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Excavaciones ilegales con maquinaria pesada dañan Huaca La Alameda en Chiclayo: conductor huyó antes del operativo

Especialistas del Ministerio de Cultura y la Policía de Turismo intervinieron un sitio arqueológico en Lambayeque tras detectar trabajos ilegales, campamentos improvisados y daños en el patrimonio

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Denuncia ciudadana activó intervención: vecinos alertaron movimientos sospechosos dentro de la Huaca La Alameda. Difusión
Denuncia ciudadana activó intervención: vecinos alertaron movimientos sospechosos dentro de la Huaca La Alameda. Difusión

intervenciones clandestinas en zonas arqueológicas continúan bajo observación de las autoridades culturales en Lambayeque. Esta vez, la alerta ciudadana permitió detectar actividades ilegales dentro de la Huaca La Alameda, un sitio arqueológico ubicado en el distrito de Pimentel, provincia de Chiclayo, donde maquinaria pesada ejecutaba excavaciones y remoción de suelo sin autorización oficial.

La llegada de especialistas de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Lambayeque y agentes de la Policía de Turismo permitió frenar los trabajos en el sector noroeste del complejo arqueológico. Según la información difundida por el Ministerio de Cultura, las labores provocaron daños sobre estructuras prehispánicas y materiales arqueológicos presentes en la zona.

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Durante la intervención, el conductor de una de las máquinas escapó del lugar antes de ser identificado por las autoridades. El hecho ocurrió en medio de la inspección técnica realizada tras una denuncia ciudadana que advertía movimientos sospechosos dentro del área protegida.

Excavaciones ilegales afectaron área arqueológica en Pimentel

Hallazgo de evidencias prehispánicas: especialistas detectaron fragmentos de cerámica, restos malacológicos y muros de adobe. Gob
Hallazgo de evidencias prehispánicas: especialistas detectaron fragmentos de cerámica, restos malacológicos y muros de adobe. Gob

El Ministerio de Cultura informó que en la zona intervenida operaban un cargador frontal y cuatro volquetes, equipos utilizados para remover tierra y nivelar el terreno dentro de la Huaca La Alameda. Las actividades se desarrollaban sin autorización y causaron afectaciones directas sobre un espacio declarado Patrimonio Cultural de la Nación.

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De acuerdo con la inspección técnica de la DDC Lambayeque, la afectación comprende aproximadamente mil metros cuadrados. En distintos puntos del área removida aparecieron fragmentos de cerámica prehispánica y restos malacológicos dispersos por efecto de las excavaciones.

Los especialistas también identificaron muros de adobe con enlucido de barro visibles en los perfiles dejados por la maquinaria pesada. Junto a estas estructuras aparecieron restos de vasijas de cerámica vinculadas al sitio arqueológico.

El Ministerio de Cultura precisó que la intervención contó con la participación del director de la DDC Lambayeque, Carlos Wester La Torre, además de integrantes del equipo técnico y efectivos de la Policía de Turismo del Perú.

Conductor escapó antes de la intervención policial

El conductor de una de las máquinas escapó antes de ser identificado durante el operativo realizado en la zona protegida de Pimentel. Pulso TV Canal 1

Según la información recabada por las autoridades, el operador de una de las máquinas abandonó rápidamente el lugar al advertir la presencia de los funcionarios y efectivos policiales. La fuga impidió su identificación inmediata durante el operativo.

Las autoridades indicaron que tampoco se logró ubicar a los responsables directos de las excavaciones clandestinas al momento de la inspección. Pese a ello, el Ministerio de Cultura señaló que la Procuraduría Pública continuará las acciones legales correspondientes para establecer responsabilidades conforme a ley.

La entidad sostuvo que los trabajos ejecutados en el sitio arqueológico ocasionan daños irreversibles sobre estructuras y evidencias históricas conservadas en el subsuelo. La utilización de maquinaria pesada dentro del área protegida agravó el impacto registrado por los especialistas.

Durante la inspección, los especialistas encontraron 21 parihuelas de madera instaladas dentro del espacio arqueológico. Según las autoridades, estas estructuras habrían servido como áreas de vigilancia y campamentos improvisados para facilitar las actividades ilegales.

Fuga de operador: el conductor de una máquina huyó al notar la presencia de autoridades. Difusión
Fuga de operador: el conductor de una máquina huyó al notar la presencia de autoridades. Difusión

En el lugar también apareció un punto clandestino de abastecimiento de agua, elemento que, de acuerdo con la evaluación preliminar, formaba parte de la logística utilizada para sostener las labores de excavación y movimiento de tierra.

La presencia de estas instalaciones reforzó la hipótesis de que las actividades ilegales se realizaban desde días previos a la intervención. La denuncia ciudadana permitió la rápida movilización de la DDC Lambayeque y de la Policía de Turismo hacia el sitio arqueológico.

Ministerio de Cultura solicita denuncias ciudadanas

Tras la intervención en Huaca La Alameda, el Ministerio de Cultura exhortó a la población a reportar cualquier actividad que afecte el Patrimonio Cultural de la Nación. La entidad recordó que las denuncias pueden realizarse mediante los teléfonos (01) 7140102 y 976075739.

Las autoridades también indicaron que la ciudadanía puede comunicarse a través del correo electrónico lambayeque@cultura.gob.pe, además de recurrir a las comisarías distritales y destacamentos policiales ubicados en museos de la región Lambayeque.

El Ministerio de Cultura señaló que los equipos técnicos y las dependencias policiales mantienen vigilancia permanente frente a posibles actividades ilícitas vinculadas con bienes arqueológicos protegidos.

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