin embargo, yo no entiendo cómo vamos a llevar la capital a Junín con todos los poderes que tiene, los tres poderes, conectividad, vivienda, alojamientos y etcétera, etcétera, cuando tenemos tantos problemas que atender en salud, educación, seguridad y etcétera, etcétera. Eso cuesta mucho más que cualquier otra cosa. Eso puede ser no jugar con el interés y con los anhelos de la población. Gracias”, increpó el general.

Cruces por la “Fusión” y el futuro de la Policía

El debate también dejó ver grietas técnicas. Gonzales propuso la fusión de los ministerios de Interior y Defensa para desplegar 300 mil efectivos en las calles. Williams, con su experiencia en el sector, rechazó tácitamente la idea de una fusión operativa, enfocándose más bien en la transformación ética de la institución:

“La transformación de la policía consiste en que se debe actuar sobre principios y valores... eso es lo que va a crear esa base fundamental para tener una policía sólida y honesta”, explicó Williams en el cierre del bloque.

Fragmento del debate presidencial donde el candidato José Williams Zapata, de Avanza País, expone su plan para la transformación de la policía, enfocándose en principios y valores para combatir la inseguridad ciudadana.

Finalmente, López Aliaga retomó la palabra en los últimos segundos para lanzar una advertencia a las operadoras móviles: “Como presidente, propondré que se vaya a la cárcel todo gerente de empresa telefónica que siga haciendo la reventa de chips manchados con sangre”.