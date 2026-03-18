¿Said Palao engañó a Alejandra Baigorria en ampay de Argentina? Magaly Medina arremete y le advierte: “Tenemos más imágenes”

Las nuevas imágenes mostrarían encuentros en una casa de campo con más mujeres. ATV/ Magaly TV La Firme.

Nuevas imágenes difundidas por el programa Magaly TV La Firme han colocado a Said Palao en el centro de una polémica, tras ser captado en Argentina junto a mujeres en una situación que podría comprometer su relación con Alejandra Baigorria. La reciente emisión del espacio conducido por Magaly Medina mostró un avance que puso en duda la fidelidad del integrante de Esto es Guerra y generó un intenso debate en redes sociales.

Las cámaras del programa Magaly TV La Firme registraron a Said Palao durante una celebración en el Delta del Tigre, en Buenos Aires, acompañado de Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francho Sierralta. En el primer día de la fiesta, Palao no fue captado en situaciones comprometedoras, pero el equipo de producción anticipó la difusión de imágenes del segundo día, en las que se observa al chico reality rodeado de mujeres, una de ellas acariciándolo.

“Tenemos muchas más imágenes, es cierto, pero les voy a dar un adelanto de lo que viene. Alejandra y Onelia, pueden seguir mirando, pero creo que ya se hicieron una idea de las personas en las que ustedes pusieron su confianza y no merecen más que un desprecio”, advirtió Magaly Medina en la emisión, recalcando el posible impacto de las imágenes en la vida personal de los protagonistas.

El reportero de Magaly TV La Firme, Gianfranco Pérez, declaró: “Si digo, es una bombaza, créanme porque humo no vendo, ahora vuelvo a decir, la segunda parte está peor. Alguien va a gomear a su pareja”, en referencia a la gravedad de lo que se difundiría. Esta declaración alimentó la incertidumbre respecto a la presunta infidelidad de Said Palao a Alejandra Baigorria.

El avance del programa mostró a los chicos reality desplazándose a un día de piscina, en Argentina, donde nuevas acompañantes se sumaron al grupo. “De las chicas que los acompañaron en el yate, solo quedaron dos, el resto de las que llegaron son nuevas amiguitas. Algunas mucho más voluptuosas que el día del yate”, relató Magaly Medina. Esta descripción avivó las críticas hacia el comportamiento de los participantes y la atención mediática en torno a sus relaciones sentimentales.

Said Palao en el centro de la tormenta tras supuesta infidelidad a Alejandra Baigorria. Composición Infobae Perú/ Magaly TV La Firme

Magaly Medina y sus fuertes críticas contra Said Palao

Alejandra Baigorria y Said Palao contrajeron matrimonio el 26 de abril de 2025 en la Iglesia San Pedro, ubicada en el Centro Histórico de Lima. La celebración incluyó una recepción en Pachacámac, donde asistieron familiares y amigos cercanos. Desde entonces, la pareja se ha mantenido bajo el escrutinio del público y de la prensa de espectáculos.

La difusión de las imágenes en Argentina generó múltiples reacciones, entre ellas la de Magaly Medina, quien cuestionó la actitud de Said Palao frente al compromiso con su esposa. “Es una falta de respeto, lo que ha tenido que buscar es un hombre que la ame, que la quiera, que la proteja y que esté comprometido con las mismas ideas, lamentablemente no ha sido así...”, afirmó la conductora durante su programa.

La periodista también resaltó el perfil de Alejandra Baigorria como empresaria y mujer trabajadora. Medina consideró que la rubia merece una relación basada en respeto y compromiso, sugiriendo que debería priorizar su bienestar personal ante las circunstancias. “Si este hombre no se siente cómodo en su matrimonio, si no le tiene respeto, lo que es esto es una falta de respeto y cuando ya no hay respeto en una relación creo que no queda nada, y acá creo que el respeto se ha perdido”, añadió la conductora en vivo por ATV.

Magaly Medina cuestionó el nivel de compromiso de los chicos reality. ATV/ Magaly TV La Firme.

Said Palao limitó sus comentarios

La controversia aumentó luego de que Said Palao decidiera limitar los comentarios en sus redes sociales, medida que fue criticada por la propia Medina. El cierre de los espacios de interacción fue interpretado como un intento de evitar las críticas tras la difusión de las imágenes. Por su parte, Alejandra Baigorria sorprendió a sus seguidores con una publicación en redes sociales, aunque evitó referirse directamente a la polémica.

El ampay se ubicó entre los temas más comentados en plataformas digitales. Los usuarios debatieron sobre la responsabilidad de Said Palao, debatiendo si su comportamiento es una falta de respecto o una infidelidad. Muchos indicaron que esperan ver el segundo informe de Magaly Medina para poder criticar a Said, sin embargo, coincidieron en que él no debió estar en una fiesta donde habían mujeres, en un lugar alejado de Alejandra Baigorria.

Magaly Medina anuncia segunda parte del ampay de Said Palao y Mario Irivarren en Argentina. Captura: Magaly TV La Firme.

Hasta el momento, ni Said Palao ni Alejandra Baigorria han ofrecido declaraciones públicas sobre el estado de su matrimonio tras la emisión de las imágenes. La expectativa se mantiene sobre la difusión del contenido completo y las posibles repercusiones para la pareja.