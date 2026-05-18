José Rivera rompe su silencio y se sincera entre lágrimas tras la polémica en Universitario: “No me lo merezco”

José Rivera rompe su silencio y se sincera entre lágrimas tras la polémica en Universitario.

José Rivera rompió su silencio tras la fuerte polémica generada por su reacción al término del partido entre Universitario de Deportes y Atlético Grau en el estadio Monumental, donde fue captado lanzando y pateando su camiseta en medio de la frustración. El delantero ‘crema’ se pronunció entre lágrimas, reconoció su error y pidió disculpas a la hinchada, en medio del proceso disciplinario que afronta tras el incidente.

En una entrevista con ‘Fútbol en América’, el atacante relató que tomó conocimiento de la magnitud de la situación a través de redes sociales y reconoció que su reacción estuvo marcada por la calentura del momento. Sin embargo, insistió en que nunca existió la intención de faltar el respeto al club ni a los hinchas.

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“La hinchada está muy molesta por lo que pasó ese día. No vengo a excusarme por nada. Creo que me sentía muy frustrado por todo lo que estábamos pasando. No medí la consecuencia, la verdad. Si bien es cierto, tiré la camiseta, pero si se me hubiera atravesado un cono o cualquier cosa, lo hubiera pateado. No fue por faltar el respeto a la hinchada o a Universitario, que muchas cosas me ha dado”, explicó el delantero.

Rivera enfatizó que su reacción fue producto del momento y no de una intención deliberada de ofender a la institución. Sin embargo, reconoció que la imagen generada fue negativa y que entiende el malestar de los hinchas, por lo que se dirigió directamente a quienes han expresado su molestia por su comportamiento. Entre lágrimas, reiteró su arrepentimiento y asumió todas las responsabilidades.

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“Me siento muy avergonzado, muy apenado por todo lo que está sucediendo en estos momentos. Quería pedir disculpas. Ustedes saben que yo no soy de actuar así, asumo todas las responsabilidades. Nunca fue mi intención faltar el respeto a Universitario o a la hinchada, porque nunca lo he hecho y asumo cualquier responsabilidad, asumo cualquier cosa que la hinchada puede estar pensando de mí en estos momentos o la cólera que me deben de tener”, sostuvo.

El ‘Tunche’ explicó su reacción en el estadio Monumental y expresó su profunda tristeza por lo ocurrido. (Video: Fútbol en América)

“No me lo merezco”

José Rivera ha demostrado en diversas ocasiones su cariño por Universitario y el valor que le otorga a la camiseta crema. Sin embargo, en esta oportunidad se encuentra en el centro de la polémica. Lejos de evitar la exposición, decidió dar la cara públicamente para dirigirse directamente a la afición, consciente del contexto adverso y de las críticas que enfrenta.

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“Quería detenerme un segundo y poder hablar con ustedes, poder mandarles este mensaje. Creo que quizás no sirva de nada, pero aquí estoy dando la cara como siempre lo he hecho y nunca fue mi intención faltarles el respeto de esta manera tan grande como lo hice”, expresó el atacante.

Finalmente, el ‘Tunche’ cerró su declaración visiblemente conmovido, reconociendo el impacto emocional del episodio y reiterando su pedido de perdón a la institución y a la hinchada crema. “Duele porque no es algo bonito, creo que no me lo merezco, tampoco se lo merece la hinchada. Vuelvo a pedir disculpas”, concluyó entre lágrimas.

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Comunicado oficial de Universitario tras polémica actitud de José 'Tunche' Rivera en el Monumental. Crédito: Prensa U

El caso de José Rivera sigue generando repercusión en Universitario, en medio del proceso disciplinario que afronta tras el polémico gesto que provocó una fuerte reacción en la afición merengue y abrió un debate en torno a su conducta dentro del club.

Ahora, el delantero deberá cumplir la sanción impuesta y espera la definición de su futuro inmediato en el equipo. Por lo pronto, se perderá los próximos dos partidos del club y su ausencia podría extenderse a más compromisos, dependiendo de la evaluación que realice la directiva sobre lo ocurrido en el Monumental.

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