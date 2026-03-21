MINSA emite alerta epidemiológica por aumento de riesgo de leptospirosis ante lluvias intensas en 24 regiones del país

Segunda muerte por leptospirosis en Tumbes eleva alerta sanitaria: reportan 84 casos y fallas en servicios básicos en la región. (Composición: Infobae)

El Ministerio de Salud (MINSA), a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), emitió la Alerta Epidemiológica N.° AE–CDC N.° 004–2026 ante el incremento del riesgo de leptospirosis asociado a las lluvias intensas registradas en diversas regiones del país. La medida está dirigida a establecimientos de salud públicos, privados y mixtos de 24 regiones, con el objetivo de fortalecer la vigilancia epidemiológica, la detección temprana de casos y la respuesta sanitaria inmediata en las zonas afectadas.

La alerta se emite en un contexto de intensas precipitaciones pluviales y eventos asociados al Fenómeno El Niño Costero, que han generado inundaciones, crecidas de ríos y activación de quebradas en distintas zonas del territorio nacional. Estas condiciones han motivado la declaratoria de estado de emergencia en múltiples distritos de los departamentos de Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, La Libertad, Piura, Lima, Loreto, Ucayali, entre otros.

El brote de la infección, relacionado con la presencia de roedores y agua acumulada, motiva acciones preventivas urgentes para evitar complicaciones en la salud de la población| Andina

Contexto epidemiológico y características de la enfermedad

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica causada por bacterias del género Leptospira, transmitida principalmente por el contacto con agua o suelo contaminado con orina de animales infectados, especialmente roedores. Según el MINSA, la bacteria puede sobrevivir en ambientes húmedos y aguas estancadas, lo que incrementa su propagación durante temporadas de lluvias intensas e inundaciones.

El cuadro clínico de la enfermedad es variable y puede ir desde síntomas leves hasta formas graves con compromiso multiorgánico, como insuficiencia renal, hepática o hemorragia pulmonar. Esta variabilidad, sumada a su similitud con otras enfermedades febriles, dificulta su diagnóstico oportuno. Además, factores como el cambio climático, la urbanización desordenada y el déficit de saneamiento básico incrementan el riesgo de transmisión en diversas zonas del país.

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Situación actual de casos y factores de riesgo

De acuerdo con el reporte del CDC-MINSA, hasta la semana epidemiológica 10 del 2026 se han notificado 1.045 casos de leptospirosis en el Perú, incluyendo cinco fallecimientos, de los cuales tres fueron confirmados y dos se encuentran en investigación. Aunque se registra una reducción del 55 % en comparación con el promedio de los últimos tres años, las defunciones evidencian la persistencia del riesgo de formas graves de la enfermedad.

El incremento de lluvias, inundaciones y la exposición de la población a aguas contaminadas continúan siendo los principales factores de riesgo. Asimismo, la presencia de roedores, la falta de acceso a agua segura, el manejo inadecuado de residuos sólidos y las condiciones de vulnerabilidad social en varias regiones del país agravan el escenario epidemiológico.

Ministerio de Salud - MINSA

Medidas de vigilancia y diagnóstico oportuno

Ante este panorama, el MINSA ha dispuesto el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en todos los establecimientos de salud, con énfasis en la notificación inmediata de casos sospechosos y confirmados. Las direcciones regionales de salud (DIRESA) y gerencias regionales (GERESA) deberán realizar la investigación epidemiológica en un plazo no mayor de 48 horas y activar equipos de respuesta rápida ante posibles brotes.

Asimismo, se ha dispuesto el monitoreo permanente de síndromes febriles y la identificación de incrementos inusuales de casos, así como la capacitación del personal de salud en la detección clínica de la enfermedad. A nivel de laboratorio, se establece el uso de pruebas como ELISA IgM, PCR y MAT, además del traslado oportuno de muestras bajo cadena de frío para su análisis.

Se reportan decenas de contagios entre confirmados y probables, con cifras que varían según los reportes oficiales recientes. (Composición: Infobae)

Atención médica y fortalecimiento del sistema de salud

El documento también enfatiza la importancia del diagnóstico clínico precoz y el inicio inmediato del tratamiento antibiótico sin esperar la confirmación de laboratorio. Los establecimientos de salud deberán identificar signos de alarma como ictericia, hemorragias, dificultad respiratoria o compromiso renal, que requieren atención hospitalaria especializada.

Asimismo, el MINSA dispone el fortalecimiento de los servicios de salud para garantizar la disponibilidad de personal capacitado, equipos de protección personal (EPP), medicamentos y capacidad hospitalaria. También se deben establecer flujos de referencia y contrarreferencia para asegurar la atención oportuna de casos moderados y graves.

Brote de leptospirosis en el norte deja una víctima y decenas de contagios en evaluación. (Foto: Difusión)

Prevención comunitaria y salud ambiental

En el ámbito de salud ambiental, se han dispuesto acciones para asegurar la calidad del agua de consumo humano mediante procesos de desinfección y control de cloro residual. También se reforzará la vigilancia en mercados, centros de acopio y almacenamiento de alimentos para evitar su contaminación, así como el control de roedores en zonas de riesgo.

A nivel comunitario, se recomienda evitar el contacto con aguas estancadas o inundadas, utilizar equipos de protección como botas y guantes, consumir agua segura y mantener una adecuada higiene personal. Además, se promueve la eliminación de criaderos de roedores mediante la adecuada gestión de residuos sólidos.

This scanning electron microscopic (SEM) image reveals some of the ultrastructural features exhibited by two, spiral-shaped, Leptospira interrogans, strain-RGA bacteria. These two spirochetes were bound to a 0.2 µm filter. Strain RGA was isolated in 1915, by Uhlenhuth and Fromme, from the blood of a soldier in Belgium. High Resolution: Click here for hi-resolution image (10.87 MB) Content Providers(s): CDC/ Rob Weyant, PhD, MS

Comunicación del riesgo y monitoreo de la alerta

Finalmente, la Oficina General de Comunicaciones del MINSA implementará campañas informativas para difundir medidas preventivas y reducir la propagación de desinformación. Estas acciones incluirán mensajes en medios tradicionales y digitales, así como la articulación con plataformas de atención como la línea 113.

El MINSA y las direcciones regionales de salud deberán monitorear de manera constante la implementación de la alerta epidemiológica, emitiendo reportes periódicos sobre el cumplimiento de las medidas. La alerta está dirigida a todos los niveles del sistema de salud, incluyendo EsSalud, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el sector privado, con el objetivo de reforzar la respuesta sanitaria en todo el país.