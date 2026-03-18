Alejandra Baigorria espera la segunda parte del informe de Magaly Medina sobre Said Palao para tomar una decisión. IG/ ATV

La expectativa mediática en torno al matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao se mantiene en su punto más alto. Tras la difusión de imágenes comprometedoras de Palao junto a mujeres durante un reciente viaje a Argentina, la empresaria y figura de televisión ha optado por la cautela y el silencio, declarando que aguardará la segunda parte del informe de Magaly Medina antes de emitir alguna opinión pública.

Baigorria, abordada por las cámaras de 'Amor y Fuego’, fue directa pero diplomática: “Voy a ver las imágenes y les cuento. Besitos, gracias”, respondió ante la consulta sobre las escenas de fiesta en las que aparece su esposo.

Su actitud serena, combinada con su reciente aparición en una charla motivacional, ha sido interpretada como señal de madurez y fortaleza ante la crisis mediática.

Alejandra Baigorria espera la segunda parte del informe de Magaly Medina sobre Said Palao y otras mujeres. TikTok: 'Amor y Fuego'.

Alejandra Baigorria aparece en charla motivadora

En medio de la controversia, Alejandra Baigorria reapareció en público liderando una charla de motivación para una reconocida empresa de retail, evento transmitido a colaboradores y clientas de su marca de ropa. La empresaria evitó mencionar el escándalo, pero aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de superación personal.

“Hay que pararse y seguir, porque la vida es tan corta, que hay que aprovechar cada momento y cada segundo. Y siempre acordarse que tienen un motor y un motivo que los espera en casa”, afirmó ante el auditorio.

Sus palabras fueron celebradas en redes sociales, donde sus seguidores destacaron su capacidad para mantenerse firme y enfocada incluso en situaciones adversas.

Alejandra Baigorria reapareció en una charla motivacional tras la polémica por las imágenes de Said Palao. TIKTOK: Q'BOCHINCHE.

Magaly Medina promete un destape aún mayor

La atención ahora recae en la segunda parte del informe preparado por 'Magaly TV La Firme’. En el avance, Magaly Medina aseguró que lo visto hasta ahora es solo una fracción del material captado por su equipo durante la estadía de Said Palao, Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francho Sierralta en Buenos Aires.

“La fiesta no terminó el día viernes”, advirtió la conductora, anticipando que el reportaje completo incluirá nuevas escenas de fiesta, encuentros privados y la presencia de diferentes acompañantes.

El seguimiento, según Medina, se extendió hasta el lunes, cubriendo no solo la celebración en el yate, sino también traslados y reuniones en casas de campo y otros escenarios alejados de la ciudad.

Uno de los puntos que más llamó la atención en el avance fue la rotación de las acompañantes femeninas. “De las chicas que los habían acompañado en el yate, solo quedaron dos. El resto de las que llegaron son nuevas amiguitas que llegaron ese día”, relató Medina, subrayando la naturaleza prolongada y estructurada del viaje.

Magaly Medina anuncia segunda parte del ampay de Said Palao y Mario Irivarren en Argentina. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina asegura que fiesta fue organizada

El informe de Magaly Medina deja en claro que la juerga en Argentina no fue un hecho aislado, sino parte de una serie de actividades cuidadosamente planificadas, con distintos escenarios y una agenda centrada en el ocio, el entretenimiento y la compañía femenina.

El equipo de 'Magaly TV La Firme’ documentó varios días de fiesta y trasladó el foco del yate hacia una casa de campo frente a un lago, mostrando un entorno más íntimo y privado.

La periodista fue enfática al señalar que este tipo de comportamiento pone en tela de juicio el compromiso y la fidelidad en las relaciones de pareja.

“El compromiso en las relaciones es fundamental. Lo que hemos visto, y lo que falta por mostrar, invita a la reflexión sobre el respeto y la confianza en la vida en pareja”, señaló Medina en su programa.

¡Captados en Argentina! Mario Irivarren y Said Palao, junto a Patricio Parodi, protagonizan una escandalosa fiesta en un yate, llena de bailes, besos y situaciones comprometedoras con varias señoritas. ¿Qué dirán sus parejas? | ATV / Magaly TV: La Firme

Matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao en quiebra

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, celebrada en abril de 2025, los convirtió en una de las parejas más mediáticas del espectáculo peruano. Desde entonces, cada episodio de su vida en común ha sido seguido de cerca por la prensa y el público. El reciente ampay y la expectativa generada por el informe de Magaly Medina vuelven a poner a prueba la solidez de su relación, así como la capacidad de sus protagonistas para enfrentar el escrutinio mediático y preservar su privacidad.

Por ahora, la última palabra la tiene el informe de Magaly Medina , que promete revelar detalles decisivos para el futuro de la pareja. Alejandra Baigorria, por su parte, permanece en silencio y espera ver todas las imágenes antes de tomar una decisión o compartir su versión.

La expectativa crece en redes sociales a la espera de la reacción oficial de Baigorria y Palao.. (Instagram)