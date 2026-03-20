Leptospirosis en Perú: todo lo que debes saber de la enfermedad infecciosa que causó tres muertes

El brote de la infección, relacionado con la presencia de roedores y agua acumulada, motiva acciones preventivas urgentes para evitar complicaciones en la salud de la población| Andina

La leptospirosis ha registrado 841 casos notificados a nivel nacional en Perú hasta la semana epidemiológica 9 de 2026, de acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa). Esta enfermedad bacteriana, que afecta principalmente a zonas expuestas a lluvias e inundaciones, ha generado preocupación en regiones como Loreto, Madre de Dios, Tumbes, Ucayali, San Martín, Amazonas, Ayacucho, Huánuco y Cusco, donde se reporta la mayor incidencia.

El Minsa confirmó tres personas fallecidas como consecuencia de la infección.

¿Qué es la leptospirosis y dónde está ubicada?

La leptospirosis es una zoonosis causada por la bacteria Leptospira, un microorganismo que se encuentra en la orina de animales infectados, principalmente roedores, de acuerdo con la información de Andina. El contagio ocurre cuando las personas tienen contacto con agua o suelos contaminados, especialmente en contextos de lluvias intensas que favorecen la acumulación de agua.

Alerta por leptospirosis: qué es, cuáles son los síntomas y qué tratamientos existen|Foto: Andina

El Minsa precisó que la transmisión se produce a través de heridas abiertas o por contacto con mucosas, como ojos, nariz y boca al exponerse a ambientes contaminados.

¿Cuáles son los síntomas de la leptospirosis?

Según informó el Ministerio de Salud, los síntomas iniciales pueden ser confundidos con otras infecciones, pero existen signos de alerta como fiebre, dolor muscular intenso en la espalda baja y piernas, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea y enrojecimiento ocular. El Minsa advirtió que la enfermedad puede agravarse si no se recibe tratamiento oportuno.

La historia de la leptospira se remonta a 1907, cuando fue observada por primera vez en el tejido renal de un paciente entonces diagnosticado con fiebre amarilla.

Precauciones y recomendaciones

Para reducir el riesgo de contagio, el Ministerio de Salud recomendó a la población evitar el contacto con agua estancada o zonas inundadas. En caso de tener que transitar por estos espacios, se aconseja usar botas de jebe.

La institución también pidió lavar las manos de forma frecuente, almacenar y lavar los alimentos correctamente y consumir siempre agua hervida. Ante la aparición de síntomas compatibles, las autoridades sanitarias exhortaron a no automedicarse y acudir al establecimiento de salud más cercano para recibir atención médica.

Las cifras oficiales reportadas por el Ministerio de Salud señalan que el 60% de los casos notificados son probables y el 40% confirmados en laboratorio.

Brote de leptospirosis en el norte deja una víctima y decenas de contagios en evaluación. (Foto: Difusión)

¿Los animales se pueden contagiar?

Cuando las condiciones ambientales facilitan la diseminación de la bacteria. El Minsa resaltó la importancia de la vigilancia epidemiológica y la adopción de medidas de prevención, tanto en comunidades humanas como en mascotas, ya que los animales domésticos también pueden verse afectados.

¿Cómo se trata la leptospirosis?

El tratamiento de la leptospirosis varía según el estado de salud del paciente. En la etapa inicial, se recomienda el uso de antibióticos como la penicilina o las tetraciclinas para frenar el avance de la infección. Cuando la enfermedad se presenta con mayor gravedad, el personal de salud debe asegurar la hidratación del paciente y reponer los líquidos y sales que el organismo pierde durante el cuadro.

Aunque la mayoría de las personas se recupera sin complicaciones, existen casos en los que la leptospirosis puede afectar órganos vitales, especialmente los riñones y el hígado. Por ello, es necesario vigilar de cerca la presión arterial y los signos vitales de quienes reciben atención médica.