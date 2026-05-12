Clima en Tarapoto: el estado del tiempo de mañana

El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima de Tarapoto, Perú, permite planificar actividades al aire libre, viajes y eventos en la ciudad. En sectores como la agricultura, la información meteorológica ayuda a anticipar precipitaciones o sequías, lo que facilita tomar decisiones para la producción.

En este contexto, el pronóstico del clima para este miércoles, 13 de mayo es:

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Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer.

La temperatura máxima esperada durante el día es de 31ºC mientras que la temperatura mínima alcance los 21ºC.

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Para los residentes y visitantes de Tarapoto, saber si habrá lluvias o altas temperaturas reduce riesgos de accidentes, problemas de salud o interrupciones en el transporte. Además, sectores como el turismo, la construcción y el comercio dependen de estas previsiones para organizar recursos y horarios de trabajo.

El clima de la ciudad de las palmeras

El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)

El mejor momento para visitar Tarapoto es durante la temporada seca, que se extiende de junio a septiembre. En estos meses, las lluvias disminuyen considerablemente y el clima se mantiene cálido, lo que facilita traslados y visitas a los principales atractivos turísticos de la región. Los caminos y rutas de acceso suelen permanecer en buen estado, lo que ayuda a programar excursiones y actividades al aire libre con mayor seguridad.

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Durante la temporada seca, las temperaturas permanecen elevadas, alcanzando entre los 28 y 33 grados Celsius. A pesar del calor, la menor frecuencia de precipitaciones reduce la humedad ambiental, lo que hace más llevaderas las jornadas de excursión o aventura. Este periodo resulta ideal para conocer cataratas, reservas naturales y comunidades cercanas, así como para disfrutar de la gastronomía regional en espacios abiertos.

La reducción de lluvias limita el riesgo de contratiempos asociados a crecidas de ríos o dificultades en el transporte local. Por esta razón, los servicios turísticos, como guías, hospedajes y actividades recreativas, suelen operar a plena capacidad y ofrecer una experiencia más completa. Estos factores convierten a la temporada seca en el periodo más recomendable para descubrir Tarapoto y sus alrededores.

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Tarapoto, el lado más turístico de Perú

Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)

Ubicada a 356 m s.n.m. entre los ríos Shilcayo y Cumbaza, la ciudad está rodeada de paisajes exuberantes que incluyen cascadas como Ahuashiyacu y Huacamaillo, la espectacular Laguna Azul con su parque acuático Yakupark y la Cordillera Escalera, un área de conservación ideal para caminatas y avistamiento de aves como el gallito de las rocas.

Estos sitios, accesibles por carretera o senderos, ofrecen experiencias de aventura como rafting, canotaje y expediciones nocturnas, atrayendo a viajeros que buscan naturaleza y adrenalina. Además, el clima tropical, especialmente en la temporada seca (junio a septiembre), facilita la exploración de estos atractivos.

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Más allá de su entorno natural, Tarapoto destaca por su riqueza cultural y su fusión de tradiciones indígenas, coloniales y mestizas, lo que enriquece la experiencia turística. La cercana ciudad de Lamas, a 22 km, ofrece una inmersión en la cultura quechua-lamista con su arquitectura única, festividades y el icónico castillo lamista.

En esta ciudad la Plaza de Armas y eventos como el Aniversario de Tarapoto (20 de agosto) y la Santísima Cruz de los Motilones (julio) celebran la herencia local con danzas, música y gastronomía. La Fábrica de Chocolate Orquídea permite a los visitantes conocer el proceso artesanal del cacao, mientras que el Centro Urku educa sobre la conservación de la fauna amazónica, como jaguares y guacamayos.

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