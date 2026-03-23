Perú

Candidato José Williams, de Avanza País, participa en la primera fecha del Debate Presidencial 2026 del JNE

El congresista es uno de los candidatos que será parte del arranque del ciclo de debates, donde confrontará ideas sobre seguridad y transparencia ante el electorado peruano y bajo estricta supervisión institucional

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José Williams es uno de
José Williams es uno de los candidatos presidenciales que participarán de la primera fecha del Debate Presidencial 2026. | Congreso

La atención política nacional se dirige hoy al Centro de Convenciones de Lima, donde desde las 20:00 horas se desarrolla la primera jornada del debate presidencial 2026 organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Entre los once candidatos convocados destaca José Daniel Williams Zapata, representante de Avanza País, quien participa en este evento clave de cara a las elecciones generales del 12 de abril.

El encuentro, transmitido en directo por TV Perú y JNE Media, marca el inicio de un ciclo de seis sesiones en las que los aspirantes al más alto cargo del Estado confrontarán sus propuestas bajo nuevas reglas de transparencia y equidad. Según el JNE, la participación presencial y exclusiva de los candidatos titulares, sin suplencias ni delegados, busca reforzar la responsabilidad directa ante la ciudadanía y garantizar la igualdad de condiciones en la exposición de planes de gobierno.

En la jornada de este lunes 23 de marzo, el expresidente del Congreso se integra al grupo de once postulantes seleccionados mediante sorteo para abrir el ciclo de debates. El formato, aprobado por el JNE y consensuado con las organizaciones políticas, prevé cuatro bloques temáticos.

El Jurado Nacional de Elecciones
El Jurado Nacional de Elecciones de Perú presenta el afiche oficial del Debate Presidencial 2026, destacando los retratos de los candidatos y los temas centrales a discutir: seguridad ciudadana e integridad pública.

El perfil de José Williams: experiencia y hoja de vida

José Daniel Williams Zapata nació el 9 de noviembre de 1951 en Lima. Su carrera militar es ampliamente reconocida, especialmente por su rol como comandante en la Operación Chavín de Huántar en 1997, una de las intervenciones de rescate de rehenes más emblemáticas de la historia reciente del país. Posteriormente, Williams se desempeñó como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en 2006, y más tarde dirigió el Centro de Altos Estudios Nacionales.

En el ámbito político, Williams fue elegido congresista por Avanza País en 2021, obteniendo 44.791 votos. Durante el periodo 2022-2023, asumió la presidencia del Parlamento, donde lideró debates legislativos sobre seguridad y defensa nacional. Su formación incluye un magíster en Desarrollo y Defensa Nacional por el CAEN y estudios de doctorado en Gobierno y Política Pública en la Universidad San Martín de Porres.

En la fórmula presidencial de Avanza País, Fernán Altuve y Adriana Tudela completan la terna, aportando experiencia jurídica y legislativa. El partido, identificado por la balanza como símbolo, se define como una fuerza de centro-derecha enfocada en la defensa de la institucionalidad democrática y la modernización del Estado.

Fernán Altuve, José Williams y
Fernán Altuve, José Williams y Adriana Tudela. Foto: composición/Andina/Congreso

¿Con quiénes debatirá José Williams en cada bloque?

En el desarrollo del debate, José Williams interactuará directamente con diferentes candidatos en cada bloque temático, conforme al sorteo realizado por el Jurado Nacional de Elecciones:

Primer bloque: Seguridad ciudadana y criminalidad

Williams compartirá grupo e intervenciones con Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde). Cada uno expondrá sus propuestas para enfrentar la criminalidad, en una dinámica que permite la confrontación directa y réplicas entre ellos.

Primer debate presidencial ya tiene
Primer debate presidencial ya tiene grupos: así quedaron los enfrentamientos entre postulantes. (Foto: JNE)

Segundo bloque: Preguntas ciudadanas

En esta etapa, todos los candidatos responderán de manera individual a preguntas ciudadanas sorteadas por el JNE. Williams tendrá un minuto para responder a la inquietud planteada, sin interacción grupal directa, pero en igualdad de condiciones ante la audiencia nacional.

Tercer bloque: Integridad pública y lucha contra la corrupción

El tercer bloque reagrupa a los candidatos. Aquí, José Williams debatirá con Alfonso López-Chau (Ahora Nación) y Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde), abordando propuestas y desafíos en materia de transparencia y ética pública. La dinámica mantiene la exposición individual seguida de réplicas entre los integrantes del grupo.

Elecciones 2026: estos son los
Elecciones 2026: estos son los “vs.” entre candidatos en el primer día de debate presidencial. (Foto: JNE)

Cuarto bloque: Mensaje final

En el segmento de cierre, cada candidato, incluido Williams, dispondrá de un minuto para dirigirse directamente a la ciudadanía, sin interacción ni debate, en un mensaje orientado a sintetizar su visión y prioridades.

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