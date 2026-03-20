Perú

Leptospirosis en Perú: todo lo que debes saber de la enfermedad infecciosa que causó tres muertes

Ante el aumento de casos, el Ministerio de Salud insta a seguir las recomendaciones sanitarias y evitar factores de riesgo para frenar la propagación

Guardar
El brote de la infección,
El brote de la infección, relacionado con la presencia de roedores y agua acumulada, motiva acciones preventivas urgentes para evitar complicaciones en la salud de la población| Andina

La leptospirosis ha registrado 841 casos notificados a nivel nacional en Perú hasta la semana epidemiológica 9 de 2026, de acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa). Esta enfermedad bacteriana, que afecta principalmente a zonas expuestas a lluvias e inundaciones, ha generado preocupación en regiones como Loreto, Madre de Dios, Tumbes, Ucayali, San Martín, Amazonas, Ayacucho, Huánuco y Cusco, donde se reporta la mayor incidencia.

El Minsa confirmó tres personas fallecidas como consecuencia de la infección.

¿Qué es la leptospirosis y dónde está ubicada?

La leptospirosis es una zoonosis causada por la bacteria Leptospira, un microorganismo que se encuentra en la orina de animales infectados, principalmente roedores, de acuerdo con la información de Andina. El contagio ocurre cuando las personas tienen contacto con agua o suelos contaminados, especialmente en contextos de lluvias intensas que favorecen la acumulación de agua.

Alerta por leptospirosis: qué es,
Alerta por leptospirosis: qué es, cuáles son los síntomas y qué tratamientos existen|Foto: Andina

El Minsa precisó que la transmisión se produce a través de heridas abiertas o por contacto con mucosas, como ojos, nariz y boca al exponerse a ambientes contaminados.

¿Cuáles son los síntomas de la leptospirosis?

Según informó el Ministerio de Salud, los síntomas iniciales pueden ser confundidos con otras infecciones, pero existen signos de alerta como fiebre, dolor muscular intenso en la espalda baja y piernas, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea y enrojecimiento ocular. El Minsa advirtió que la enfermedad puede agravarse si no se recibe tratamiento oportuno.

La historia de la leptospira se remonta a 1907, cuando fue observada por primera vez en el tejido renal de un paciente entonces diagnosticado con fiebre amarilla.

Precauciones y recomendaciones

Para reducir el riesgo de contagio, el Ministerio de Salud recomendó a la población evitar el contacto con agua estancada o zonas inundadas. En caso de tener que transitar por estos espacios, se aconseja usar botas de jebe.

La institución también pidió lavar las manos de forma frecuente, almacenar y lavar los alimentos correctamente y consumir siempre agua hervida. Ante la aparición de síntomas compatibles, las autoridades sanitarias exhortaron a no automedicarse y acudir al establecimiento de salud más cercano para recibir atención médica.

Las cifras oficiales reportadas por el Ministerio de Salud señalan que el 60% de los casos notificados son probables y el 40% confirmados en laboratorio.

Brote de leptospirosis en el
Brote de leptospirosis en el norte deja una víctima y decenas de contagios en evaluación. (Foto: Difusión)

¿Los animales se pueden contagiar?

Cuando las condiciones ambientales facilitan la diseminación de la bacteria. El Minsa resaltó la importancia de la vigilancia epidemiológica y la adopción de medidas de prevención, tanto en comunidades humanas como en mascotas, ya que los animales domésticos también pueden verse afectados.

¿Cómo se trata la leptospirosis?

El tratamiento de la leptospirosis varía según el estado de salud del paciente. En la etapa inicial, se recomienda el uso de antibióticos como la penicilina o las tetraciclinas para frenar el avance de la infección. Cuando la enfermedad se presenta con mayor gravedad, el personal de salud debe asegurar la hidratación del paciente y reponer los líquidos y sales que el organismo pierde durante el cuadro.

Aunque la mayoría de las personas se recupera sin complicaciones, existen casos en los que la leptospirosis puede afectar órganos vitales, especialmente los riñones y el hígado. Por ello, es necesario vigilar de cerca la presión arterial y los signos vitales de quienes reciben atención médica.

Temas Relacionados

peru-noticiasMinsaLeptospirosisLeptospirosis en PerúMinisterio de Salud

Más Noticias

CAS con ‘grati’ y CTS en la recta final: La fecha límite para que el Ejecutivo la promulgue

El Congreso firmó la autógrafa de la Ley que dará nuevos beneficios a cerca de 350 mil trabajadores CAS y ya llegará a manos de Balcázar

CAS con ‘grati’ y CTS

Chuck Norris: ‘Walker, Texas Ranger’, la serie de culto que marcó generaciones en Perú y que aún se sigue transmitiendo en la TV

La muerte de la leyenda del cine de acción y las artes marciales, causó conmoción en Perú, donde generaciones crecieron admirando sus películas y series. Su familia confirmó que el actor falleció en Hawái rodeado de sus seres queridos

Chuck Norris: ‘Walker, Texas Ranger’,

Perú ocupa el puesto 72 en el ranking mundial de felicidad: cómo se explica su posición y qué dicen los datos

Con un puntaje promedio de 5,974, Perú ocupa el puesto 72 en el ranking global de felicidad, según el reporte elaborado por expertos en bienestar y políticas públicas internacionales

Perú ocupa el puesto 72

Partidos de hoy, viernes 20 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Se vienen duelos emocionantes en el mundo deportivo: ADT y Melgar abrirán la octava jornada, FC Cajamarca visitará a Cienciano, Manchester United hará lo suyo en la Premier League, y mucho más

Partidos de hoy, viernes 20

José María Balcázar reconoce vínculo con Vladimir Cerrón: “Tengo una amistad con él”

El jefe de Estado reconoce su vínculo con el líder prófugo, señala que su presencia en el partido fue por invitación y plantea la necesidad de actualizar los lineamientos políticos

José María Balcázar reconoce vínculo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José María Balcázar reconoce vínculo

José María Balcázar reconoce vínculo con Vladimir Cerrón: “Tengo una amistad con él”

José María Balcázar: “Si hay que removerlo (al ministro Ángelo Alfaro), vamos a tener que hacerlo”

Puno tendrá una nueva universidad nacional: dictamen fue aprobado en el Congreso

Revelan chats donde el ministro Ángelo Alfaro amenazaría a mujer que lo acusa de violación sexual

José Domingo Pérez contraataca: acusa a la JNJ de usar datos falsos y anuncia denuncia constitucional

ENTRETENIMIENTO

Chuck Norris: ‘Walker, Texas Ranger’,

Chuck Norris: ‘Walker, Texas Ranger’, la serie de culto que marcó generaciones en Perú y que aún se sigue transmitiendo en en la TV

Murió Chuck Norris a los 85 años: conmoción en Perú por el fallecimiento del protagonista de ‘Walker, Texas Ranger’

Amador ‘Chebo’ Ballumbrosio se pronuncia tras ser atropellado en Chorrillos: “Gracias por el apoyo”

Ampay completo: Mario Irivarren, Said Palao, Patricio Parodi y ‘Francho’ protagonizan desenfrenada juerga en yate en Argentina

¿Quién es Francho Sierralta, el empresario que le fue infiel a su esposa al irse de despedida de soltero con Mario Irivarren y Said Palao?

DEPORTES

Partidos de hoy, viernes 20

Partidos de hoy, viernes 20 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Resultados de la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos

Franco Velazco reveló fecha del duelo entre Universitario vs Alianza Lima: día del clásico previo al debut en Copa Libertadores 2026

Así quedaron los grupos de la Copa Libertadores 2026 luego del sorteo en Conmebol

Javier Rabanal quedó habilitado: Comisión de Apelaciones revocó sanción y dirigirá en Universitario vs Comerciantes Unidos