Candidato Álex Gonzales, del Partido Demócrata Verde, participa en la primera fecha del Debate Presidencial del JNE

Composición: Infobae Perú

El debate presidencial 2026 organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) arranca este lunes 23 de marzo con la participación de 11 candidatos que buscan llegar a Palacio de Gobierno. La jornada se realiza en el Centro de Convenciones de Lima desde las 8:00 p.m. y será transmitida a nivel nacional, marcando un momento clave en la recta final hacia las Elecciones Generales 2026.

Entre los postulantes que abrirán esta primera fecha figura Álex Gonzales Castillo, representante del Partido Demócrata Verde, quien compartirá escenario con otros aspirantes en un formato diseñado para confrontar propuestas sobre temas sensibles como seguridad ciudadana, corrupción, economía y salud. El encuentro forma parte de una estrategia del JNE para promover el voto informado y generar contraste directo entre candidatos.

Álex Gonzáles: perfil, trayectoria y hoja de vida del candidato del Partido Demócrata Verde

Álex Gonzáles del Partido Demócrata Verde. Foto: Andina

Álex Gonzales Castillo, candidato presidencial del Partido Demócrata Verde, nació el 24 de noviembre de 1961 en Lima. Su trayectoria política incluye experiencia en gestión pública, destacando su paso como alcalde de San Juan de Lurigancho durante el periodo 2019–2022, uno de los distritos más poblados del país.

En el ámbito académico, registra estudios universitarios en Administración de Empresas en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, aunque no concluidos. Además, cuenta con formación técnica como conciliador extrajudicial, certificada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lo que forma parte de su perfil vinculado a temas legales y resolución de conflictos.

A nivel institucional, ha ocupado cargos en organismos públicos como el Consejo Directivo de INVERMET entre 2019 y 2022, así como en el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) entre 2001 y 2007. También ha estado vinculado a espacios de pensamiento y formación, como el Instituto de Ecología Política Alternativa Verde y el Instituto de Estudios Jurídicos Derectum.

En el plano partidario, Gonzales es fundador y presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Demócrata Verde, cargo que ejerce desde 2021. Su candidatura se sustenta en el plan de gobierno denominado “Plan Verde al 2030”, que propone ejes como desarrollo sostenible, seguridad ciudadana, fortalecimiento de los servicios de salud y educación, así como la lucha contra la pobreza bajo un enfoque de economía social de mercado.

Según su declaración jurada correspondiente al 2024, reportó ingresos por S/ 36,000 provenientes del sector privado. Asimismo, declaró la propiedad de dos inmuebles: uno ubicado en San Isidro valorizado en S/ 330,000 y otro en San Juan de Lurigancho con un valor de S/ 231,000. No registra vehículos a su nombre.

Debate presidencial 2026: candidatos, bloques temáticos y cómo será la jornada del 23 de marzo

El Jurado Nacional de Elecciones de Perú presenta el afiche oficial del Debate Presidencial 2026, destacando los retratos de los candidatos y los temas centrales a discutir: seguridad ciudadana e integridad pública.

El debate presidencial del JNE se desarrolla bajo un formato estructurado en cuatro bloques temáticos, con intervenciones, réplicas y participación ciudadana. Para esta primera jornada del 23 de marzo, los candidatos fueron agrupados por sorteo, lo que definió tanto el orden de intervención como los cruces entre postulantes.

Candidatos que participan hoy en el debate

En esta primera fecha intervienen:

María Soledad Pérez Tello (Primero la Gente)

José Luna (Podemos Perú)

Alfonso López-Chau (Ahora Nación)

Yonhy Lescano (Cooperación Popular)

Carlos Álvarez (País Para Todos)

Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021)

Wolfgang Grozo (Integridad Democrática)

César Acuña (Alianza para el Progreso)

José Williams (Avanza País)

Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

Álex Gonzáles (Partido Demócrata Verde)

Ejes y dinámica del debate

Once candidatos presidenciales se presentan en un debate oficial del JNE en Perú, marcando un momento clave previo a las elecciones de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer bloque estará enfocado en seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, uno de los temas más sensibles para el electorado. Cada candidato tendrá un minuto inicial de exposición y luego participará en rondas de réplica de hasta dos minutos y medio.

En este segmento, Gonzáles integrará el grupo junto a:

José Williams

Rafael López Aliaga

El segundo bloque incluirá preguntas ciudadanas seleccionadas por el JNE, abordando temas como salud, economía y servicios públicos. En este tramo, cada postulante contará con un minuto para responder.

El orden de intervención en esta parte será el siguiente:

Alfonso López-Chau Rafael López Aliaga Yonhy Lescano César Acuña Álex Gonzáles María Soledad Pérez Tello José Williams Fernando Olivera Carlos Álvarez José Luna Wolfgang Grozo

El tercer bloque retomará el formato de exposición y réplica, esta vez centrado en integridad pública y lucha contra la corrupción. Gonzáles compartirá grupo con:

Alfonso López-Chau

José Williams

Finalmente, el debate cerrará con un mensaje final de un minuto por candidato. En este último tramo, el orden será:

Wolfgang Grozo

César Acuña

Carlos Álvarez

Álex Gonzáles

María Soledad Pérez Tello

Fernando Olivera

José Williams

José Luna

Yonhy Lescano

Alfonso López-Chau

Rafael López Aliaga

La jornada será moderada por los periodistas Fernando Carvalho y Claudia Chiroque, en un evento que forma parte de un calendario más amplio que incluye nuevas fechas de debate entre el 24 y 25 de marzo, así como una segunda ronda programada para fines de mes.