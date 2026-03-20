Perú

Alerta por muertes con leptospirosis en Perú: ¿Quiénes son más vulnerables al contagio y qué hace el Minsa al respecto?

El Ministerio de Salud confirma tres fallecidos y más de mil casos en lo que va del año, mientras intensifica operativos y campañas para contener el avance de la enfermedad, que afecta sobre todo a poblaciones expuestas a lluvias e inundaciones

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Alerta por leptospirosis en Perú.
Alerta por leptospirosis en Perú. Foto: Andina

La leptospirosis encendió las alertas sanitarias en Perú, con el registro oficial de tres muertes y más de mil casos en lo que va de 2026, según confirmó el Ministerio de Salud (Minsa). 

El brote afecta principalmente a las regiones de Piura, San Martín, Tumbes y Junín y se relaciona con el incremento de lluvias e inundaciones, factores que facilitan la propagación de la bacteria Leptospira en el ambiente.

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa transmitida por la orina de animales, sobre todo roedores. El contagio ocurre al entrar en contacto con agua o suelos contaminados, una situación frecuente en zonas afectadas por lluvias intensas.

Según informó el Minsa, los síntomas incluyen fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea y enrojecimiento ocular. Si no se detecta y trata a tiempo, puede progresar rápidamente y ocasionar complicaciones graves.

De acuerdo con el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades de Perú (CDC Perú), la alerta epidemiológica abarca 25 regiones declaradas en emergencia, entre ellas Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Piura, San Martín, Tumbes y Ucayali.

El organismo ha desplegado brigadas para fortalecer la vigilancia, la detección precoz y el procesamiento ágil de muestras, que no deben exceder las 24 horas desde su recepción, según los estándares establecidos.

El Seguro Social de Salud (EsSalud) exhortó a la población de las zonas afectadas a tomar precauciones adicionales, evitar el contacto con aguas estancadas y no caminar descalzos por terrenos húmedos o inundados.

“No se debe caminar descalzo en aguas estancadas que se forman de las lluvias. Es importante utilizar botas de goma y guantes en caso de exposición a ambientes húmedos”, recomendó el Dr. Edwin Neciosup, jefe de la Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria del Seguro Social de Salud.

El brote de la infección,
El brote de la infección, relacionado con la presencia de roedores y agua acumulada, motiva acciones preventivas urgentes para evitar complicaciones en la salud de la población| Andina

Personas vulnerables

El Ministerio de Salud puso en marcha una serie de acciones para frenar la propagación de la leptospirosis en el país. La estrategia incluye campañas de información y prevención, distribución de insumos médicos, vigilancia activa en los establecimientos públicos y privados, y capacitación de profesionales para el diagnóstico oportuno. Además, se realizan análisis del agua para asegurar su calidad y se promueve la desinfección domiciliaria y comunitaria.

Las poblaciones consideradas de alto riesgo incluyen a agricultores, trabajadores de limpieza, criadores de animales, personal de salud y residentes en zonas inundadas o sin saneamiento básico. Los niños y quienes realizan actividades recreativas en charcos o acequias también figuran entre los más expuestos.

Entre las recomendaciones oficiales, el Minsa insiste en evitar el contacto con agua estancada, usar botas de jebe y guantes, lavar las manos con frecuencia, tapar los recipientes de almacenamiento de agua y eliminar la basura en bolsas cerradas.

Se pide no automedicarse y acudir a un centro de salud ante fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o enrojecimiento de los ojos.

El reporte oficial detalla que hasta la semana epidemiológica 10 se han notificado 1.045 casos de leptospirosis y tres muertes —existen dos fallecidos que se encuentran en investigación—.

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