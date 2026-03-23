Perú

Candidato Álex Gonzales, del Partido Demócrata Verde, participa en la primera fecha del Debate Presidencial del JNE

El exalcalde de San Juan de Lurigancho compartirá escenario con 10 candidatos en una jornada clave para el electorado. La dinámica incluirá exposiciones, réplicas y preguntas ciudadanas

Guardar
Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

El debate presidencial 2026 organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) arranca este lunes 23 de marzo con la participación de 11 candidatos que buscan llegar a Palacio de Gobierno. La jornada se realiza en el Centro de Convenciones de Lima desde las 8:00 p.m. y será transmitida a nivel nacional, marcando un momento clave en la recta final hacia las Elecciones Generales 2026.

Entre los postulantes que abrirán esta primera fecha figura Álex Gonzales Castillo, representante del Partido Demócrata Verde, quien compartirá escenario con otros aspirantes en un formato diseñado para confrontar propuestas sobre temas sensibles como seguridad ciudadana, corrupción, economía y salud. El encuentro forma parte de una estrategia del JNE para promover el voto informado y generar contraste directo entre candidatos.

Álex Gonzáles: perfil, trayectoria y hoja de vida del candidato del Partido Demócrata Verde

Álex Gonzáles del Partido Demócrata
Álex Gonzáles del Partido Demócrata Verde. Foto: Andina

Álex Gonzales Castillo, candidato presidencial del Partido Demócrata Verde, nació el 24 de noviembre de 1961 en Lima. Su trayectoria política incluye experiencia en gestión pública, destacando su paso como alcalde de San Juan de Lurigancho durante el periodo 2019–2022, uno de los distritos más poblados del país.

En el ámbito académico, registra estudios universitarios en Administración de Empresas en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, aunque no concluidos. Además, cuenta con formación técnica como conciliador extrajudicial, certificada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lo que forma parte de su perfil vinculado a temas legales y resolución de conflictos.

A nivel institucional, ha ocupado cargos en organismos públicos como el Consejo Directivo de INVERMET entre 2019 y 2022, así como en el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) entre 2001 y 2007. También ha estado vinculado a espacios de pensamiento y formación, como el Instituto de Ecología Política Alternativa Verde y el Instituto de Estudios Jurídicos Derectum.

En el plano partidario, Gonzales es fundador y presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Demócrata Verde, cargo que ejerce desde 2021. Su candidatura se sustenta en el plan de gobierno denominado “Plan Verde al 2030”, que propone ejes como desarrollo sostenible, seguridad ciudadana, fortalecimiento de los servicios de salud y educación, así como la lucha contra la pobreza bajo un enfoque de economía social de mercado.

Según su declaración jurada correspondiente al 2024, reportó ingresos por S/ 36,000 provenientes del sector privado. Asimismo, declaró la propiedad de dos inmuebles: uno ubicado en San Isidro valorizado en S/ 330,000 y otro en San Juan de Lurigancho con un valor de S/ 231,000. No registra vehículos a su nombre.

Debate presidencial 2026: candidatos, bloques temáticos y cómo será la jornada del 23 de marzo

El Jurado Nacional de Elecciones
El Jurado Nacional de Elecciones de Perú presenta el afiche oficial del Debate Presidencial 2026, destacando los retratos de los candidatos y los temas centrales a discutir: seguridad ciudadana e integridad pública.

El debate presidencial del JNE se desarrolla bajo un formato estructurado en cuatro bloques temáticos, con intervenciones, réplicas y participación ciudadana. Para esta primera jornada del 23 de marzo, los candidatos fueron agrupados por sorteo, lo que definió tanto el orden de intervención como los cruces entre postulantes.

Candidatos que participan hoy en el debate

En esta primera fecha intervienen:

  • María Soledad Pérez Tello (Primero la Gente)
  • José Luna (Podemos Perú)
  • Alfonso López-Chau (Ahora Nación)
  • Yonhy Lescano (Cooperación Popular)
  • Carlos Álvarez (País Para Todos)
  • Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021)
  • Wolfgang Grozo (Integridad Democrática)
  • César Acuña (Alianza para el Progreso)
  • José Williams (Avanza País)
  • Rafael López Aliaga (Renovación Popular)
  • Álex Gonzáles (Partido Demócrata Verde)

Ejes y dinámica del debate

Once candidatos presidenciales se presentan
Once candidatos presidenciales se presentan en un debate oficial del JNE en Perú, marcando un momento clave previo a las elecciones de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer bloque estará enfocado en seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, uno de los temas más sensibles para el electorado. Cada candidato tendrá un minuto inicial de exposición y luego participará en rondas de réplica de hasta dos minutos y medio.

En este segmento, Gonzáles integrará el grupo junto a:

  • José Williams
  • Rafael López Aliaga

El segundo bloque incluirá preguntas ciudadanas seleccionadas por el JNE, abordando temas como salud, economía y servicios públicos. En este tramo, cada postulante contará con un minuto para responder.

El orden de intervención en esta parte será el siguiente:

  1. Alfonso López-Chau
  2. Rafael López Aliaga
  3. Yonhy Lescano
  4. César Acuña
  5. Álex Gonzáles
  6. María Soledad Pérez Tello
  7. José Williams
  8. Fernando Olivera
  9. Carlos Álvarez
  10. José Luna
  11. Wolfgang Grozo

El tercer bloque retomará el formato de exposición y réplica, esta vez centrado en integridad pública y lucha contra la corrupción. Gonzáles compartirá grupo con:

  • Alfonso López-Chau
  • José Williams

Finalmente, el debate cerrará con un mensaje final de un minuto por candidato. En este último tramo, el orden será:

  • Wolfgang Grozo
  • César Acuña
  • Carlos Álvarez
  • Álex Gonzáles
  • María Soledad Pérez Tello
  • Fernando Olivera
  • José Williams
  • José Luna
  • Yonhy Lescano
  • Alfonso López-Chau
  • Rafael López Aliaga

La jornada será moderada por los periodistas Fernando Carvalho y Claudia Chiroque, en un evento que forma parte de un calendario más amplio que incluye nuevas fechas de debate entre el 24 y 25 de marzo, así como una segunda ronda programada para fines de mes.

Temas Relacionados

Debate presidencial 2026Elecciones 2026Elecciones Perú 2026peru-politicaAlex GonzalesPartido Demócrata VerdePartido Verde

Más Noticias

Debate presidencial 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto, temas, bloques y los 11 candidatos que están este 23 de marzo

La primera jornada reunirá esta noche a once candidatos en el Centro de Convenciones de Lima. El evento, que inicia a las 20:00 y será transmitido por televisión abierta, marcará el inicio de seis sesiones que buscan garantizar transparencia y equidad en la exposición de propuestas a menos de tres semanas de los comicios generales

Debate presidencial 2026 EN VIVO

Rafael López Aliaga afirma sin pruebas que habrá un “tremendo fraude” electoral y tilda a la ONPE de “porquería”

El líder de Renovación Popular arremetió contra el organismo electoral tras conocer una encuesta que lo ubica en empate técnico con Keiko Fujimori de cara a las elecciones generales del 12 de abril

Rafael López Aliaga afirma sin

Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, 23 de marzo

Además del valor promedio de los carburantes en la capital peruana, ve los precios más bajos

Consulta en este link el

Madre de la hija de Said Palao rompe su silencio y critica a 'La Manada' por burlas luego del ampay: "No alimentaré el morbo"

A través de sus redes sociales, la influencer se negó a opinar públicamente sobre la actitud de su expareja y recalcó la importancia de proteger a su hija de la exposición mediática actual

Madre de la hija de

Candidato Fernando Olivera, de Frente de la Esperanza, participa en la primera fecha del Debate Presidencial del JNE

La intervención de Olivera será parte de un ciclo de debates promovido por la autoridad electoral, donde los postulantes darán a conocer enfoques sobre seguridad, transparencia y otros asuntos definidos para el proceso comicial

Candidato Fernando Olivera, de Frente
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate presidencial 2026 EN VIVO

Debate presidencial 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto, temas, bloques y los 11 candidatos que están este 23 de marzo

Rafael López Aliaga afirma sin pruebas que habrá un “tremendo fraude” electoral y tilda a la ONPE de “porquería”

Candidato Fernando Olivera, de Frente de la Esperanza, participa en la primera fecha del Debate Presidencial del JNE

Debate presidencial 2026: grupos, versus, y tercios entre candidatos en la primera fecha rumbo a las Elecciones 2026

Debate presidencial 2026 del JNE: Carlos Álvarez de País Para Todos participa en la primera jornada de hoy, lunes 23 de marzo

ENTRETENIMIENTO

Madre de la hija de

Madre de la hija de Said Palao rompe su silencio y critica a 'La Manada' por burlas luego del ampay: "No alimentaré el morbo"

Celine Aguirre pide disculpas tras causar indignación por comentarios racistas en 'La Granja VIP': “Mis palabras fueron inapropiadas"

Zein cuestiona a streamers que se unieron a campañas políticas: “Nadie te va a creer que no te han pagado”

Youtuber iOA descubrió que fue amante sin saberlo de un futbolista que tenía pareja: “Me usa y desecha como cualquier cosa”

Emil reaparece tras reencuentro de Luciana Fuster con Flavia Laos y lanza nuevo EP “Round 2: Fue culpa del verano”

DEPORTES

Facundo Morando despeja las dudas

Facundo Morando despeja las dudas acerca de su continuidad: “Mi prioridad es Alianza Lima, tengo contrato”

Javier Rabanal confía que ante Alianza Lima “es el momento para que Universitario dé un golpe y recupere el control de su destino”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos tras la fecha 8 del Torneo Apertura

Erick Noriega, sondeado por el Atlanta United de la MLS: Gremio establece un monto millonario para iniciar contactos

Programación del repechaje de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026: partidos, horarios y canal TV en Perú