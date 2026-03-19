Minsa lanza advertencia sobre leptospirosis: los síntomas que no debes ignorar tras incremento de casos

La advertencia sanitaria surge en un contexto donde la presencia de aguas estancadas, acumulación de residuos y proliferación de roedores elevan el riesgo de exposición. // Video: Canal N

El Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta informativa tras el incremento de casos de leptospirosis en Perú, una enfermedad que ya ha dejado víctimas y mantiene bajo vigilancia a varias regiones del norte, como Tumbes. La entidad detalló cómo se transmite esta infección, cuáles son sus síntomas y qué medidas deben adoptar los ciudadanos para evitar el contagio, especialmente en medio de la temporada de lluvias.

La advertencia sanitaria surge en un contexto donde la presencia de aguas estancadas, acumulación de residuos y proliferación de roedores elevan el riesgo de exposición. Especialistas del sector Salud indicaron que la leptospirosis puede confundirse con otros males comunes, por lo que identificar los signos a tiempo y acudir a un centro médico resulta clave para evitar complicaciones.

¿Cómo se transmite la leptospirosis y por qué aumenta en época de lluvias?

Brote de leptospirosis en el norte deja una víctima y decenas de contagios en evaluación. (Foto: Difusión)

De acuerdo con el Minsa, la leptospirosis es una enfermedad causada por una bacteria del género Leptospira, que se transmite principalmente a través de la orina de animales infectados, en especial roedores. Sin embargo, también puede estar presente en perros, gatos y ganado.

El contagio ocurre cuando una persona entra en contacto directo con agua o suelo contaminado, lo que suele ser más frecuente durante las lluvias. En estas condiciones, se forman charcos, acequias o acumulaciones de agua donde la bacteria puede sobrevivir y propagarse con facilidad.

Especialistas explican que el ingreso del microorganismo al cuerpo puede darse a través de la piel —incluso si presenta pequeñas lesiones— o mediante mucosas como ojos, nariz o boca. Esta forma indirecta de transmisión es considerada la más común, sobre todo en zonas con deficiente sistema de drenaje o acumulación de residuos sólidos.

Además, la evidencia internacional, como la difundida por la Organización Panamericana de la Salud, indica que se trata de una enfermedad zoonótica con potencial epidémico, lo que significa que puede generar brotes en contextos específicos, como inundaciones o crisis sanitarias.

En el caso de Tumbes, las autoridades han identificado factores de riesgo como el colapso del sistema de desagüe, la acumulación de basura y la presencia de aguas estancadas, lo que ha favorecido la proliferación de la bacteria y el aumento de casos confirmados.

Síntomas, complicaciones y medidas para evitar el contagio

This scanning electron microscopic (SEM) image reveals some of the ultrastructural features exhibited by two, spiral-shaped, Leptospira interrogans, strain-RGA bacteria. These two spirochetes were bound to a 0.2 µm filter. Strain RGA was isolated in 1915, by Uhlenhuth and Fromme, from the blood of a soldier in Belgium. High Resolution: Click here for hi-resolution image (10.87 MB) Content Providers(s): CDC/ Rob Weyant, PhD, MS

Uno de los principales retos frente a la leptospirosis es que sus síntomas iniciales pueden confundirse fácilmente con otras enfermedades infecciosas. Entre los más frecuentes se encuentran:

Fiebre alta

Dolor de cabeza intenso

Dolor muscular , especialmente en las piernas

Malestar general

Especialistas del Minsa advierten que estos signos pueden aparecer entre los 5 y 14 días posteriores a la exposición, aunque el periodo de incubación puede variar. Por ello, es fundamental informar al personal de salud si se ha tenido contacto reciente con aguas contaminadas o animales, ya que este dato puede ser clave para un diagnóstico oportuno.

En casos más avanzados, la enfermedad puede generar complicaciones graves, como falla renal, afecciones hepáticas, hemorragias o compromiso pulmonar. Estas formas severas, como el síndrome de Weil, pueden poner en riesgo la vida si no se recibe tratamiento a tiempo.

Frente a este escenario, las autoridades sanitarias han reforzado una serie de recomendaciones para prevenir el contagio:

Evitar el contacto con agua estancada o potencialmente contaminada

No caminar descalzo en zonas de riesgo

Lavarse las manos de forma frecuente

Lavar correctamente los alimentos antes de consumirlos

Mantener limpios los espacios para evitar la presencia de roedores

Asimismo, el Minsa enfatiza que ante la aparición de síntomas no se debe recurrir a la automedicación. La atención médica oportuna permite iniciar tratamiento con antibióticos y reducir el riesgo de complicaciones.

En paralelo, equipos de salud vienen ejecutando acciones en zonas afectadas, como campañas de control de roedores, eliminación de focos infecciosos y fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica. Estas intervenciones buscan contener la propagación de la enfermedad y reducir el impacto en las poblaciones más vulnerables, especialmente niños y personas expuestas a entornos contaminados.