Said Palao pide perdón por ampay con mujeres en Argentina, pero en redes sociales lo tildan de ‘falso’ y respaldan a Alejandra Baigorria

Said Palao, visiblemente afectado, se disculpa públicamente en Esto es Guerra con Alejandra Baigorria por el reciente escándalo de infidelidad tras su viaje a Argentina. (América TV / EEG)

El escándalo desatado tras el ampay de Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi en una despedida de soltero en Argentina sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo y, sobre todo, en las redes sociales. La reacción del público a las disculpas públicas de Said —quien se mostró arrepentido y aseguró que respetará la decisión de Alejandra Baigorria, su esposa— fue abrumadoramente negativa, con cientos de usuarios que lo tildaron de “falso”, “carepalo” e incapaz de expresar un arrepentimiento genuino.

Tras la difusión de las imágenes en las que los chicos reality aparecen en un yate rodeados de mujeres y en actitudes comprometedoras, Said Palao ofreció unas sentidas disculpas en televisión nacional. Aseguró que lamenta profundamente lo ocurrido, que respeta a Alejandra y que está dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos. Sin embargo, el tono de su mensaje, reiterando una y otra vez el término “mi esposa”, lejos de generar empatía, provocó escepticismo y burla entre los seguidores de Baigorria y el público en general.

En redes sociales, las críticas no se hicieron esperar. Usuarios como @isavel_14 ironizaban: “Cuantas veces dijo Said Palao MI ESPOSA, poco creíble esas disculpas”, mientras que @yacasiperu sentenció: “El tipo Said Palao es tan falso que intenta llorar y no le sale ni una lágrima de verdad. Pide perdón por presión”. Otros, como @FuerzaRoja200, compararon su actitud con la de otros personajes mediáticos: “Recuerdo que Alejandra esperaba las palabras de Mario Hart, pero jamás hablaba del corazón, solo decía un discurso. Igual que Said: un discurso vacío”.

Entre lágrimas, Alejandra Baigorria se pronuncia sobre la difícil situación que atraviesa. La empresaria pide empatía y respeto mientras enfrenta crueles comentarios en redes sociales. - América TV

Indignación por el pedido de perdón de Said Palao

La indignación y el sarcasmo se multiplicaron. Para muchos, la reacción de Said Palao resultó forzada y poco auténtica. Comentarios como “ese llanto lo aprendió de su amigo del alma Patricio Parodi” o “llora porque Alejandra ya no le va a pagar su pelo”, se viralizaron rápidamente, alimentando la percepción de que el arrepentimiento era solo una estrategia mediática.

La comparación con otros escándalos no tardó en aparecer. Usuarios como @Mariafesali recordaron otros casos de infidelidad en el mundo del espectáculo: “Me hace recordar tanto a Domínguez cuando les metía el cuerno a todas y a todas las llamaba ‘Esposa’. No le creo sus lágrimas”.

Otros fueron aún más directos: “Si no los ampayaban, quedaba de anécdota entre tú y los 3 grandes cagadas de amigos que tienes y sabe Dios, si organizaban más en el futuro”, escribió @yeobo195. Comentarios como “Said Palao sacó la clásica de los hombres infieles, el llanto más falso que él” (@NI4LLHUEV0N) y “Ya, Said Palao, anda cuéntale tu cuento a otra que te crea” (@ceterizina), reflejaron el descrédito generalizado.

Visiblemente afectado y entre lágrimas, Said Palao se pronuncia por primera vez tras el escándalo, pidiendo perdón públicamente a su esposa Alejandra Baigorria y a su familia. - EEG / América

Apoyo y empatía para Alejandra Baigorria

Mientras Said enfrentaba la ola de críticas, Alejandra Baigorria optó por el silencio en los primeros días y luego publicó un video donde, entre lágrimas, pidió respeto, empatía y tiempo para procesar la crisis. “No es un enamorado, es una familia constituida. Es algo mucho más allá”, confesó, visiblemente afectada. Agradeció el apoyo de sus seguidores y rechazó tajantemente la idea de que el escándalo haya sido armado para obtener rédito mediático.

La empresaria y figura de televisión enfatizó que la decisión sobre su matrimonio será tomada en sus propios términos y pidió que no se la juzgue por la forma en que está enfrentando el dolor. “No quiero llorar, no me gusta que me vean así, pero es difícil para mí porque… tengo una familia. No solo se trata de mí, sino de muchas personas a mi alrededor”, dijo Baigorria, dejando en claro que priorizará su bienestar y el de su entorno.

Alejandra Baigorria, empresaria y figura de la televisión, agradece el apoyo recibido durante un momento personal complicado tras el ampay de Said Palao en una fiesta en Argentina. Explica que no se había manifestado antes porque no encontraba palabras ni sabía cómo procesar la situación. Pide respeto, tiempo y empatía, y rechaza las críticas y rumores en redes sociales sobre supuestos beneficios mediáticos. “No es un enamorado, es una familia constituida. Es algo mucho más allá”.

Las muestras de solidaridad hacia Alejandra inundaron las redes, en contraste con el rechazo al discurso de Said. Mensajes como “Señora Alejandra Baigorria, agarre sus tiendas, sus carteras de marca, productos y déjelo más pelado de lo que está” y “Alejandra, no se merece el perdón de Said” reflejaban el apoyo incondicional de su comunidad.

El ampay, que mostró a Irivarren, Parodi y Palao en una fiesta privada en Argentina, fue calificado por Magaly Medina como un evento “planificado y no improvisado”, donde la fidelidad y el respeto de pareja quedaron en entredicho. Las imágenes de los chicos reality bailando, bebiendo y compartiendo con distintas mujeres generaron no solo el quiebre de la relación de Irivarren con Onelia Molina, sino también una crisis matrimonial para Said y Alejandra.