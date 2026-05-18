Universitario tomó acciones contra el ‘Tunche’ Rivera: club oficializó sanción tras polémico gesto en el Monumental

Universitario tomó acciones contra el ‘Tunche’ Rivera por polémico gesto en el Monumental. Crédito: Prensa U

Universitario de Deportes oficializó medidas disciplinarias contra José ‘Tunche’ Rivera luego de la polémica reacción del delantero tras la derrota ante Atlético Grau en el estadio Monumental. A través de un comunicado, la institución ‘crema’ informó el inicio de un proceso interno y confirmó que el jugador no será considerado en las próximas convocatorias del primer equipo mientras se evalúa su caso.

La decisión se produce luego de que circularan imágenes del atacante al finalizar el encuentro, en las que se le observa visiblemente frustrado y realizando un gesto que generó amplia controversia: arrojar y patear la camiseta del club mientras se retiraba del campo, situación que provocó una ola de críticas por parte de los hinchas.

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En su pronunciamiento, Universitario detalló que el caso ya está en manos de sus instancias internas y que se aplicarán las evaluaciones correspondientes antes de determinar una sanción definitiva. “El club informa a sus hinchas y a la opinión pública que, a raíz de las imágenes difundidas tras el encuentro del viernes 15 de mayo, se ha dispuesto el inicio de un proceso disciplinario interno al futbolista José Rivera”, se lee.

Asimismo, el club dejó en claro que el delantero quedará fuera de las convocatorias del primer equipo mientras dure el proceso de evaluación interna. “Mientras se desarrollen las evaluaciones correspondientes y se determinen las medidas respectivas conforme al reglamento interno del club, el jugador no será considerado en las convocatorias del primer equipo”, añadió Universitario.

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Comunicado oficial de Universitario tras polémica actitud de José 'Tunche' Rivera en el Monumental. Crédito: Prensa U

¿Qué partidos no jugará el ‘Tunche’?

La sanción implica que el atacante quedará automáticamente fuera de los próximos compromisos oficiales del conjunto ‘crema’. José Rivera no será considerado, como mínimo, para los partidos ante Nacional por la Copa Libertadores y frente a CD Moquegua por la Liga 1 2026, programados para la próxima semana.

Se trata de dos encuentros de alta exigencia, tanto a nivel internacional como en el torneo local. Su ausencia representa un ajuste importante para el comando técnico de Universitario, que pierde una alternativa ofensiva clave en un tramo decisivo de la temporada.

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La polémica y la respuesta del club

La reacción de José Rivera, que está generando diversas repercusiones, se produjo inmediatamente después de la derrota ante Atlético Grau, en un ambiente de tensión por el resultado adverso. Las imágenes del atacante pateando y lanzando la camiseta crema se viralizaron rápidamente en redes sociales, generando un intenso debate entre los hinchas.

Mientras algunos señalaron que se trató de una reacción producto de la frustración, otros consideraron el gesto como una falta de respeto hacia la institución. Tras ello, el club decidió pronunciarse de forma formal y en la parte final de su comunicado reforzó su postura respecto al comportamiento de sus integrantes, subrayando la importancia del respeto hacia la institución, sus valores y su identidad.

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El 'Tunche' arrojó y pateó la camiseta de la 'U' luego de la caída ante el cuadro 'albo'. (Video: Esto Es la U 1924)

“Universitario de Deportes reafirma su compromiso con el respeto a nuestros símbolos, valores e identidad institucional, principios que deben ser representados y respetados dentro y fuera del campo por todos los integrantes del Club”, señaló el documento oficial.

El mensaje de la ‘U’ busca dejar en claro que este tipo de conductas no serán toleradas dentro de la institución, sin importar el contexto deportivo o emocional del jugador. En ese sentido, José Rivera deberá esperar a que concluya el proceso disciplinario en su contra para poder reintegrarse y volver a vestir la camiseta ‘merengue’.

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