Perú

El estado del tiempo en Chiclayo del martes 12 de mayo

La ciudad experimenta un clima desértico con escasas precipitaciones, aunque la cercanía al mar le da cierta humedad

Guardar
Google icon
Chiclayo es una de las ciudades más importantes del norte del Perú. (Wikimedia)
Chiclayo es una de las ciudades más importantes del norte del Perú. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima de Chiclayo antes de salir es fundamental debido a las características de su clima árido y cálido, que pueden influir significativamente en las actividades diarias y los planes de viaje.

En este contexto y para estar bien informado te presentamos el pronóstico del clima del miércoles 13 de mayo :

PUBLICIDAD

Cielo nublado en las primeras horas de la mañana, cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día con viento moderado al atardecer. La temperatura máxima del día alcanzará los 28°C.La temperatura mínima será de 21°C.

Conocer el pronóstico también ayuda a planificar actividades culturales, como ferias o mercados al aire libre, ya que la exposición prolongada al sol o la neblina puede afectar la experiencia. Además, para los viajeros interesados en el turismo arqueológico, un pronóstico preciso permite evitar días con condiciones extremas que dificultan la visita a sitios de la ciudad.

PUBLICIDAD

El clima de “la ciudad de la amistad”

El clima de Chiclayo está ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del pácifico (Wikimedia Commons)
El clima de Chiclayo está ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del pácifico (Wikimedia Commons)

Chiclayo, situada en la costa norte de Perú, experimenta un clima árido y cálido durante la mayor parte del año. Las temperaturas medias anuales se ubican entre 20°C y 26°C, lo que favorece días mayormente soleados. Esta ciudad recibe la influencia del océano Pacífico, que contribuye a mantener el clima estable y evita extremos térmicos marcados.

Las precipitaciones en Chiclayo son escasas. Generalmente, la ciudad registra poca lluvia a lo largo del año, con mayor probabilidad de ligeros chubascos entre enero y marzo, meses correspondientes al verano austral. Estas lluvias ocasionales suelen estar asociadas a fenómenos climatológicos como El Niño, que puede incrementar de forma temporal la cantidad de agua caída.

La humedad en Chiclayo se mantiene en niveles moderados debido a su proximidad al mar y a la constante presencia de vientos. Estas condiciones propician un ambiente agradable y facilitan actividades al aire libre durante casi todo el año.

Los lugares turísticos de Chiclayo

Chiclayo cuenta con sitios turísticos muy visitados durante temporada vacacional (Wikimedia Commons)
Chiclayo cuenta con sitios turísticos muy visitados durante temporada vacacional (Wikimedia Commons)

La "Ciudad de la Amistad" es uno de los principales destinos turísticos del norte de Perú. La ciudad, capital de la región Lambayeque, se destaca por su riqueza arqueológica, gastronómica y cultural.

Entre los principales atractivos turísticos de Chiclayo y sus alrededores se encuentran el Complejo Arqueológico de Túcume, conocido como el Valle de las Pirámides y el Museo Tumbas Reales de Sipán, donde se exhiben los tesoros del Señor de Sipán, considerado uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de América Latina.

A su vez, el Museo Arqueológico Nacional Brüning alberga una de las colecciones más importantes del país, con más de 1.500 piezas en exhibición y alrededor de 5.000 en su acervo, representando culturas como la Lambayeque, Moche, Chimú, Inca y otras sociedades prehispánicas.

El centro de la ciudad ofrece la posibilidad de recorrer la Plaza de Armas, la Catedral de Chiclayo y el Mercado Modelo, famoso por su sección de hierbas medicinales y productos indígenas. En los alrededores se encuentran las playas de Pimentel y Puerto Eten, destinos populares para el turismo de sol y mar.

La gastronomía lambayecana constituye otro de los grandes atractivos, con platos como el arroz con pato, el cabrito a la norteña y el ceviche de conchas negras, que reflejan la fusión de tradiciones indígenas y españolas.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesClima en PerúClima en Chiclayo

Más Noticias

Óscar Arriola afirma que PNP tiene “tecnología superior” a la del prófugo Vladimir Cerrón: “Abimael Guzmán cayó tras 12 años”

El jefe policial destacó el uso de equipos avanzados en su institución, aunque advirtió que cada caso presenta desafíos distintos. “Cerrón va a caer en cualquier momento”, señaló

Óscar Arriola afirma que PNP tiene “tecnología superior” a la del prófugo Vladimir Cerrón: “Abimael Guzmán cayó tras 12 años”

¿Los peruanos toman cada vez más fernet? Inversión gastronómica binacional: claves del éxito entre Perú y Argentina

La integración gastronómica entre Argentina y Perú estimula el surgimiento de nuevas franquicias y genera oportunidades laborales para cocineros de ambos países

¿Los peruanos toman cada vez más fernet? Inversión gastronómica binacional: claves del éxito entre Perú y Argentina

Contaminación en Huancayo: tras matar 2 millones de truchas, cianuro en río amenaza 90 hectáreas de palta de exportación

Un informe policial confirmó la presencia de ácido cianhídrico en el río Yuracyacu, mientras autoridades locales piden suspender su uso por 90 días ante el riesgo para cultivos y consumo humano

Contaminación en Huancayo: tras matar 2 millones de truchas, cianuro en río amenaza 90 hectáreas de palta de exportación

Gustavo Falaschi, campeón con Universitario en 1998, advierte los métodos de Héctor Cúper : “No había manera de terminar vivo un entrenamiento”

El exdefensor argentino trabajó de la mano del técnico en su etapa exitosa con Lanús. Enterado de su llegada a Ate enfatizó: “Es un maestro, garantiza el trabajo al máximo”

Gustavo Falaschi, campeón con Universitario en 1998, advierte los métodos de Héctor Cúper : “No había manera de terminar vivo un entrenamiento”

Carlos Alcántara se quiebra en vivo y emociona a todos con su sincera reflexión en 'Yo soy': "Uno sigue siendo el mismo"

Durante una presentación que tocó fibras sensibles, el querido actor peruano se dejó ver más vulnerable que nunca y compartió sus sentimientos tras afrontar una de las etapas más dolorosas de su vida personal

Carlos Alcántara se quiebra en vivo y emociona a todos con su sincera reflexión en 'Yo soy': "Uno sigue siendo el mismo"
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Óscar Arriola afirma que PNP tiene “tecnología superior” a la del prófugo Vladimir Cerrón: “Abimael Guzmán cayó tras 12 años”

Óscar Arriola afirma que PNP tiene “tecnología superior” a la del prófugo Vladimir Cerrón: “Abimael Guzmán cayó tras 12 años”

Poder Judicial rechaza recurso para dar salvoconducto a Betssy Chávez para viajar a México

PJ declara inadmisible demanda de Renzo Reggiardo para que el JNE convoque “elecciones complementarias”

Rubén Cano responde por vínculos con banda que cobraba cupos en Gamarra: “Es una venganza de las mafias”

ONPE al 99.789% EN VIVO: resultados oficiales de las Elecciones 2026 de Perú en la recta final

ENTRETENIMIENTO

Carlos Alcántara se quiebra en vivo y emociona a todos con su sincera reflexión en 'Yo soy': "Uno sigue siendo el mismo"

Carlos Alcántara se quiebra en vivo y emociona a todos con su sincera reflexión en 'Yo soy': "Uno sigue siendo el mismo"

Alessa Wichtel envía potente mensaje tras anunciar su separación de Aldo Corzo: “Que nadie apague tu brillo”

Director de ‘La Niña’ celebra éxito de la cinta peruana en Lima, Iquitos y Arequipa: “Ver las salas llenas es algo increíble”

Andrés Wiese preocupa a sus seguidores tras pedir ayuda por misteriosa enfermedad que afecta sus manos: “Duelen mucho”

Natalia Salas conmueve con sus deseos de vivir para ver crecer a su hijo: “¿Cómo te explico que no me voy a morir?”

DEPORTES

Gustavo Falaschi, campeón con Universitario en 1998, advierte los métodos de Héctor Cúper : “No había manera de terminar vivo un entrenamiento”

Gustavo Falaschi, campeón con Universitario en 1998, advierte los métodos de Héctor Cúper : “No había manera de terminar vivo un entrenamiento”

Nicolás Da Campo analizó el empate en Sport Boys vs Universitario: “Futbolísticamente, faltamos el respeto a los tricampeones”

Esteban Pavez recibe halagador comentario de Arturo Vidal tras anotar su primer gol con Alianza Lima

Los jugadores que no consideró Graham Potter en la convocatoria de Suecia para el Mundial 2026 y genera cuestionamientos al DT

Dirk Advocaat, quien renunció en febrero por asuntos familiares, volvería a la selección de Curazao a un mes del Mundial 2026