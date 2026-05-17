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Oshiro Takeuchi y un triunfo clave de Los Chankas por Liga 1 2026: “Sabíamos que debíamos ganar para seguir con opciones”

El equipo de Andahuaylas venció 1-0 a Deportivo Moquegua pese a jugar con uno menos durante gran parte del partido, ratificando que lucharán hasta el final por el Torneo Apertura

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Oshiro Takeuchi – Los Chankas – Deportivo Moquegua – Liga 1 – Perú – deportes – 17 mayo
El capitán y goleador destacó el esfuerzo colectivo del plantel, que luchó contra la adversidad y se afianzó entre los líderes del torneo, mientras la afición celebró una victoria histórica en Andahuaylas (Los Chankas)

El triunfo de Los Chankas ante Deportivo Moquegua en Andahuaylas por 1-0 dejó una huella en la recta final del Torneo Apertura. Oshiro Takeuchi, capitán y máximo goleador de la institución andahuaylina, expresó satisfacción por la victoria obtenida a pesar de las dificultades que implicó jugar con un futbolista menos durante buena parte del encuentro.

Takeuchi atribuyó el éxito al sacrificio colectivo y al respaldo incondicional de la hinchada, factores que, según él, han permitido que el equipo mantenga opciones claras de quedarse con el Apertura.

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El resultado, celebrado como uno de los más trabajados de la temporada, refuerza el compromiso de Los Chankas con sus seguidores y con su propio proceso deportivo.

El valor de un triunfo bajo presión

Oshiro Takeuchi – Los Chankas – Deportivo Moquegua – Liga 1 – Perú – deportes – 17 mayo
Con sacrificio y carácter, Los Chankas derrotaron a Deportivo Moquegua en Andahuaylas y mantienen viva la ilusión de pelear el campeonato. (Los Chankas)

La victoria de Los Chankas frente a Deportivo Moquegua fue recibida como un impulso fundamental en la lucha por la clasificación en el Torneo Apertura. Oshiro Takeuchi reconoció la importancia de sumar los tres puntos en casa, especialmente después de afrontar buena parte del partido con inferioridad numérica tras la expulsión de uno de sus compañeros.

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“Es un triunfo muy importante. Sabíamos que debíamos ganar para seguir con opciones y llegar con vida al último partido, que será de visita y muy relevante”, manifestó Takeuchi tras el encuentro, resaltando que el esfuerzo colectivo fue clave para superar las adversidades.

En un resumen directo del resultado y lo que implica para la tabla, solamente Alianza Lima y Los Chankas continúan en la disputa por el liderato a falta de una jornada, consolidando al club de Andahuaylas como el único equipo provincial que desafía el dominio tradicional de los elencos limeños. El capitán valoró este hecho, indicando que “es muy bueno que un equipo de provincia esté peleando hasta el final, no solo los equipos de Lima”.

Durante el desarrollo del partido, el capitán reconoció las dificultades planteadas por el rival: “Moquegua es un equipo muy ordenado. Les felicito porque hicieron un gran trabajo y tengo amigos ahí. También hay mérito de nuestro lado por lograr el objetivo en casa”, subrayó Takeuchi, quien remarcó que el grupo mantuvo la concentración y la intensidad necesarias para asegurar la victoria.

El aporte de la hinchada y la fortaleza de la identidad local

Oshiro Takeuchi – Los Chankas – Deportivo Moquegua – Liga 1 – Perú – deportes – 17 mayo
El respaldo de la hinchada de Andahuaylas volvió a convertirse en un impulso clave para que Los Chankas sostengan su gran momento en el torneo. (Los Chankas)

En Andahuaylas, el apoyo de la afición ha sido determinante para Los Chankas durante la presente campaña. Para Oshiro Takeuchi, el respaldo constante de la gente fue decisivo en una jornada complicada. “La hinchada siempre está con nosotros y este triunfo es para ellos. Esta tierra se merece alegrías como estas”, afirmó el capitán, visiblemente emocionado tras el pitazo final.

El compromiso del plantel se ha reflejado en la capacidad para sobreponerse a circunstancias adversas, como la expulsión de un jugador clave y la presión ejercida por el rival en el segundo tiempo. Takeuchi enfatizó que el grupo está preparado para afrontar cada desafío que resta en el calendario: “Siempre damos todo, incluso cuando las cosas se complican. Este equipo tiene potencial para seguir creciendo”, aseguró el goleador histórico del club.

El partido contra Deportivo Moquegua, que terminó con una diferencia mínima, fue catalogado por Takeuchi como uno de los triunfos más exigentes del año, tanto por el desarrollo del juego como por el contexto en el que se dio: “Fue una victoria sufrida. Nos faltó concretar algunas oportunidades en el primer tiempo, pero supimos mantener la calma y defender el resultado”, detalló el futbolista.

El significado personal y colectivo de Los Chankas

Oshiro Takeuchi – Los Chankas – Deportivo Moquegua – Liga 1 – Perú – deportes – 17 mayo
Oshiro Takeuchi reafirmó su profundo vínculo con Los Chankas y expresó su deseo de seguir construyendo historia junto al club de Andahuaylas. (Los Chankas)

Oshiro Takeuchi, referente indiscutido de Los Chankas, acumula el mayor número de partidos y goles en la historia de la institución. Consultado sobre lo que representa el club en su carrera, el capitán expresó un profundo sentido de pertenencia: “Para mí, Los Chankas lo son todo. Estoy agradecido con el club y con la gente de aquí. Siempre daré lo mejor de mí en cada partido que me toque disputar”, concluyó.

El equipo de Andahuaylas, que ha construido su identidad sobre la base del esfuerzo y la cercanía con su público, se encuentra ahora ante el desafío de mantener el nivel en los encuentros decisivos del Torneo Apertura. El próximo duelo, que será en condición de visitante ante Alianza Lima, aparece como una prueba crucial para confirmar el crecimiento deportivo del plantel y afianzar su lugar entre los protagonistas del campeonato.

En la fase final del torneo, la posibilidad de que un club provincial alcance los primeros lugares representa un estímulo adicional para jugadores y cuerpo técnico. Takeuchi, como líder dentro y fuera del campo, reafirmó su compromiso con el proceso y con la ilusión de la afición, que acompaña al equipo en cada jornada.

El desempeño reciente de Los Chankas y las palabras de su capitán reflejan el momento especial que atraviesa la institución, que aspira a consolidarse como referente del fútbol del interior y a seguir sumando logros en la élite nacional.

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